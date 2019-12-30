«Майор Гром»: Как снимают первый российский кинокомикс

Полнометражная экранизация комиксов издательства Bubble про майора Игоря Грома уже на подходе. Кастинг-решения, локации, переговоры с Харви Вайнштейном, новые идеи авторов и актерские откровения — раскрываем секреты (не все!) и рассказываем о том, как проходили съемки картины в Петербурге.
«Смена будет ночная», — предупреждают нас заранее. Никакого удивления это не вызывает. На дворе ноябрь, самый темный и мрачный месяц петербургской осени. Большая часть съемок фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» позади; уже состоялась презентация проекта на Comic Con Russia, где был объявлен актерский состав. На ночь съемочная группа заняла один из ресторанов города — огромное помещение в несколько этажей. Интерьер, над которым основательно поработали художники, выдержан в азиатском стиле, преобладающий цвет — красный.
Актеры массовки выглядят так, будто их увезли сюда с какого-то светского мероприятия: все мужчины в костюмах, женщины в вечерних платьях. В одном из углов виден стол с зеленым сукном. Неужели казино? В центре Петербурга? «Да, мы знаем, что игорные заведения запрещены, — говорит основатель издательства Bubble Comics и продюсер фильма Артем Габрелянов. — Но, во-первых, это наша вселенная, и правила тут устанавливаем мы. А во-вторых, это казино по сюжету построил персонаж, которому никто не указ».
На экране благодаря магии кино здание будет выглядеть еще больше. Это целый комплекс, в котором собираются и отдыхают богатейшие люди страны. «Казино из „Черной Пантеры“ — просто шарашкина контора по сравнению с тем, что мы тут выстроили», — смеется Габрелянов. Впрочем, по происходящему на съемочной площадке можно понять, что в этот конкретный вечер отдых у гостей заведения не задался. В здание проникают вооруженные битами незнакомцы в белых масках (это последователи Чумного Доктора, главного злодея фильма). Наряженные дамы и господа с криками разбегаются в разные стороны.
Фильм, российскими партнерами которого стали «Яндекс.Студия» и КиноПоиск HD, основан на комиксах издательства Bubble о суперпринципиальном майоре полиции Игоре Громе, который расправляется с преступностью в альтернативном Петербурге. «Чумной Доктор» — первая история из этой серии; в ней майор Гром ловил одноименного серийного убийцу. Во время расследования он знакомился с журналисткой Юлией Пчелкиной. Эти двое в итоге стали основными персонажами историй про Грома, они же будут и главными героями фильма. Вместе с Громом и Пчелкиной в картине также появятся напарник майора Дмитрий Дубин (его сыграет Александр Сетейкин) и начальник отделения полиции Федор Прокопенко (Алексей Маклаков).
Создатели подчеркивают, что даже тех, кто хорошо знаком с первоисточником, ждут сюрпризы. С момента выхода первого выпуска в 2012 году утекло много воды, фактически сменилась эпоха, и авторы картины не собираются игнорировать эти изменения. Кинематографическая история майора Грома началась три года назад, когда вышла одноименная короткометражка Владимира Беседина с Александром Горбатовым в главной роли. Над полным метром работает уже другая команда: в режиссерском кресле — Олег Трофим («Лед»), в кепке майора — артист Александринского театра Тихон Жизневский.
Следящие за проектом знают, что после короткометражки был еще и впечатляющий тизер, в котором мальчик рассекал по улицам города на скейтборде и попадал под машину. Артем Габрелянов признается, что этот фрагмент был изначально снят на английском языке, его готовили для питчингов за пределами России. Персонаж и сыгравший его Олег Чугунов так понравились публике, что было решено ввести героя в полнометражный фильм: теперь его зовут Алексей Макаров, а чем он занят в «Чумном Докторе» — пока что тайна.
Что касается затеи с международной версией фильма, иностранные продюсеры проявили к ней интерес. «С одним из них наша встреча отменилась в последний момент, — рассказывает Габрелянов. — Произошло это из-за обвинений в харассменте. Звали этого человека Харви Вайнштейн». На других встречах выяснилось, что для англоязычных съемок проект придется радикально менять, подстраивая его под другую реальность. В итоге, по словам основателя Bubble Comics, от майора Игоря Грома, отважного и принципиального полицейского из Петербурга, не осталось бы ничего. На такое авторы пойти не могли.
Майора мы узнаем не сразу. Тихон Жизневский в этот вечер снимается без куртки и кепки. На нем распахнутая белая рубашка, на лице — пятна бутафорской крови. Игорь Гром только что дрался с ворвавшимися в казино амбалами. Все попытки выяснить, какое место эта сцена занимает в сюжете и что герой вообще делает в игорном заведении, оборачиваются неудачей. Детали сценария посторонним раскрывать запрещено.
Продюсеры уже успели пошутить, что на свою фотографию на КиноПоиске актер теперь совершенно не похож: больше никаких романтических кудрей и румяных щек. «Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что вижу в зеркале по утрам, — признается он. — Меня и подстригли, и покрасили. Так-то я блондинка». С головным убором майора Грома Жизневский тоже подружился не с первого дня: в обычной жизни актер ничего не носит на голове даже зимой. В тех сценах, которые мы успеваем посмотреть на плейбэке, его персонаж выглядит суровым. Но, как только съемка завершается, Жизневский моментально превращается в главного балагура площадки: в разговоре с ним иногда трудно понять, шутит он или говорит всерьез.
Нового Игоря Грома создатели фильма искали почти год. Для них замена актера стала «болезненным моментом». «И мы даже не представляли себе, что в России так сложно найти высокого красивого мужика с интеллектом в глазах», — комментирует креативный продюсер картины Роман Котков.
Вслед за Жизневским в здании казино появляется Сергей Горошко, студент Петербургского института сценических искусств (бывшей Театральной академии). Он уже в образе, и этот образ поражает воображение: его персонаж — обладатель тонких скул, аристократической бледности, длинных рыжих волос и голубых глаз (это, кстати, линзы). Он настолько выбивается из привычных представлений об отечественных киногероях, что кажется, будто в Петербург его занесло по ошибке и заговорит он сейчас на каком угодно языке, но только не на русском.
Сцены с Разумовским будут снимать позже — Горошко выводят только на интервью. К актеру тут же подбегают гримеры и заботливо закалывают ему уже уложенные волосы — идеальная прическа героя не должна пострадать.
Горошко в фильме играет Сергея Разумовского — гения, миллиардера, филантропа, но, увы, не плейбоя. Этот герой не отличается коммуникабельностью, ему проще общаться с людьми в интернете, поэтому во вселенной «Майора Грома» он создает социальную сеть «Вместе». Если Тихона Жизневского хорошо знает театральная публика (да и в кино он уже снимался), то Горошко должен стать главным открытием фильма. Сейчас он на четвертом курсе и работу над «Майором Громом» вынужден совмещать с учебой: днем у него репетиции в институте, ночью — съемки.
Нам Сергей с восторгом рассказывает о том, что буквально плясал, когда узнал, что в картине будет играть Алексей Маклаков: «Мой отец обожал сериал „Солдаты“. Его обычно показывали по две серии подряд, и я помню, что вторую мне в детстве смотреть не разрешали — она заканчивалась слишком поздно. Но я все равно из-за угла подглядывал. Тогда я даже не думал, что стану артистом. И вот теперь я на читке с Маклаковым обсуждаю внутреннюю жизнь наших героев».
Утверждение на ключевые роли молодых актеров без звездного шлейфа — сознательное решение продюсеров и режиссера. Авторы говорят, что не собирались ориентироваться на рейтинг КиноПоиска (или любой другой рейтинг). Они бы хотели его поменять: нет ничего хорошего для индустрии в ситуации, когда из одного проекта в другой кочуют одни и те же люди.
Единственное исключение — главная женская роль. Подругу майора Грома, Юлю Пчелкину, играет актриса Любовь Аксенова. Этот персонаж по сравнению с оригинальными комиксами претерпел самую большую трансформацию. «Показывать героиню как девочку, которая не хочет ничего решать, а хочет платье, уже неактуально», — уверен режиссер Олег Трофим. Пчелкина теперь не только журналистка, но и медийная личность, блогер с миллионной аудиторией.
По первым представленным материалам зрители уже знают, что у экранной Юли, как и в комиксах, будут красные волосы. На площадке выясняется, что Аксенову, в отличие от других актеров, не красили — это парик: «Когда мы обсуждали цвет волос и прическу, я честно сказала: я только их отрастила, мне бы так не хотелось их обрезать. Но с тех пор я уже несколько раз подумала о том, что надо было все укоротить и покраситься, потому что мне очень нравится, как я выгляжу». В сценах в казино героине придумали эффектный образ в стиле «ревущих двадцатых», и это, судя по всему, не предел. Нам удается на мгновение заглянуть в гардеробную и увидеть еще десяток сногсшибательных нарядов.
В середине ночи начинаются съемки эпизода, в котором в казино со своими людьми врывается Евгений Стрелков, персонаж Михаила Евланова. В комиксах он один из второстепенных злодеев, в фильме же роль персонажа расширена. Он явно составляет конкуренцию Грому и стремится всюду успеть раньше майора, но в этот раз опаздывает — то ли по случайности, то ли намеренно. В игорное заведение он прибывает в тот момент, когда преступники в масках уже из него улепетывают. В конце дубля Евланов оглядывается вокруг и хищно улыбается, обнажая зубы. «Стоп, снято!» — кричит ему Олег Трофим. Сидящие на плейбэке продюсеры довольны: «Вот это улыбка! Не хуже Джокера!»
Через несколько дней декорации меняются. Из ресторана съемочная группа перемещается за город, в кампус Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Он играет роль интерната, в котором вырос Алексей Макаров, один из персонажей фильма. Майора Грома сюда приводит расследование: он пытается выяснить, куда же пропал воспитанник этого заведения.
По коридорам снуют дети с рюкзаками; майор Гром, на этот раз уже в фирменной куртке и кепке, рассматривает витрину со школьными наградами и беседует с учительницей. Потом у него происходит что-то вроде озарения: герой медленно поворачивает голову и задумчиво всматривается куда-то в даль. Этот поворот переснимают несколько раз. Тени падают так, что у стройного и подтянутого Жизневского (специально для роли он похудел на 10 кг и привел себя в спортивную форму) на экране появляется второй подбородок. Съемочная группа не упускает возможности подшутить над героем. «Игорь, ты жирный! — кричит режиссер майору. — Еще раз!»
Только в этот день нам удается полноценно поймать Олега Трофима. У режиссера на площадке прозвище Атомный, и если понаблюдать за ним в течение нескольких часов, то уже не надо уточнять, откуда оно взялось: энергии у него действительно на десятерых. Трофим отдает должное Владимиру Беседину, постановщику короткометражки и тизера («Он проделал фантастическую работу»), говорит, что волновался, когда ему поручили проект («Понятно, что у зрителей теперь есть определенные ожидания»), но предупреждает, что с Бесединым они все-таки очень разные авторы, так что ждать точных повторов не стоит. «Это будет развлекательное, насыщенное, яркое кино. Но не экшен-фильм и не аттракцион. Передо мной стояла задача создать живых персонажей, которых полюбит зритель, создать историю, которая будет жить дальше».
От отсылок к современной политической ситуации в России решено избавиться. В комиксах Чумной Доктор оставлял на месте преступления белые ленты (символ протестного движения 2011—2012 годов), а в посланиях использовал выражение «жулики и воры» (у широкой публики оно ассоциируется прежде всего с политиком Алексеем Навальным). В тизере, как многие, наверное, помнят, жителей города призывали выпускать из окна бумажные самолетики. Интересно, что через несколько месяцев похожую акцию за свободу Telegram провел создатель мессенджера Павел Дуров (бумажный самолетик — это логотип сервиса). «Одни обвиняли студию в поддержке Кремля, другие — в поддержке оппозиции. Создателям досталось с обеих сторон, и они вынесли урок, — объясняет Трофим. — Какими-то элементами, которыми сначала хотели раззадорить публику, пришлось пожертвовать. Люди сейчас и так слишком раззадорены. Хочется, чтобы они смотрели кино, а не думали о том, за кого или про кого оно снято».