Какие сериалы мы будем смотреть в 2020 году

Охота за нацистами в Америке (с Аль Пачино), попытки выбраться с застрявшего в космосе туристического лайнера (с Хью Лори), честный и остроумный разговор о родительстве (с Мартином Фриманом), борьба с феминизмом (в лице Кейт Бланшетт) и путешествия во времени со странными карликами (от Тайки Вайтити).

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают, какие сериалы (из тех, о которых мы точно знаем) мы ждем в этом году. В подкасте обсуждаются сериалы «Охотники», «Заговор против Америки», «Авеню 5», «Миссис Америка», Breeders, «Разрабы», «Кол-центр», «Голливуд», Hi-Fi, «Зулейха открывает глаза», «Бандиты во времени» и «Ваша честь».

Еще больше интересных новых сериалов можно найти в нашем тексте.

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