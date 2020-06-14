Маньяки, убийцы, подростки: Кто есть кто в сериале «Водоворот»

На КиноПоиск HD состоялась премьера мрачного детективного сериала «Водоворот» про оперативную группу, которая пытается поймать маньяка, убивающего подростков. Рассказываем о главных героях триллера и актерах, которые их сыграли.

В городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков. Все указывает на то, что это дело рук маньяка, приверженца загадочного культа. Оперативники выясняют, что убийца охотится за детьми, которые никому не нужны — наркоманами, подростками из неблагополучных семьей, бездомными. Но в ходе следствия становится понятно, что полиция столкнулась не просто с маньяком, а со злом пострашнее — водоворотом большого города, который засасывает людей и уничтожает слабых. Каждый из героев окажется в этом водовороте, заглянет внутрь себя и встретится лицом к лицу со своими демонами и страхами.

Режиссером «Водоворота» стал Андрей Загидуллин («Квест»), а оператор Владимир Башта («Географ глобус пропил») снял сериал в стиле неонуара, выразив жестокий холод неоновых огней столицы и безразличие большого города к его жителям. Сценарий «Водоворота» написал Андрей Стемпковский («Разносчик»). По его словам, водоворот — это символ воронки, зла, овладевающего миром, дыры на месте сердца. История, которую Стемпковский написал еще в 2016 году, во многом автобиографична, а у героев есть реальные прототипы.

Главные герои сериала — четверо полицейских, чьи судьбы раскрываются перед зрителями в процессе расследования. Краснов (Владимир Вдовиченков) переживает кризис из-за сложных отношений с дочерью и бывшей женой. Марина (Юлия Мельникова) пытается справиться с травмой после трагически закончившегося брака. Кирилл (Владислав Абашин) воевал в горячих точках и до конца так и не оправился после пережитого. Марк (Аристарх Венес) когда-то и сам был проблемным подростком. Об этих и других важных персонажах расскажем поподробнее.