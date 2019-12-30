«Майор Гром»: Как снимают первый российский кинокомикс

По первым представленным материалам зрители уже знают, что у экранной Юли, как и в комиксах, будут красные волосы. На площадке выясняется, что Аксенову, в отличие от других актеров, не красили — это парик: «Когда мы обсуждали цвет волос и прическу, я честно сказала: я только их отрастила, мне бы так не хотелось их обрезать. Но с тех пор я уже несколько раз подумала о том, что надо было все укоротить и покраситься, потому что мне очень нравится, как я выгляжу». В сценах в казино героине придумали эффектный образ в стиле «ревущих двадцатых», и это, судя по всему, не предел. Нам удается на мгновение заглянуть в гардеробную и увидеть еще десяток сногсшибательных нарядов.