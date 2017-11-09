Усы, булавка и походка: Как создавался образ главного героя «Пуаро»

На КиноПоиск HD выходят 13 сезонов легендарного сериала «Пуаро» с Дэвидом Суше в главной роли. Именно его версия знаменитого сыщика считается культовой: Суше сумел невероятно точно попасть в образ Эркюля Пуаро. Художник по костюмам, историк кинокостюма Анна Баштовая рассказывает, как именно создавался этот полюбившийся миру образ «маленького бельгийца».
25 июня выходят первые 3 сезона сериала, через неделю — остальные 10 сезонов.
Эркюль Пуаро по своей детективной славе не уступает другому вымышленному коллеге — Шерлоку Холмсу. А по количеству книг Пуаро уж точно даст фору Холмсу: Агата Кристи написала о нем 33 романа, 54 рассказа и одну пьесу. Публика настолько обожала этого героя, что он стал единственным вымышленным персонажем, получившим настоящий некролог. 6 августа 1975 года The New York Times написала: «Умер Эркюль Пуаро, известный бельгийский детектив» — именно этой датой Агата Кристи завершила историю своего героя.
Всего о Пуаро вышло 13 экранизаций, великого сыщика в разное время играли Питер Устинов, Джон Малкович, Кеннет Брана и даже Константин Райкин. Но больше всех миру полюбился британский сериал с Дэвидом Суше в главной роли. Именно он создал эталонный образ Пуаро, максимально близкий при этом к описаниям Агаты Кристи: щеголь и денди небольшого роста, в устаревших, но дико стильных костюмах и обуви, с яйцеобразной головой и странными усами — предметом его невероятной гордости.
Зарождение героя
Зарождение героя
Идея экранизировать книжную серию Агаты Кристи появилась на лондонском телевидении в 1988 году. Согласно легенде, молодого продюсера Брайана Истмэна натолкнула на эту мысль сама дочь Агаты Кристи, Розалинд Хикс. Она же предложила и кандидата на главную роль — Дэвида Суше. Как говорится, все остальное — уже история.
Забавно, что свой путь к Эркюлю Пуаро Дэвид Суше начал с роли его вечного антагониста, инспектора Джеппа. Произошло это в 1985 году в экранизации романа Агаты Кристи «13 за столом», где роль великого сыщика уже не в первый раз была отведена английскому актеру Питеру Устинову, а Суше играл недалекого и неопрятного инспектора. Актер вспоминает об этой роли с неподдельным содроганием, ведь внутри он уже чувствовал себя настоящим Пуаро: «Это одна из самых худших работ в моей жизни. Я не знал, как играть его соперника, старшего инспектора Джеппа, так что только и делал, что ел. В какой бы сцене ни был, все время жевал! Я съеживаюсь каждый раз, когда вижу это — в этой глупой шляпе и замшевой куртке я выглядел как букмекер!» К счастью, Брайан Истмэн разглядел в Суше огромный потенциал, и уже через четыре года бывший инспектор Джепп превратился в Пуаро, мгновенно затмив самого сэра Устинова.
Суше с удовольствием и в деталях сам разработал весь образ бельгийского сыщика, от жестов и походки до грима и костюма. «Я проделал огромную тщательную работу. Для начала прочел все романы и рассказы и посмотрел, как другие воплощали его на экране. В некоторых постановках, к сожалению, он предстает как шут, клоун, немногим больше, чем персонаж одного измерения. Что-то вроде шутки из мюзик-холла. Но, читая книги, вы видите, что Агата Кристи описывала его лучше. Или это делали другие персонажи: „славный маленький человечек“, „умный маленький человечек“. Таким образом, я смог воспроизвести его эксцентричность и нашел, что он необыкновенно забавен; да, он тщеславен, но это не просто дурацкий голос и дурацкие усы».
Грим
Грим
Суше подсчитал, что в книгах усы Пуаро описываются 24 раза, и серьезно подошел к выбору их формы. «Я не сказал прямо: „Хочу вот такие“. Вместо этого мы с гримерами долго и тщательно подбирали усы, потому что они должны были смотреться как следует — у Пуаро они были идеально симметричны».
Действительно, неподражаемые усы являются визитной карточкой бельгийского сыщика. В итоге было разработано около 40 вариантов различных усов, прежде чем Суше остановился на тех самых, ставших легендарными. Интересно, что форма усов персонажа слегка менялась от сезона к сезону. По словам Суше, это происходило потому, что с возрастом менялось его лицо, соответственно, менялись и усы.
Усы также повлияли и на голос актера. «Они мешают движению моей верхней губы, так что у меня просто нет выбора. Если мне нужно перезаписать диалог в студии после окончания съемок, я приклеиваю кусочек черной ленты на губу, и это помогает мне обрести вновь голос Пуаро».
Менялись и волосы на голове сыщика. Если в первых сезонах Дэвиду Суше приходилось носить лысеющий парик, то впоследствии необходимость в этом отпала, так как актер действительно начал лысеть.
Костюм
Костюм
Пуаро всегда одет с иголочки, но немного старомодно — в 1930-х годах он одевался по моде 1920-х. При этом костюм сыщика играет большое значение для его восприятия: британцы сразу же опознают в Пуаро иностранца благодаря продуманному стилю. Британские джентльмены носили (и носят) твидовые пиджаки с заплатками на локтях, клетчатые рубашки с вязаной жилеткой и галстуком, вельветовые штаны, то есть одевались удобно. Во всем этом совершенно невозможно представить нашего героя: у него идеальный элегантный гардероб человека, для которого «порядок и логика — его боги», а вместо обычного галстука — неизменная бабочка.
Когда в 1989 году сериал только запускали, Дэвид Суше был молод и строен, что сильно отличалось от литературного описания Пуаро как человека в возрасте и в теле. Поэтому для Суше были разработаны специальные утолщения, которые одевались под костюм. Таким образом талию актера увеличили на 22 см, а шею спрятали за вышедшими из моды крахмальными воротничками. Из-за этих накладок Суше особенно тяжело пришлось на съемках «Убийства в Месопотамии», которые проходили в Тунисе: «Жара стояла чудовищная, а на мне шерстяной костюм-тройка, кожаные перчатки, шляпа, крахмальный воротник, галстук-бабочка и утолщения под одеждой. Я выпивал по четыре литра воды каждый день, ужасно потел, но все равно несколько раз практически терял сознание».
Также Суше попросил дизайнеров максимально ушить все брюки в бедрах, что помогло ходить так, как описывала Агата Кристи — маленькими и быстрыми шагами. Походка детектива вообще стала одним из ключевых штрихов в создании образа: «Я был уже утвержден на роль Пуаро, мы делали обычные кинопробы, чтобы посмотреть, как все выглядит в кадре — костюм, грим и другое, — до того как начнем снимать. Мы с Брайаном Истмэном отсматривали кадры, и он сказал: „Ты знаешь, это почти то что надо, но где-то есть ошибка. Что-то не так. Смешно, но я не знаю, в чем мы ошибаемся. Может быть, что-то с движениями“. И тогда я повернулся к нему и сказал: „Может, это касается походки, потому что, возможно, я хожу как я, и это нехарактерно для персонажа“. Я вспомнил все, что когда-либо читал про походку Пуаро, и попытался ходить так же. Но это было нелегко — одежда очень стесняла мои движения. Я практиковался, практиковался и еще раз практиковался, пока не стал способен ходить так, чтобы это не вызывало насмешку».
Выработать фирменную походку помогла и любимая обувь Пуаро — лакированные туфли, пылинка на которых принесла бы ему «боль большую, чем от пулевого ранения». По описанию Агаты Кристи, сыщик ходил быстрыми мелкими шагами потому, что «его ноги плотно и болезненно были заключены в лакированные ботинки». Суше вместе с художниками придумал носить не только такие туфли, но еще и уличные гамаши — специальные накладки на обувь со штрипкой и пуговками, которые защищали туфли от грязи и пыли. Гамаши, разумеется, к 1930-м годам вышли из моды, но мы помним, что Пуаро — консерватор в вопросах стиля.
Аксессуары
Аксессуары
Каждый аксессуар Пуаро не только изящен, но и тщательно продуман, ведь внимание к мелочам — часть его дедуктивного метода. Самой излюбленной деталью стала булавка на лацкане под названием tussie mussie, которую еще называют «викторианской вазой» или попросту бутоньеркой. Такая булавка в виде греческой амфоры была специально изготовлена для сериала ювелиром Гаваном Райли и появляется на лацкане Пуаро практически на протяжении всех 13 сезонов. Для него это важное воспоминание из молодости: когда он служил в полиции в Бельгии, булавку подарила ему возлюбленная. Роман закончился неудачно, с тех пор сыщик ни в кого не влюблялся, но эта маленькая деталь говорит нам о том, что Пуаро не чужд сентиментальности, как бы он ни утверждал обратное.
Еще одна неизменная деталь образа «маленького сыщика» – карманные часы, которые крепятся на две цепочки, зеркально расходящиеся от жилетной пуговицы. Такой тип часов называется Double Albert Chain (в честь Альберта, супруга королевы Виктории), что лишний раз подчеркивает: герой — ретроград и предпочитает старинные вещи современным. Часы в сериале использовали настоящие, антикварные и очень дорогие — как признавался реквизитор сериала, они стоят не меньше 15 тыс. фунтов. Треугольный шнурок, пересекающий грудь Пуаро, не что иное, как держатель пенсне, которое лежит в левом верхнем кармане жилета.
Ну и конечно же, знаменитая трость Пуаро с набалдашником в виде лебедя, она также настоящая. Дэвид Суше настаивал, что все аксессуары в сериале должны быть подлинными, поскольку помогают создать правильный образ Пуаро. Форма набалдашника выполнена в стиле ар-нуво, что опять же отсылает нас к 1920-м годам и молодости бельгийца, когда именно ар-нуво царило в моде и дизайне.
Маленькие, но важные детали
Маленькие, но важные детали
Дэвид Суше, напомним, прочитал почти все романы и рассказы о Пуаро, чтобы подготовиться к роли, и записывал все данные Агатой Кристи характеристики героя. В результате актер создал список из 93 пунктов того, что нужно помнить о привычках Пуаро. Этот список он всегда держал под рукой во время съемок, чтобы помнить, например, сколько ложек сахара детектив кладет в чай, а сколько — в кофе. Именно такая внимательность к деталям помогала британскому актеру буквально стать бельгийским сыщиком. Подобная скрупулезность даже привела к разногласиям с режиссером на съемках первого сезона. Актер настаивал на детальном отображении на экране всех привычек и манер своего героя, а режиссер считал это излишним. К счастью для зрителей, продюсеры сериала прислушались к доводам Суше.
Помимо этого, накануне съемок Суше сидел в библиотеках и подробно изучал историю Бельгии, чтобы лучше понимать, в какой среде вырос его герой и что могло повлиять на него в детстве. Еще он нанял репетитора по произношению и начал работать над акцентом. «Все, кто встречает Пуаро, думают, что он француз, а это значит, что я не должен использовать бельгийский акцент. Тогда я начал слушать бельгийское радио, в большинстве своем франкоговорящие каналы, а также несколько французских станций. Я понял, что бельгийский акцент очень, очень специфический и его трудно понимать. А какой толк говорить с великолепным бельгийским акцентом, если никто не будет понимать, что ты сказал». В итоге актер замиксовал французский и бельгийский акценты и заговорил на несколько тембров выше: как он объяснял, его голос грудной, а голос Пуаро идет «из головы».
Финальным штрихом к перевоплощению из Дэвида в Эркюля стало обильное обрызгивание лавандовой водой — любимым одеколоном Пуаро: «Процесс съемок необычайно медленный и трудный, так что, когда я устаю и теряю концентрацию, запах лавандовой туалетной воды тут же возвращает меня в образ».
Пуаро-Суше
Пуаро-Суше
Такое невероятное попадание Дэвида Суше в образ Эркюля Пуаро связано и с тем, что между ними действительно много общего. Многие актрисы, принимавшие участие в сериале, отмечали невероятную галантность актера и его сходство с героем: «В самом Дэвиде очень много от Пуаро, например он просто не может сидеть в присутствии женщин».
Суше признается, что его с «маленьким бельгийцем» действительно роднит очень многое, особенно это касается привычек: «Все вещи в моем доме должны быть на своих местах. Более того, все они должны составить законченную композицию. Если привычный порядок нарушен, я чувствую раздражение. Я понимаю, что это может быть невыносимо для окружающих, но ничего не могу сделать. Если на столе две книги, они должны лежать симметрично. Но, вы знаете, я не такой привередливый, как Пуаро. Когда я варю яйца на завтрак, я не требую, чтобы они были одинакового размера».
Скорее всего, именно эта схожесть характеров и обеспечила Суше не только полное слияние с его экранным героем, но и признание со стороны семьи Агаты Кристи. Суше рассказывал, что ощутил огромную поддержку от дочери великой писательницы, Розалинд, и ее мужа Энтони Хикса, когда гостил у них на даче. «Розалинд поделилась, что никогда не замечала, чтобы ее мать была довольна каким-либо из предыдущих воплощений Пуаро, так как большинство из них были слишком шутовскими. Но миссис Хикс решила, что Агата бы всей душой одобрила то, что я делаю. А мистер Хикс, храни его Бог, дал мне еще одну жизненно важную зацепку. Он сказал: „Всегда помните: мы можем смеяться вместе с Пуаро, но никогда над ним“».
Автор: Анна Баштовая