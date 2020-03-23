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Трейлер сериала «Защищая Джейкоба»: Крис Эванс, отеческая любовь и история убийства

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Крис Эванс продолжает отходить от образа Капитана Америка. Его новый проект — мини-сериал «Защищая Джейкоба», адаптация одноименного остросюжетного романа 2012 года об отце, сына-подростка которого обвиняют в убийстве.

Действие сериала разворачивается в небольшом городке в Массачусетсе, где происходит жестокое убийство школьника. Подозревается друг и одноклассник погибшего, Джейкоб (Джейден Мартелл), сын помощника окружного прокурора. Все улики указывает на Джейкоба, но отец (Эванс) отказывается верить в виновность сына и должен выбрать, что для него важнее — правосудие или семья.

Мортен Тильдум («Игра в имитацию», «Пассажиры») поставил восьмисерийный проект, который выйдет на Apple TV+ 24 апреля.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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