Почему Харли Квинн — самая актуальная героиня комиксов

Это новый подкаст КиноПоиска о комиксах и кино «Через вселенные». Журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский обсуждают, как комиксы влияют на фильмы и сериалы (и наоборот), почему супергерои стали главными персонажами массовой культуры, как меняется индустрия и что нужно знать, чтобы не потеряться в море комикс-вселенных.
В первом выпуске ведущие рассказывают, кто такая Харли Квинн, как развивался образ героини в мультфильмах, комиксах и кино и почему Харли Квинн завоевала такую популярность.
Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.
Список фильмов, мультсериалов и комиксов, упомянутых в выпуске, доступен ниже.
Анимационные сериалы:
- «Бэтмен», 1992-1995;
- «Новые приключения Бэтмена», 1997—1999;
- «Харли Квинн», 2019 — настоящее время.
Фильмы:
Комиксы:
- «Бэтмен. Харли Квинн»;
- «Харли Квинн. Красотка в городе»;
- «Безумная любовь»;
- «Харли Квинн. The Best!!!» (сборник).