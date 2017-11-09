Усы, булавка и походка: Как создавался образ главного героя «Пуаро»

Также Суше попросил дизайнеров максимально ушить все брюки в бедрах, что помогло ходить так, как описывала Агата Кристи — маленькими и быстрыми шагами. Походка детектива вообще стала одним из ключевых штрихов в создании образа: «Я был уже утвержден на роль Пуаро, мы делали обычные кинопробы, чтобы посмотреть, как все выглядит в кадре — костюм, грим и другое, — до того как начнем снимать. Мы с Брайаном Истмэном отсматривали кадры, и он сказал: „Ты знаешь, это почти то что надо, но где-то есть ошибка. Что-то не так. Смешно, но я не знаю, в чем мы ошибаемся. Может быть, что-то с движениями“. И тогда я повернулся к нему и сказал: „Может, это касается походки, потому что, возможно, я хожу как я, и это нехарактерно для персонажа“. Я вспомнил все, что когда-либо читал про походку Пуаро, и попытался ходить так же. Но это было нелегко — одежда очень стесняла мои движения. Я практиковался, практиковался и еще раз практиковался, пока не стал способен ходить так, чтобы это не вызывало насмешку».