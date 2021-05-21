Обсуждаем финал «Пищеблока». В гостях — писатель Алексей Иванов

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ПодкастОбсуждаем финал «Пищеблока». В гостях — писатель Алексей Иванов

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Подкаст можно послушать прямо здесь, а также в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Castbox. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В этом подкасте главный редактор Лиза Сурганова и редактор видео и подкастов Даулет Жанайдаров обсуждают сериал «Пищеблок», делятся впечатлениями от каждой серии и помогают разобраться, что же там произошло. В этом выпуске своими впечатлениями от сериала делится писатель Алексей Иванов, автор оригинального романа.

Почему финал «Пищеблока» оказался неожиданным? Чем сериал похож на «Очень странные дела» и в чем его принципиальное отличие? Какие еще истории можно рассказать во вселенной пионеров-вампиров? И про что мог бы быть снят второй сезон, если он будет?

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Даулет Жанайдаров

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