Обсуждаем финал «Пищеблока». В гостях — писатель Алексей Иванов

В этом подкасте главный редактор Лиза Сурганова и редактор видео и подкастов Даулет Жанайдаров обсуждают сериал «Пищеблок», делятся впечатлениями от каждой серии и помогают разобраться, что же там произошло. В этом выпуске своими впечатлениями от сериала делится писатель Алексей Иванов, автор оригинального романа.

Почему финал «Пищеблока» оказался неожиданным? Чем сериал похож на «Очень странные дела» и в чем его принципиальное отличие? Какие еще истории можно рассказать во вселенной пионеров-вампиров? И про что мог бы быть снят второй сезон, если он будет?