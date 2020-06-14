Маньяки, убийцы, подростки: Кто есть кто в сериале «Водоворот»

На КиноПоиск HD состоялась премьера мрачного детективного сериала «Водоворот» про оперативную группу, которая пытается поймать маньяка, убивающего подростков. Рассказываем о главных героях триллера и актерах, которые их сыграли.
В городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков. Все указывает на то, что это дело рук маньяка, приверженца загадочного культа. Оперативники выясняют, что убийца охотится за детьми, которые никому не нужны — наркоманами, подростками из неблагополучных семьей, бездомными. Но в ходе следствия становится понятно, что полиция столкнулась не просто с маньяком, а со злом пострашнее — водоворотом большого города, который засасывает людей и уничтожает слабых. Каждый из героев окажется в этом водовороте, заглянет внутрь себя и встретится лицом к лицу со своими демонами и страхами.
Режиссером «Водоворота» стал Андрей Загидуллин («Квест»), а оператор Владимир Башта («Географ глобус пропил») снял сериал в стиле неонуара, выразив жестокий холод неоновых огней столицы и безразличие большого города к его жителям. Сценарий «Водоворота» написал Андрей Стемпковский («Разносчик»). По его словам, водоворот — это символ воронки, зла, овладевающего миром, дыры на месте сердца. История, которую Стемпковский написал еще в 2016 году, во многом автобиографична, а у героев есть реальные прототипы.
Главные герои сериала — четверо полицейских, чьи судьбы раскрываются перед зрителями в процессе расследования. Краснов (Владимир Вдовиченков) переживает кризис из-за сложных отношений с дочерью и бывшей женой. Марина (Юлия Мельникова) пытается справиться с травмой после трагически закончившегося брака. Кирилл (Владислав Абашин) воевал в горячих точках и до конца так и не оправился после пережитого. Марк (Аристарх Венес) когда-то и сам был проблемным подростком. Об этих и других важных персонажах расскажем поподробнее.
Владимир Вдовиченков
Глава оперативной группы. Привык все держать под контролем. Вспыльчивый. Переживает серьезный кризис.
Старший оперуполномоченный Александр Краснов возглавляет группу, которая во время спецоперации узнает о существовании маньяка, убивающего подростков. Краснов, что называется, «проблемный мент»: он не церемонится с коллегами и начальством, вспыльчив, часто действует в обход указаний и применяет силу к подозреваемым. У него есть дочь-подросток Лера и умирающая от рака жена. Несмотря на болезнь супруги, Краснов встречается с коллегой Мариной, о чем догадывается Лера. Из-за желания защитить дочь, обостренного чувства справедливости, гнева и общего кризиса совершает множество ошибок.
Владимир Вдовиченков, исполнитель роли Краснова, прославился в начале нулевых, снявшись сразу в двух хитах — «Бригаде» и «Бумере». В сериале Вдовиченков исполнил роль боксера Фила, а в фильме Петра Буслова — лидера группировки Костю Кота. После «Бумера» актер снялся в военной драме «Время собирать камни», казахском боевике «Рэкетир» и бразильско-британском сборнике «Калейдоскоп любви» и появился в нескольких сериалах, а также играл в театре. Новый виток популярности случился в 2014-м, когда вышел «Левиафан» Звягинцева, в котором актер сыграл адвоката, приезжающего на север по просьбе главного героя — бывшего сослуживца. Затем были главные роли в «Оптимистах», «Салюте-7» и «Учителях».
Съемки в «Водовороте» отчасти помогли понять Вдовиченкову его 15-летнюю дочь, а заодно дали возможность посмотреть на Калининградскую область (основная часть съемок проходила там) — родные для него места — с новой стороны. Однако были и свои сложности. Такие мрачные истории, по словам актера, не отпускают даже после окончания съемочного дня. «Я не из рафинированной среды. Я потерял много друзей и близких из-за наркотиков. В прошлой жизни сталкивался с этим. Тогда это казалось какой-то прямо бездной. Передозировки, болезни, все умирают. Казалось, такой ад и будет всегда. Но нет. Туман развеялся. Все прошло. Кто-то на кладбище лежит, кто-то в кино снимается», — рассказал он КиноПоиску.
Аристарх Венес
Опер из группы Краснова. Резкий, нервный, но добрый и отзывчивый. В прошлом — сложное детство и наркотики. Посещает курсы анонимных наркоманов.
Марк Девин — самый молодой и неформальный участник группы Краснова. Кожаная косуха, байк, стильная стрижка и вызывающее поведение — Марк похож не на полицейского, а на одного из тех, кого полиция ловит. Что неудивительно: Девин сам вырос в трудной семье, принимал наркотики и часто тусил в «Пентагоне» — заброшенном месте, где собираются никому не нужные подростки. Эти его связи помогают группе Краснова в расследовании убийств, которые производят на Марка тяжелое впечатление.
30-летний Аристарх Венес, сыгравший Марка, начал актерскую карьеру в детстве и запомнился зрителям по сериалам «Кадетство» и «Кремлевские курсанты». Также мы помним его по одной из главных ролей в нашумевшем сериале «Закон каменных джунглей» о банде молодых преступников. Венес снимался в российско-американском боевике «Максимальный удар» Анджея Бартковяка (Эрик Робертс, Марк Дакаскос и Дэнни Трехо принимали участие в картине с зарубежной стороны) и в фантастическом экшене «За гранью реальности» с Милошем Биковичем и Антонио Бандерасом. Свое имя получил в наследство от дедушки-грека Аристархоса Венеса. Болеет за московский футбольный клуб «Локомотив» и посещает не только местные, но и выездные матчи.
Как рассказал КиноПоиску Венес, сценарий «Водоворота» пришел к нему в очень непростой жизненный момент, и он посчитал это неслучайным. «Конечно, в любой моей роли есть что-то от меня, но именно этот персонаж был мне особенно близок, — признается актер. — В тот момент мне был нужен проект именно такого содержания, чтобы я хотя бы не сдох в ближайшие пару месяцев». Одним из самых символичных моментов для Венеса стало то, что его герой посещает клуб анонимных наркоманов «12 шагов» — оказывается, дядя актера в свое время создал такой же клуб и успешно работает с ним по всей стране. Дядя и помог Венесу вжиться в роль.
«Водоворот», по словам Венеса — сериал о том, что никто никому не нужен. «Любовь, сострадание, доброта, внимание, нежность — эти вещи, на которых базируется наша жизнь, сегодня если не вообще забыты, то просто удивительно редки, — рассказывает он КиноПоиску. — Дети растут без любви, родители их не слышат, не интересуются ими в погоне за материальным достатком и всякими социальными благами». И четверо главных героев, утверждает Венес, как и эти дети, тоже брошены и никому не нужны. «Иногда кажется, что нет выхода. Но после дождя всегда бывает радуга. Так устроено: зло было, есть и будет. Важно понять, кто ты, про что ты и что тебя волнует», — считает он.
Юлия Мельникова
Опер из группы Краснова. Была замужем. Не терпит насилие. В отношениях с Красновым. Пытается помочь ему пережить сложный период в жизни и наладить отношения с дочерью.
Марина — единственная женщина в мужской команде. Закрытая, не очень распространяется о своем прошлом, но постепенно мы узнаем, что в ее детстве тоже были тяжелые моменты. На работе сблизилась с Красновым, завязался роман, который разрушил отношения Краснова с дочерью. Марина — моральный камертон коллектива: старается потихоньку поддержать каждого и отказывается «грубеть», как ей советует Кирилл.
Юлия Мельникова окончила школу-студию МХАТ и служит в театре «Сатирикон». Известной ее сделала роль боярыни Морозовой в сериале «Раскол». Чтобы войти в образ, актриса не только прочла много специальной литературы, но и ходила в старообрядческий храм на службы, где пела псалмы на церковнославянском языке. Также среди ее работ сериалы «Обычная женщина», «Катя и Блэк», «Березка» и многие другие. Еще Мельникова, отучившись на режиссера, в 2016 году сняла короткометражку «Элизиум», главные роли в которой сыграли Людмила Чурсина и Павел Трубинер, муж Юлии. Параллельно с «Водоворотом» Мельникову можно увидеть в сериале «Надежда», где вместе с Викторией Исаковой они играют двух киллерш.
«Водоворот», по мнению актрисы — сериал о нашей нелюбви друг к другу, к своим детям и к миру в целом. «Такое безразличие и порождает зло, показанное в нашем сериале. Мы постарались как-то выявить проблему, сказать, что в нашей жизни неким фоном всегда есть зло — очень мощное и страшное. Когда в такой водоворот зла попадают взрослые, это одна история, а когда дети и подростки — другая. Очень страшно, что такие неокрепшие умы засасывают не мифические темные силы, а вполне живые люди, творящие беззаконие и жестокость». Юлия признается, что когда читала сценарий, то даже делала паузы, чтобы «просто подышать» — настолько ей было плохо, больно и страшно. «К сожалению, то, что есть в сериале, — неотъемлемая часть нашей жизни. И я захотела сниматься в таком проекте для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию и уменьшить зло, которое мы плодим сами».
Владислав Абашин
Опер из группы Краснова. Бывший военный, который психологически так и не вернулся с войны.
Самый замкнутый и внешне невозмутимый участник группы. Воевал в горячих точках, подозрительно много знает об оккультных практиках — именно он и указывает Краснову на ритуальный характер убийств. Заботится о семье погибшего на войне друга и, как и все в группе Краснова, хочет не просто найти маньяка, но добиться справедливости для погибших и никому не нужных детей. Кирилл страдает от посттравматического синдрома, так что на него расследование влияет сильнее всего.
Владислав Абашин начинал актерскую карьеру в Рязанском драмтеатре, затем переехал в Москву, учился в РАТИ-ГИТИСе и служил в нескольких театрах, включая Театр наций. Абашин знаком нам по двум последним фильмам Юрия Быкова: в «Заводе» он сыграл Тумана, авторитета на службе у местного олигарха, а в «Стороже» — уже одного из бывших авторитетов, который вместе с женой сбегает от разборок. Но у актера большой послужной список: сериалы «Штрафбат», «Раскол» и «Ярость», фильмы «Юрьев день», «Бумер: Фильм второй», «Территория» и «Темный мир: Равновесие».
Ангелина Загребина
Дочь Краснова. Тяжело переживает разлад в семье. Отец ее не слышит и не понимает, из-за чего девочка оказывается в опасности.
Старшеклассница Лера, дочь опера Краснова, почти перестает общаться с отцом из-за его романа с коллегой. Она считает, что отец предал ее и мать, которая уже некоторое время находится в больнице в тяжелом состоянии. Лера уходит из дома, а школьная подруга показывает ей место, где собираются местные подростки, в том числе Муха.
Дочь Краснова, бунтующую против безразличного отца, сыграла студентка Щепкинского училища Ангелина Загребина. Она дебютировала в прошлом году в российско-украинском сериале «Фантом», а в скором времени появится в подростковой драме «Я свободен» с Глебом Калюжным, который также снялся в «Водовороте».
Ангелина Загребина рассказала КиноПоиску, что ей было легко входить в роль Леры. Она пережила многое из того, что случилось с ее героиней, но не может сказать, что они очень похожи характерами. Актриса считает, что сериал будет полезно посмотреть родителям, чтобы увидеть ошибки, которые они могут совершать. «Водоворот закручивает тех, кто перестает знать меру своих желаний. Чтобы избежать этого, надо быть внимательным к своим близким, а особенно к детям», — говорит Загребина.
АлЕна Михайлова
Девушка из неблагополучной семьи. Жертва домашнего насилия. Живет на вписках, подворовывает. Информатор Марка.
Мухе 20 лет, у нее копна пепельных волос и хорошо развитый навык незаметно выносить вещи из магазинов. Девушка живет по впискам — дома у нее непросыхающий отчим, который регулярно домогается Мухи и избивает ее. Матери до этого нет дела. В отличие от своих уличных знакомых, наркотики не употребляет, но знает, кто их продает. Можно сказать, Муха в приятельских отношениях с молодым опером Марком. Он защищает ее, она помогает ему с информацией, когда становится ясно, что маньяк похищает неблагополучных подростков из ее окружения. Муха честная, острая на язык, в большинстве случаев может за себя постоять.
Муху играет 24-летняя Алена Михайлова. Помимо «Водоворота», этим летом ее можно увидеть в сериале «Чики» на more.tv. В нем актриса исполнила роль Марины, одной из четырех подруг-проституток, решивших завязать с секс-работой и открыть фитнес-клуб. На большом экране Михайлова, выпускница Пермского государственного института культуры, дебютировала в 2019-м в фильме Марии Агранович «Люби их всех», где сыграла молодую аферистку, разводящую мужчин на деньги. После «Водоворота» Михайлову мы увидим в детективе «За час до рассвета» с Константином Хабенским, а также в сериале про будни моделей «Официально красивые», который продюсирует Данила Козловский.
КиноПоиску Михайлова рассказала, что, как только прочитала сценарий сериала, сразу поняла, что Муха — ее героиня: «Муха — это я. Это огромная часть меня, моего характера». История, произошедшая с Мухой, может произойти с кем угодно, считает актриса, но в группе риска, безусловно, подростки, которые никому не нужны, на которых не обращают внимания родители. Тусовки с алкоголем и наркотиками, домогательства, жестокость, рукоприкладство — все это может затянуть таких брошенных детей в водоворот, из которого не выбраться.
Игорь Миркубанов
Маньяк с наркотической зависимостью. Похищает трудных подростков и убивает их, принося в жертву своим богам.
Литовец Матас — главный антагонист «Водоворота», чью личность Краснову раскрывает наркоторговец Шеин, герой Ивана Макаревича. По описанию Шеина, Матас «******** на всю голову» и «здоровый как орк». Он забит татуировками с оккультной символикой, в больших количествах употребляет наркотики, ездит на огромном джипе. Он считает себя «санитаром леса» — похищает наркозависимых и просто брошенных детей и жестоко убивает их. Некоторых берет себе в помощники. Упивается своим безумием.
Матаса, которого зритель в основном видит со спины и в капюшоне, сыграл Игорь Миркурбанов, актер МХТ им. А. Чехова. Он начал сниматься в начале 1990-х, дебютировал в драме про боксера-неудачника «Иди и не оглядывайся», затем работал в Израиле — преподавал, играл в театре и снимался у Ари Фольмана, автора мультфильма «Вальс с Баширом», номинированного на «Оскар». На российские экраны Миркурбанов вернулся в середине нулевых. Из последних работ актера — «Звоните, ДиКаприо!» и вторые «Содержанки».
Авторы: Ольга Белик, Аня Шпильковская
Дизайн: Анастасия Голик