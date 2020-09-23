Кто все эти люди: Краткий гид по «Просто представь, что мы знаем»

В сериале «Просто представь, что мы знаем», который эксклюзивно вышел на КиноПоиск HD, главные героини ведут анонимный новостной Telegram-канал и постоянно говорят об отечественных медиа. Там в камео появляются настоящие журналисты, и все шутят про «медиатусовочку». Чтобы зрителям было легче понять, о чем идет речь, рассказываем про контекст и разбираем главные отсылки «ППЧМЗ».

Контекст

«Просто представь, что мы знаем» — довольно достоверная реконструкция отношений медиа и власти в современной России. К марту 2020 года (время действия сериала) основные телеканалы, печатная пресса и интернет-издания в стране находятся под полным или частичным контролем государства, точнее, Администрации президента, или, как ее называют персонажи сериала, «админки». Именно туда в «ППЧМЗ» ходят на встречи медиамагнаты, которые в новой реальности активно вмешиваются в редакционную политику своих СМИ, снимают публикации и вынуждают журналистов увольняться.

Артур Ваха

Но прозорливые медиаменеджеры вроде экранного Папы (Артур Ваха), списанного с основателя Life Арама Габрелянова, не ограничиваются традиционными СМИ. Они также вкладывают деньги в Telegram-каналы — по сути, небольшие редакции с огромной аудиторией, которые могут публиковать громкие новости и расследования, находясь в серой легальной зоне. Часто эти каналы тесно связаны со своими инвесторами: те могут потребовать продвигать выгодную для себя тему или, напротив, поставить блок и ограничить циркуляцию информации в интернете. Парадоксальным образом до июня 2020 года Telegram в России был заблокирован, что не мешало крупному бизнесу и чиновникам активно им пользоваться, вести там полноценные информационные кампании против своих оппонентов.

Евгений Стычкин

«ППЧМЗ» — игровой сериал, но он во многом достоверно воссоздает реальность. Например, легендарный московский журналист Евгений Малышев (Евгений Стычкин), который становится издателем канала, частично списан с бывшего журналиста «Ъ» Олега Кашина (тот уехал в Лондон после покушения в 2010 году). По версии создателей сериала, такой человек должен быть одновременно ментором и посредником между инвестором и редакцией. Чтобы Папа получил доступ к 500 000 читателей, команда — стабильное финансирование, а сам Малышев — шанс вернуться в большую медиаигру, из которой он вышел, когда, опасаясь за свою жизнь, переехал с семьей в Великобританию.

Медийные отсылки

В нескольких сериях герои вспоминают крупные скандалы последних лет, связанные с русскоязычными СМИ.

Скандал в «Медузе»

«В Ригу попробуй, но главный редактор за жопу может схватить», — говорит в первой серии Тема, герой Максима Виторгана, своему другу Малышеву, когда тот решает поискать работу. Речь о скандале 2018 года в общественно-политическом издании «Медуза». Тогда главного редактора издания Ивана Колпакова обвинили в харассменте: на вечеринке он потрогал за ягодицы жену одного из сотрудников со словами «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет». Колпакова отстранили от работы на время внутреннего расследования, а затем восстановили в должности. Решение генерального директора «Медузы» Галины Тимченко вызвало большой резонанс. Многие сотрудники «Медузы» уволились, в том числе издатель Илья Красильщик. В итоге Колпаков еще раз ушел в отставку, но через несколько месяцев вновь вернулся на должность главного редактора, которую занимает и в настоящий момент.

Смена владельцев в «Ведомостях»

В сцене, где Малышев ищет работу, одна из журналисток (ее играет ведущая «Дождя» Евгения Воскобойникова) рассказывает про «главную деловую газету страны» и ее новых собственников. Это отсылка к кризису в газете «Ведомости», который произошел весной 2020 года. Тогда владельцы издания решили продать газету. У редакции начался конфликт с журналистом Андреем Шмаровым, которого назначали и. о. главного редактора. Журналисты обвиняли его в цензуре; часть редакторов и корреспондентов уволились из «Ведомостей». Сделку по продаже газеты закрыли в мае, Шмаров остался на должности главного редактора.

Иск «Рамблера» к Nginx

В последней серии вымышленная IT-компания «НТК» хочет купить у «ППЧМЗ» блок на негатив. Белла выясняет, что «НТК» пытается присвоить российско-канадский стартап «Энигма», который, как считают в компании, украл у нее идею. Девушки отказываются сотрудничать с «НТК». В основу этого сюжета, судя по всему, легла попытка структур Александра Мамута, совладельца Rambler Group, засудить основателей веб-сервера Nginx (в 2019 году его продали американской компании за 670 млн долларов). Представители интернет-холдинга объясняли претензии тем, что если работа над стартапом велась, когда ее основатель Игорь Сысоев сам работал в Rambler, значит, права на Nginx принадлежат им. В мае 2020-го российское уголовное дело против Сысоева и его партнера было закрыто. Но одна из компаний, связанных с Мамутом, до сих пор судится с новым владельцем Nginx — F5 Networks.

Камео журналистов

Помимо выдуманных главных героев, в сериале появляются и настоящие редакторы, ведущие и медиаменеджеры: журналист и руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин, бывший издатель «Медузы» Илья Красильщик, ведущие телеканала «Дождь» Евгения Воскобойникова и Анна Монгайт, бывший редактор «Ведомостей» Ксения Болецкая, политолог Екатерина Шульман. А в сообщениях и лентах Беллы, Ирины и Малышева всплывают имена спецкора «Медузы» Светланы Рейтер, активистки и сотрудницы RT Марии Бароновой, бывшего главного редактора «Ведомостей» Татьяны Лысовой и Олега Кашина.

Екатерина Шульман, политолог, публицист, доцент Института общественных наук РАНХиГС Илья Красильщик, бывший издатель «Медузы», с 2008-го по 2013 год был главным редактором журнала «Афиша» Ксения Болецкая, экс-редактор отдела медиа в газете «Ведомости» Анна Монгайт, телеведущая, креативный продюсер канала «Дождь» Евгения Воскобойникова, активистка и телеведущая. В 2006 году попала в аварию, из-за которой оказалась в инвалидной коляске. С нее Волобуев отчасти списал образ Терлецкой, героини Юлии Снигирь Юрий Сапрыкин, руководитель проекта «Полка», бывший главный редактор журнала «Афиша»

Маргарита Симоньян

Медиаменеджера и главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян упоминают в «ППЧМЗ» несколько раз. В одной из серий герои иронизируют над тем, как Симоньян рассказывает про инсайды своих источников. Правда, чаще всего они оказываются недостоверными. Последняя серия и вовсе открывается цитатой Симоньян: «Свобода слова — это святое». Так авторы иронизируют над тем, что руководительница пропагандистского издания любит рассуждать о профессиональной этике.

Telegram-каналы

В сериале также упоминаются популярные Telegram-каналы: Baza, Mash, «Антиглянец» и даже канал мэрии Москвы «Оперштаб».

Mash и Baza. Mash — новостной Telegram-канал с более 800 тысячами подписчиков. Его основал Никита Могутин, долгое время работавший в холдинге News Media Арама Габрелянова. Позже вместе с другими выходцами из издания Life и бывшими сотрудниками Mash основал еще один новостной Telegram-канал — Baza. На данный момент у Baza 246 тысяч подписчиков.

«Антиглянец». Telegram-канал бывших редакторов глянцевого журнала SNC Натальи Архангельской, Татьяны Столяр и Юлии Пош, где рассказывают о светской хронике, фешен-индустрии, шоу-бизнесе и смежных темах. В канале также публикуют слухи и сплетни.

«Оперштаб Москвы». Канал московской мэрии, в котором сейчас публикуют статистику и новости об эпидемии коронавируса. Ранее в этом Telegram-канале появлялись новости столицы и заявления мэра Сергея Собянина.

Поп-культурные отсылки

Помимо медийных отсылок, в сериале есть и другие цитаты и пасхалки. Например, в одной из сцен Волобуев цитирует «Телесеть» Сидни Люмета, а в других использует прием из «Игры престолов».

«Телесеть»

«ППЧМЗ» «Телесеть»

В первой серии одна из создательниц Telegram-канала «ППЧМЗ», Ирина Громова, занимается сексом и параллельно смотрит статистику канала. Она достигает оргазма только в момент, когда число подписчиков превышает 500 тысяч. Похожая сцена была в драме Сидни Люмета «Телесеть» — едкой сатире на американское телевидение. В ней героиня Фэй Данауэй, продюсер Дайана Кристенсен, во время секса разговаривала только о рейтингах и достигала оргазма после фраз вроде: «„Нью-Йорк Таймс“ и „Вашингтон Пост“ напишут о нас передовицы. С первых страниц месяцами не будем сходить. Прессы соберем больше, чем Уотергейт». И «Телесеть», и «ППЧМЗ» можно рассматривать как диагноз новым медиа (с поправкой на эпоху, технологии и степень безжалостности создателей), поэтому отсылка к главному фильму об античеловеческой сущности СМИ логична.

Pussy Riot

Девушки, которые бросают вызов устаревшим и заскорузлым нормам то в лице православной общественности, то в виде традиционных СМИ, — аналогии между бойкой командой Telegram-канала «ППЧМЗ» и панк-группой Pussy Riot напрашиваются сами. Даже сам Малышев называет команду канала арт-группой, а во второй серии на заднем плане можно увидеть граффити с лицом в узнаваемой балаклаве (и подписью «Ня»). Непонятно только, считать ли это намеренным дополнительным штрихом к образам главных героинь или просто проявлением личного интереса режиссера Романа Волобуева к участницам скандального панк-молебна в храме Христа Спасителя. В финале фильма «Блокбастер» героиня Ани Чиповской тоже позаимствовала прическу и манеру себя вести у Надежды Толоконниковой.

«Последний министр»

Сериалы Романа Волобуева «ППЧМЗ» и «Последнего министра» связаны несколькими пасхалками. Актер Александр Голубков играет чиновников — то депутата Мосгордумы, то работника департаменты культуры, а в кадре можно заметить билборд «Последнего министра». Есть привет и актрисе Софье Лебедевой, сыгравшей в предыдущем сериале Романа Волобуева. По сюжету нового шоу ее поймали с граммом кокаина за рулем.

«Игра престолов»

«ППЧМЗ» «Игра престолов»

Термин «sexposition» впервые употребил блогер Майлз МакНатт для описания специфического приема в сериале «Игра престолов», когда важная для сюжета или раскрытия персонажа информация рассказана на фоне обнаженной натуры или эротической сцены. Как правило, чтобы зритель не отвлекался от экрана. Классический пример из «Игры престолов» — сцена, в которой Петир Бейлиш делится историей из своего детства, а на втором плане в это время занимаются сексом две женщины. В «ППЧМЗ» мы видим этот прием и в квартире Ксении Погореловой, и во всех сценах в офисе, который располагается рядом со стриптиз-клубом.

«Лютер»

«ППЧМЗ» «Лютер»

Отсылка из разряда милых деталей. Бывший кинокритик Роман Волобуев любит сериал «Лютер». Главный герой «ППЧМЗ», звезда расследовательской журналистики Евгений Малышев не похож на брутального детектива в исполнении Идриса Эльбы, но зато носит такое же строгое серое пальто.