Почему Харли Квинн — самая актуальная героиня комиксов

Это новый подкаст КиноПоиска о комиксах и кино «Через вселенные». Журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский обсуждают, как комиксы влияют на фильмы и сериалы (и наоборот), почему супергерои стали главными персонажами массовой культуры, как меняется индустрия и что нужно знать, чтобы не потеряться в море комикс-вселенных.

В первом выпуске ведущие рассказывают, кто такая Харли Квинн, как развивался образ героини в мультфильмах, комиксах и кино и почему Харли Квинн завоевала такую популярность.

Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

Список фильмов, мультсериалов и комиксов, упомянутых в выпуске, доступен ниже.

Анимационные сериалы:

Фильмы:

Комиксы: