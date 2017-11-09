КиноПоиск
КиноПоиск HD

Усы, булавка и походка: Как создавался образ главного героя «Пуаро»

Обсудить0

На КиноПоиск HD выходят 13 сезонов легендарного сериала «Пуаро» с Дэвидом Суше в главной роли. Именно его версия знаменитого сыщика считается культовой: Суше сумел невероятно точно попасть в образ Эркюля Пуаро. Художник по костюмам, историк кинокостюма Анна Баштовая рассказывает, как именно создавался этот полюбившийся миру образ «маленького бельгийца».

25 июня выходят первые 3 сезона сериала, через неделю — остальные 10 сезонов.

Эркюль Пуаро по своей детективной славе не уступает другому вымышленному коллеге — Шерлоку Холмсу. А по количеству книг Пуаро уж точно даст фору Холмсу: Агата Кристи написала о нем 33 романа, 54 рассказа и одну пьесу. Публика настолько обожала этого героя, что он стал единственным вымышленным персонажем, получившим настоящий некролог. 6 августа 1975 года The New York Times написала: «Умер Эркюль Пуаро, известный бельгийский детектив» — именно этой датой Агата Кристи завершила историю своего героя.

Дэвид Суше

Всего о Пуаро вышло 13 экранизаций, великого сыщика в разное время играли Питер Устинов, Джон Малкович, Кеннет Брана и даже Константин Райкин. Но больше всех миру полюбился британский сериал с Дэвидом Суше в главной роли. Именно он создал эталонный образ Пуаро, максимально близкий при этом к описаниям Агаты Кристи: щеголь и денди небольшого роста, в устаревших, но дико стильных костюмах и обуви, с яйцеобразной головой и странными усами — предметом его невероятной гордости.


Зарождение героя



Зарождение героя


Идея экранизировать книжную серию Агаты Кристи появилась на лондонском телевидении в 1988 году. Согласно легенде, молодого продюсера Брайана Истмэна натолкнула на эту мысль сама дочь Агаты Кристи, Розалинд Хикс. Она же предложила и кандидата на главную роль — Дэвида Суше. Как говорится, все остальное — уже история.

Забавно, что свой путь к Эркюлю Пуаро Дэвид Суше начал с роли его вечного антагониста, инспектора Джеппа. Произошло это в 1985 году в экранизации романа Агаты Кристи «13 за столом», где роль великого сыщика уже не в первый раз была отведена английскому актеру Питеру Устинову, а Суше играл недалекого и неопрятного инспектора. Актер вспоминает об этой роли с неподдельным содроганием, ведь внутри он уже чувствовал себя настоящим Пуаро: «Это одна из самых худших работ в моей жизни. Я не знал, как играть его соперника, старшего инспектора Джеппа, так что только и делал, что ел. В какой бы сцене ни был, все время жевал! Я съеживаюсь каждый раз, когда вижу это — в этой глупой шляпе и замшевой куртке я выглядел как букмекер!» К счастью, Брайан Истмэн разглядел в Суше огромный потенциал, и уже через четыре года бывший инспектор Джепп превратился в Пуаро, мгновенно затмив самого сэра Устинова.

Дэвид Суше в роли инспектора Джеппа…
…а Питер Устинов — в роли Пуаро

Суше с удовольствием и в деталях сам разработал весь образ бельгийского сыщика, от жестов и походки до грима и костюма. «Я проделал огромную тщательную работу. Для начала прочел все романы и рассказы и посмотрел, как другие воплощали его на экране. В некоторых постановках, к сожалению, он предстает как шут, клоун, немногим больше, чем персонаж одного измерения. Что-то вроде шутки из мюзик-холла. Но, читая книги, вы видите, что Агата Кристи описывала его лучше. Или это делали другие персонажи: „славный маленький человечек“, „умный маленький человечек“. Таким образом, я смог воспроизвести его эксцентричность и нашел, что он необыкновенно забавен; да, он тщеславен, но это не просто дурацкий голос и дурацкие усы».


Грим



Грим


Суше подсчитал, что в книгах усы Пуаро описываются 24 раза, и серьезно подошел к выбору их формы. «Я не сказал прямо: „Хочу вот такие“. Вместо этого мы с гримерами долго и тщательно подбирали усы, потому что они должны были смотреться как следует — у Пуаро они были идеально симметричны».

Действительно, неподражаемые усы являются визитной карточкой бельгийского сыщика. В итоге было разработано около 40 вариантов различных усов, прежде чем Суше остановился на тех самых, ставших легендарными. Интересно, что форма усов персонажа слегка менялась от сезона к сезону. По словам Суше, это происходило потому, что с возрастом менялось его лицо, соответственно, менялись и усы.

Усы также повлияли и на голос актера. «Они мешают движению моей верхней губы, так что у меня просто нет выбора. Если мне нужно перезаписать диалог в студии после окончания съемок, я приклеиваю кусочек черной ленты на губу, и это помогает мне обрести вновь голос Пуаро».

Менялись и волосы на голове сыщика. Если в первых сезонах Дэвиду Суше приходилось носить лысеющий парик, то впоследствии необходимость в этом отпала, так как актер действительно начал лысеть.


Костюм



Костюм


Пуаро всегда одет с иголочки, но немного старомодно — в 1930-х годах он одевался по моде 1920-х. При этом костюм сыщика играет большое значение для его восприятия: британцы сразу же опознают в Пуаро иностранца благодаря продуманному стилю. Британские джентльмены носили (и носят) твидовые пиджаки с заплатками на локтях, клетчатые рубашки с вязаной жилеткой и галстуком, вельветовые штаны, то есть одевались удобно. Во всем этом совершенно невозможно представить нашего героя: у него идеальный элегантный гардероб человека, для которого «порядок и логика — его боги», а вместо обычного галстука — неизменная бабочка.

Когда в 1989 году сериал только запускали, Дэвид Суше был молод и строен, что сильно отличалось от литературного описания Пуаро как человека в возрасте и в теле. Поэтому для Суше были разработаны специальные утолщения, которые одевались под костюм. Таким образом талию актера увеличили на 22 см, а шею спрятали за вышедшими из моды крахмальными воротничками. Из-за этих накладок Суше особенно тяжело пришлось на съемках «Убийства в Месопотамии», которые проходили в Тунисе: «Жара стояла чудовищная, а на мне шерстяной костюм-тройка, кожаные перчатки, шляпа, крахмальный воротник, галстук-бабочка и утолщения под одеждой. Я выпивал по четыре литра воды каждый день, ужасно потел, но все равно несколько раз практически терял сознание».

Также Суше попросил дизайнеров максимально ушить все брюки в бедрах, что помогло ходить так, как описывала Агата Кристи — маленькими и быстрыми шагами. Походка детектива вообще стала одним из ключевых штрихов в создании образа: «Я был уже утвержден на роль Пуаро, мы делали обычные кинопробы, чтобы посмотреть, как все выглядит в кадре — костюм, грим и другое, — до того как начнем снимать. Мы с Брайаном Истмэном отсматривали кадры, и он сказал: „Ты знаешь, это почти то что надо, но где-то есть ошибка. Что-то не так. Смешно, но я не знаю, в чем мы ошибаемся. Может быть, что-то с движениями“. И тогда я повернулся к нему и сказал: „Может, это касается походки, потому что, возможно, я хожу как я, и это нехарактерно для персонажа“. Я вспомнил все, что когда-либо читал про походку Пуаро, и попытался ходить так же. Но это было нелегко — одежда очень стесняла мои движения. Я практиковался, практиковался и еще раз практиковался, пока не стал способен ходить так, чтобы это не вызывало насмешку».

Выработать фирменную походку помогла и любимая обувь Пуаро — лакированные туфли, пылинка на которых принесла бы ему «боль большую, чем от пулевого ранения». По описанию Агаты Кристи, сыщик ходил быстрыми мелкими шагами потому, что «его ноги плотно и болезненно были заключены в лакированные ботинки». Суше вместе с художниками придумал носить не только такие туфли, но еще и уличные гамаши — специальные накладки на обувь со штрипкой и пуговками, которые защищали туфли от грязи и пыли. Гамаши, разумеется, к 1930-м годам вышли из моды, но мы помним, что Пуаро — консерватор в вопросах стиля.


Аксессуары




Аксессуары


Каждый аксессуар Пуаро не только изящен, но и тщательно продуман, ведь внимание к мелочам — часть его дедуктивного метода. Самой излюбленной деталью стала булавка на лацкане под названием tussie mussie, которую еще называют «викторианской вазой» или попросту бутоньеркой. Такая булавка в виде греческой амфоры была специально изготовлена для сериала ювелиром Гаваном Райли и появляется на лацкане Пуаро практически на протяжении всех 13 сезонов. Для него это важное воспоминание из молодости: когда он служил в полиции в Бельгии, булавку подарила ему возлюбленная. Роман закончился неудачно, с тех пор сыщик ни в кого не влюблялся, но эта маленькая деталь говорит нам о том, что Пуаро не чужд сентиментальности, как бы он ни утверждал обратное.

Еще одна неизменная деталь образа «маленького сыщика» карманные часы, которые крепятся на две цепочки, зеркально расходящиеся от жилетной пуговицы. Такой тип часов называется Double Albert Chain (в честь Альберта, супруга королевы Виктории), что лишний раз подчеркивает: герой — ретроград и предпочитает старинные вещи современным. Часы в сериале использовали настоящие, антикварные и очень дорогие — как признавался реквизитор сериала, они стоят не меньше 15 тыс. фунтов. Треугольный шнурок, пересекающий грудь Пуаро, не что иное, как держатель пенсне, которое лежит в левом верхнем кармане жилета.

Ну и конечно же, знаменитая трость Пуаро с набалдашником в виде лебедя, она также настоящая. Дэвид Суше настаивал, что все аксессуары в сериале должны быть подлинными, поскольку помогают создать правильный образ Пуаро. Форма набалдашника выполнена в стиле ар-нуво, что опять же отсылает нас к 1920-м годам и молодости бельгийца, когда именно ар-нуво царило в моде и дизайне.


Маленькие, но важные детали



Маленькие, но важные детали


Дэвид Суше, напомним, прочитал почти все романы и рассказы о Пуаро, чтобы подготовиться к роли, и записывал все данные Агатой Кристи характеристики героя. В результате актер создал список из 93 пунктов того, что нужно помнить о привычках Пуаро. Этот список он всегда держал под рукой во время съемок, чтобы помнить, например, сколько ложек сахара детектив кладет в чай, а сколько — в кофе. Именно такая внимательность к деталям помогала британскому актеру буквально стать бельгийским сыщиком. Подобная скрупулезность даже привела к разногласиям с режиссером на съемках первого сезона. Актер настаивал на детальном отображении на экране всех привычек и манер своего героя, а режиссер считал это излишним. К счастью для зрителей, продюсеры сериала прислушались к доводам Суше.

Помимо этого, накануне съемок Суше сидел в библиотеках и подробно изучал историю Бельгии, чтобы лучше понимать, в какой среде вырос его герой и что могло повлиять на него в детстве. Еще он нанял репетитора по произношению и начал работать над акцентом. «Все, кто встречает Пуаро, думают, что он француз, а это значит, что я не должен использовать бельгийский акцент. Тогда я начал слушать бельгийское радио, в большинстве своем франкоговорящие каналы, а также несколько французских станций. Я понял, что бельгийский акцент очень, очень специфический и его трудно понимать. А какой толк говорить с великолепным бельгийским акцентом, если никто не будет понимать, что ты сказал». В итоге актер замиксовал французский и бельгийский акценты и заговорил на несколько тембров выше: как он объяснял, его голос грудной, а голос Пуаро идет «из головы».

Финальным штрихом к перевоплощению из Дэвида в Эркюля стало обильное обрызгивание лавандовой водой — любимым одеколоном Пуаро: «Процесс съемок необычайно медленный и трудный, так что, когда я устаю и теряю концентрацию, запах лавандовой туалетной воды тут же возвращает меня в образ».


Пуаро-Суше



Пуаро-Суше


Такое невероятное попадание Дэвида Суше в образ Эркюля Пуаро связано и с тем, что между ними действительно много общего. Многие актрисы, принимавшие участие в сериале, отмечали невероятную галантность актера и его сходство с героем: «В самом Дэвиде очень много от Пуаро, например он просто не может сидеть в присутствии женщин».

Суше признается, что его с «маленьким бельгийцем» действительно роднит очень многое, особенно это касается привычек: «Все вещи в моем доме должны быть на своих местах. Более того, все они должны составить законченную композицию. Если привычный порядок нарушен, я чувствую раздражение. Я понимаю, что это может быть невыносимо для окружающих, но ничего не могу сделать. Если на столе две книги, они должны лежать симметрично. Но, вы знаете, я не такой привередливый, как Пуаро. Когда я варю яйца на завтрак, я не требую, чтобы они были одинакового размера».

Скорее всего, именно эта схожесть характеров и обеспечила Суше не только полное слияние с его экранным героем, но и признание со стороны семьи Агаты Кристи. Суше рассказывал, что ощутил огромную поддержку от дочери великой писательницы, Розалинд, и ее мужа Энтони Хикса, когда гостил у них на даче. «Розалинд поделилась, что никогда не замечала, чтобы ее мать была довольна каким-либо из предыдущих воплощений Пуаро, так как большинство из них были слишком шутовскими. Но миссис Хикс решила, что Агата бы всей душой одобрила то, что я делаю. А мистер Хикс, храни его Бог, дал мне еще одну жизненно важную зацепку. Он сказал: „Всегда помните: мы можем смеяться вместе с Пуаро, но никогда над ним“».

Автор: Анна Баштовая

Обсудить

Смотрите также

Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»
КиноПоиск HD

Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»

2 июня13
Она сказала «убийство»: Петр Карцев об экранизациях Агаты Кристи

Она сказала «убийство»: Петр Карцев об экранизациях Агаты Кристи

9 ноября 201714
Платье Джессики Рэббит: Как одевали самую сексуальную мультяшку

Платье Джессики Рэббит: Как одевали самую сексуальную мультяшку

17 августа 201921
Футболка, шуба, пеньюар: 10 фильмов, повлиявших на моду

Футболка, шуба, пеньюар: 10 фильмов, повлиявших на моду

4 октября 20198

Главное сегодня

КиноПоиск HD

Усы, булавка и походка: Как создавался образ главного героя «Пуаро»

Сегодня2
Усы, булавка и походка: Как создавался образ главного героя «Пуаро»
«Унесенные ветром»: Как сегодня смотреть шедевр Дэвида О. Селзника
Мнение

«Унесенные ветром»: Как сегодня смотреть шедевр Дэвида О. Селзника

Вчера20
Ханс Циммер рассказал об экспериментах над музыкой «Дюны»

Ханс Циммер рассказал об экспериментах над музыкой «Дюны»

3 часа назад1
«Рик и Морти»: Как циничная и жесткая комедия стала главным мультсериалом эпохи
В предыдущих сериях

Подкаст«Рик и Морти»: Как циничная и жесткая комедия стала главным мультсериалом эпохи

Вчера8
Зачем смотреть «Острые козырьки»

ВидеоЗачем смотреть «Острые козырьки»

Вчера7
Фото со съемок «Довода»: Прыжки со зданий и погоня на пожарной машине

Фото со съемок «Довода»: Прыжки со зданий и погоня на пожарной машине

Сегодня, 13:502
Продюсер «Вампиров средней полосы» опроверг новости о замене Михаила Ефремова на другого актера

Продюсер «Вампиров средней полосы» опроверг новости о замене Михаила Ефремова на другого актера

Сегодня, 12:467
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт