Кодзима-гений, майор Гром и Ганнибал: Самое интересное на Comic Con Russia 2019

Битва за Кодзиму

Одним из самых жарких дней на Comic Con Russia и выставке «Игромир» (они проходят вместе) стала суббота, 5 октября, когда Хидэо Кодзима и Мадс Миккельсен презентовали новую игру «Death Stranding», про которую толком ничего не известно, кроме того что это первая работа Кодзимы после расставания со студией Konami. Первый трейлер взорвал мозг пользователей изображением Нормана Ридуса с младенцем и множеством голливудских звезд — от Гильермо дель Торо до того же Миккельсена и Николаса Виндинга Рефна. Согласно официальному описанию, в будущем из-за неизвестных взрывов и вторжения потусторонних монстров человечеству грозит вымирание. Главный герой Сэм в исполнении Ридуса отправляется в опасное путешествие, чтобы восстановить разрозненный мир. В этом и заключается цель игры — объединить человечество.

Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска

Игра начинается с лучшего — лица Нормана Ридуса. Его герой работает курьером в странном полузаброшенном мире, все так же таскает на груди банку с младенцем, умеет играть на губной гармошке и меняет шляпы. На презентации показали геймплей: 40 минут мы наблюдаем за тем, как Сэм бегает по холмам, доставляет грузы и с помощью некой технологии устанавливает связь между разрозненными островками цивилизации. Иногда на него нападают монстры из дегтя. Где-то среди них поджидает Мадс.

«Я надеюсь, что вам понравится механика, где вы, играя в одиночку, соединены с другими игроками, которые тоже играют за Сэма. Вы проходите эту игру вместе», — говорит Кодзима. Игроки не видят друг друга, но могут оставлять друг другу предметы, помогать в бою и даже ставить лайки. На этой связи с игроками делается большой акцент. На ней и на ботинках, конечно же, которые вам придется время от времени менять. Их игроки тоже могут передавать.

По словам Кодзимы, «Death Stranding» рушит границы между кино и игрой. Этим обусловлены и выбор артистов, и кинематографичность геймплея, и характер сценария. Кодзима считает, что как «Metal Gear» когда-то стала первопроходцем в жанре стелс-игр (то есть таких, где нужно прятаться от противника, а не стрелять во все, что движется), его проект может дать старт стать новому направлению в гейм-дизайне.

Вечером Кодзима и Миккельсен уже вместе выходят на сцену перед толпой фанатов — радостно обнимаются, делают фото для Instagram Кодзимы, а затем отвечают на вопросы. Из ответов мы узнаем, что благодаря связям между игроками никто не будет чувствовать себя одиноким, что с Мадсом Миккельсеном он хотел поработать еще со времен бондианы и что, если у него была бы возможность создать музыкальную группу, он назвал бы ее «Земляне». И да, он знает, что в нашей стране такая группа уже есть.

Релиз «Death Stranding» состоится 8 ноября на Sony PlayStation 4.

Ганнибал хочет стать Воландом

Мадс Миккельсен уже в четвертый раз приезжает в Россию — впервые он был у нас в 1997 году, а этой зимой КиноПоиск учил актера русским фразам и подарил Чебурашку. На Comic Con Russia у актера в общей сложности было четыре выхода: один вместе с Кодзимой и три одиночных. Публика встречала его с восторгом и, к своей чести, задавала вопросы не только про Ганнибала. Хотя Мадс подготовился и к этому: первые два дня выходил с венком и надевал его каждый раз, когда звучал вопрос про Ганнибала, а в финале бросал венок в толпу, словно заправская рок-звезда. Напомним, венок стал Ганнибал-мемом: поклонницы сериала как-то начали рисовать главных героев в романтичных веночках, идею подхватил шоураннер Брайан Фуллер и заставил актеров явиться в венках на Comic-Con в Сан-Диего, так это и превратилось в традицию.

Фото: Пресс-служба Comic Con Russia Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска Фото: Пресс-служба Comic Con Russia Фото: Пресс-служба Comic Con Russia

Безусловно, Ганнибал Лектер стал для Миккельсена самым интересным персонажем в карьере: он играл его три сезона и, возможно, сыграет в четвертом, если какой-либо стриминг подхватит проект. На вопрос о том, что могло бы быть в четвертом сезоне, Миккельсен хитро ответил: «Я знаю, что там будет, так что если скажу, все вам испорчу».

Мадсу нравятся некоторые фанфики «Ганнибала», несмотря на то что в них слишком много эротики: «Я рад, что если уж сам не могу стать героем эротического произведения, то мой герой может». Актер пошутил про поцелуй Ганнибала и Уилла Грэма в финале третьего сезона: «Это должно было стать метафорой вечного поцелуя, но пару раз мы зашли слишком далеко, что и вошло в сериал. Хью Дэнси — привлекательный парень, так что было сложно удержаться».

Мадс уверен, что, если бы он сам встретился с Ганнибалом, тот счел бы его грубым и быстро бы съел. При этом актер настаивает, что его персонаж идет против новомодной традиции оправдывать все насилие трудным детством: «В сценарии есть прекрасная фраза: „В детстве со мной ничего не случилось, я сам случился“. Ганнибал говорит о том, что сам и есть своя судьба. Он берет за себя ответственность и в одном предложении отказывается от веры в бога и от любых других влияний на свою жизнь. Он сам сделал все, что сделал».

Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска

Но перейдем к ответам не про Ганнибала. Миккельсен очень любит «Мастера и Маргариту» и хотел бы сыграть Воланда. Еще он любит футбол, болеет за «Барселону» и хотел бы сыграть с Лионелем Месси хотя бы часок. Три его любимых блюда — борщ («Я не вру!»), суши («Я вообще люблю всю азиатскую кухню») и блюдо из свинины, которое датчане едят на Рождество («Я бы очень расстроился, если бы в этот праздник его у меня отняли»). Из всех персонажей на него самого больше похож Ле Шифр — с ним он совпадает «по гиперактивности». Одно из его любимых мест на планете — Исландия («Вам всем там надо побывать»). Из всех исторических личностей Миккельсен хотел бы встретиться с Чингисханом. Со съемочной площадки он бы унес огромного скорпиона из «Битвы титанов» («Он бы мне пригодился»). Помимо скорпиона, дома Мадс держал бы тигра, потому что это самое крутое животное сразу же, с детства. Вообще Мадс — собачник, вырос с собакой в доме, но, когда его дети завели кошек, полюбил и этих животных. Первый фильм, который он посмотрел, — мультфильм «Приключения Тинтина» в 6 лет (был ужасно напуган). А самая его любимая книга — детская, «Братья Львиное Сердце» Астрид Линдгрен (тут в зале раздался восторженный крик).

Фото: Пресс-служба Comic Con Russia

Миккельсен отметил, что для него нет запретных тем в искусстве, и вопрос о том, на что он готов пойти ради роли, для него не стоит. И единственная причина, по которой актер смог бы отказаться от фильма, — плохой сценарий. «Любое человеческое проявление может стать темой фильма. Это не значит, что ты ее поддерживаешь, но ты поддерживаешь разговор об этом». А злодейские герои актера никак не влияют на его жизнь. «Никогда не беру персонажей домой, семья мне этого не простит. Я максимально серьезно отношусь к герою, погружаюсь в него, а когда съемки заканчиваются, полностью выхожу из образа. Иначе можно попасть в дурдом». Мадсу повезло, что сегодня люди умеют разделять актера и его персонажа, а вот в 1960-е это было проблемой: «В начале карьеры, когда меня еще никто не знал, я поехал в детский сад за дочкой со съемок „Дилера“ прямо в образе героя, весь в татухах. Воспитатели не поняли и вызвали полицию».

И, конечно же, Мадс в курсе про мем с глазами. «Думаю, что это простое совпадение. Я сыграл всего в пяти-шести фильмах, где у моих персонажей что-то творится с глазами, и все сразу же об этом заговорили. Но еще в 30 фильмах я сижу за рулем машины, и никто об этом не говорит». Примечательно, что следующий фильм Миккельсена — съемки у Александра Пэйна в безымянной пока что картине о датском журналисте, который вместе с дочерью-подростком колесит по Америке на машине в поисках впечатлений для статьи.

Мориарти и «Аленка»

Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска

Встречи с Миккельсеном и Кодзимой не идут ни в какое сравнение с тем, что творилось, когда на сцену вышел Эндрю Скотт, знаменитый Мориарти из «Шерлока». Актера научили фразе «Соскучились по мне?» на русском, и когда он ее произнес, в зале началось безумие. Поклонницы плакали и не могли собраться с силами, чтобы задать вопрос. Эндрю купался в обожании, собирал подарки (для этого на сцене был поставлен столик) и охотно делился шоколадками, которые ему передавали. По запросу Скотту выдали плитки «Аленки» и «Вдохновения». Кто-то обратился к актеру «Привет, Андрей!», и ведущий подхватил эту шутку.

Фото: Пресс-служба Comic Con Russia

Что же мы вынесли из этого всеобщего счастья, ликования и восторга? Из всех своих персонажей Андрей, конечно же, дружил бы с Мориарти, хоть это и невозможно. Также он дружил бы и со своим грядущим персонажем, полковником Джоном Парри из сериала «Темные начала», отцом главного героя Уилла. Что касается дружбы с реальными людьми, Скотт в прекрасных отношениях с Бенедиктом Камбербэтчем — актеры уже 20 лет работают вместе в разных проектах и сейчас снялись в картине «1917» Сэма Мендеса. «В следующем году, кстати, „Шерлоку“ исполнится 10 лет! Я очень горжусь этим проектом и нашей с Бенедиктом дружбой. Я вообще люблю работать со своими друзьями, это гораздо удобнее: хорошо знаешь человека, у вас есть общие шутки, история. Надеюсь, я и дальше смогу участвовать в проектах именно с друзьями».

Если бы ему пришлось выбирать между театром и кино, Скотт выбрал бы театр, потому что ему нравится общаться со зрителями («Вот как сейчас!») и получать мгновенный отклик публики на свою работу. В телефильме «Джон Леннон» он сыграл Пола Маккартни, и на этом хватит, больше Эндрю не хочет играть никаких других рок-звезд, а вот мюзикл бы сделал с удовольствием. При этом его любимый музыкант — Фредди Меркьюри: «Он великий артист, объединяющий людей. Фредди объединяет нас вне зависимости от национальности, ориентации и расы. Это и есть цель искусства. Нам говорят, что мы разные, но я считаю, что в нас больше схожести, чем различий».

Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска

Ролью мечты для Скотта был Том Рипли, которого он скоро и сыграет в восьмисерийном сериале по романам Патриции Хайсмит — он выйдет в следующем году. «Это отличный персонаж. Он — это мы все. Гений Патриции в том, что она написала Рипли так, что ты начинаешь за него переживать — несмотря на то, какой он. Я хочу сыграть его по-новому, понять, как он таким стал. Я не считаю его социопатом и убийцей — скорее, очень специфическим типом героя».

В детстве Скотт был очень стеснительным и шепелявил, поэтому мама отдала его в актерскую студию, чтобы он раскрепостился. «Там я понял, что могу раскрыться как человек. Сегодня я часто встречаю людей, которые стесняются себя и того, что делают. Вот и здесь я видел стеснительных ребят. Но вы же косплееры, и это очень круто. Не стесняйтесь, просто делайте то, во что верите!»

Ну и в кого бы нарядился Эндрю Скотт на Comic Con? «Я бы надел костюм Лисички из сериала „Дрянь“. Или же косплеил Инопланетянина из фильма Спилберга — ходил бы тут, и никто вокруг не знал, что это я».

Майор Гром обрел лицо

Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска

Поклонники российских комиксов про майора Грома издательства Bubble ждали этой новости три года: полный метр про похождения их любимца в работе. На предыдущих конвентах продюсер Артем Габрелянов с творческой командой представляли сначала короткометражку, затем тизерный ролик проекта, и вот, наконец, был объявлен состав художественного фильма. Игоря Грома сыграет актер Александринского театра Тихон Жизневский, режиссером картины выступает Олег Трофим, ответственный за музыкальный блокбастер «Лед», оператором — Максим Жуков. Перемены и пополнения и в продюсерском составе: российскими партнерами фильма выступят «Яндекс.Студия» и КиноПоиск HD.

Подробнее о том, что мы узнали о фильме, читайте здесь.

Если раньше на Comic Con Russia российские проекты можно было пересчитать по пальцам, то в этом году их было так много, что не хватало расписания. Вот самые любопытные презентации.

«Ночные мертвецы» (Dead of Night)

Тимур Бекмамбетов по заказу Snapchat спродюсировал screenlife-сериал вертикального формата: его картинка — экран мобильного телефона. В основе лежит электронная книга из приложения Hooked о девочке-подростке, попавшей в эпицентр зомби-апокалипсиса в Хьюстоне. Все происходящее мы видим через экран ее смартфона: вот подруга пересылает ей видео о странных людях, вот звонок от ее отца из лаборатории с просьбой покинуть город, вот героиня ищет новости в Twitter, а вот, переписываясь с друзьями, отбивается от солдат и бежит от зомби. Понятно, что по-другому это никак не показать, но через пару эпизодов (всего их в сериале десять, и каждый длится по 4—5 минут) становится не страшно, а смешно.

Премьера «Ночных мертвецов» уже состоялась в западном Snapchat, а вот в российской версии сериал пока недоступен — о его показе ведутся переговоры.

«Карамора»

Фото: Пресс-служба Comic Con Russia

Данила Козловский наконец-то приехал на Comic Con Russia. Все потому, что стал режиссером фильма в духе трилогии «Гоголь». Действие развернется в альтернативной России начала XX века. Правящие монархи Европы у власти только потому, что долгие годы им помогает могущественный тайный орден, состоящий из разных сверхъестественных существ, включая вампиров. Молодой анархист по фамилии Карамора (его играет сам Козловский) случайно узнает эту страшную тайну: в схватке с орденом гибнет его возлюбленная. Карамора объявляет кровопийцам и душегубам личную вендетту, которая приводит к Первой мировой войне и революции.

Изначально проект должен был быть сериалом на канале ТВ-3. Продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов даже сняли пилотный эпизод с Козловским и режиссером Ильей Найшуллером, но позже решили превратить «Карамору» в киновселенную а-ля «Гоголь», а Даниле отдать и режиссерское кресло. Козловский обещает много экшен-сцен и известных литературных и исторических персонажей в необычной трактовке. Из других звезд в картине есть Андрей Смоляков и Филипп Янковский, но кого они играют, пока секрет. Хотя в представленном на конвенте тизере Янковский явно из кровососов — мы видим, как его герой с вырванными глазами не очень-то этим обеспокоен.

Фото: Пресс-служба Comic Con Russia

Сейчас Козловский заканчивает монтаж другой своей актерско-режиссерской работы — «Когда падали аисты» о событиях в Чернобыле — и в ноябре приступает к съемкам «Караморы». Премьера фильма состоится через год, 19 ноября 2020 года, но уже сегодня им интересуются заокеанские партнеры.

«Вторжение»

Фото: Пресс-служба Comic Con Russia

У этого проекта на Comic Con Russia был огромный стенд, а представили его публике режиссер Федор Бондарчук и актеры Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Юрий Борисов. Несмотря на то, что картина сюжетно продолжает историю, начатую в «Притяжении», Бондарчук настаивает, что «Вторжение» не чистый сиквел, а новая история. «У проекта есть аудитория, которой мы дорожим, но хотелось получить и нового зрителя, — комментирует режиссер. — Было важно, чтобы картину могли смотреть, не опираясь на первую часть, несмотря на то что все происходит во вселенной „Притяжения“. Мы рискнули и провели опрос зрителей: хотели бы они увидеть сиквел или новый фильм в этой же вселенной? Зрители выбрали второе».

Действие развернется вокруг Юли Лебедевой, героини Старшенбаум. Она единственная, кто вступил в контакт с пришельцем и получил странные способности по управлению водой. Юля становится подопытным кроликом: ученые изучают ее силу, эмоции и чувства в лаборатории. Но силы Лебедевой волнуют не только землян. На планету прибывают чужаки, и люди вынуждены объединиться, чтобы спастись.

Фото: Пресс-служба Comic Con Russia

Герои Риналя Мухаметова и Александра Петрова вернутся в фильм. Также в нем появится и новый персонаж Юрия Борисова — профессиональный военный, многим обязанный отцу Лебедевой, который спасает героиню от расправы толпы. Бондарчук и Старшенбаум настаивают, что на наших глазах в лице Борисова рождается новый секс-символ. Борисов по сюжету виртуозно владеет оружием, и актер тренировался несколько месяцев, чтобы в кадре выглядеть максимально правдоподобно.

«Вторжение» выходит в российский прокат 1 января 2020 года, также фильм уже продан для релиза в Германии и Латинской Америке, сейчас ведутся переговоры с Китаем.

«Кома»

Фото: Пресс-служба Comic Con Russia

«Вы любите кино? А я — нет!» — так начал презентацию фильма режиссер Никита Аргунов. Зал, конечно, замер, а режиссер поторопился уточнить: он не любит одинаковое кино. «Прихожу в кинотеатр на фантастику, и там то, что я уже где-то видел. Поэтому захотелось снять такое кино, которое еще не видел никто».

По сюжету герой Риналя Мухаметова — архитектор, который из-за аварии впадает в кому. Аргунов настаивает, что проводил серьезное исследование деятельности человеческого мозга, на основе которого придумал вот такую визуальную идею мира Комы, где оказываются все люди в таком состоянии. Мир этот соткан из наших воспоминаний, и поэтому, как и наша память, он хаотичен и обрывочен. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, какие опасности в нем таятся и стоит ли возвращаться из него в реальный мир.

Проект разрабатывается уже много лет. В какой-то момент Аргунов решил сделать паузу, потому что хотел добиться максимального качества и сценария, и спецэффектов. «Изначально мы не планировали столько графики, поэтому пришлось добавить бюджет, чтобы все сделать хорошо. К тому же у нас очень сложный актерский состав. Тяжело собрать вместе известных и востребованных актеров в одной сцене». Речь идет, помимо Мухаметова, о Любе Аксеновой, Антоне Пампушном, Милоше Биковиче и Константине Лавроненко. Аксеновой очень нравится ее героиня Флай, которая умеет исцелять людей и пытается понять, что происходит. Но вместе с тем сама актриса хотела бы видеть себя такой, как персонаж Риналя: «Он революционер, мне это очень близко».

Сам Мухаметов называет «Кому» фантастической драмой и уверяет, что судить о фильме по трейлеру не стоит. Там есть не только экшен, но и глубина характеров и событий. Именно поэтому актеры и режиссер отметают все сходство картины с «Началом» Кристофера Нолана: «Когда вы посмотрите кино, то поймете, что с „Началом“ у него нет ничего общего».

«Кома» в прокате с 30 января 2020 года.

«Метро 2033»

Фото: Пресс-служба Comic Con Russia

Экранизацию представил автор одноименного романа Дмитрий Глуховский, который сообщил дату премьеры — 1 января 2022 года. Об этом событии писатель мечтал больше 10 лет, но сначала хотел, чтобы у фильма был американский продакшен, и в качестве режиссера рассматривал Дэвида Финчера, Зака Снайдера, Роберта Родригеса и Марка Форстера. Однако идеи романа потеряли смысл в Голливуде, и Глуховский решил, что про наше метро снимать должны наши люди. Речь пойдет о постапокалиптической Москве, в которой жители выживают в самом надежном убежище — метро. Сценарий картины в разработке, проектом занимаются ТВ-3 и Premiere Studio, то есть все те же Валерий Федорович и Евгений Никишов. Кастинг еще планируется, но уже известно, что Александра Петрова там не будет.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Фото: Пресс-служба Comic Con Russia

Не будет Александра Петрова и в сиквеле новогоднего «Полицейского с Рублевки». Как заявил режиссер, сценарист, продюсер проекта Илья Куликов, зрители в опросах требовали больше Сергея Бурунова и больше юмора. Поэтому нам обещают «полтора часа угара». Создатели избавились от всех драматических линий и «лишних соплей» (это про Петрова) и перезагружают франшизу с героем Бурунова в центре всех событий. Чувствуется, что между создателями и актером нешуточный конфликт: Куликов назвал Петрова балластом, который держал их на месте и без которого новый фильм должен взлететь, словно воздушный шар. Еще он призвал не верить словам Петрова о том, что тот сам ушел из проекта. Наоборот, это авторы проекта не предложили ему участвовать в продолжении.

Картина выходит в прокат 12 декабря.

«Аванпост»

Фото: пресс-служба Comic Con Russia

Режиссер Егор Баранов и актриса Лукерья Ильяшенко представили картину сразу после выступления Эндрю Скотта, и это была тяжелая миссия. Поэтому начали сразу с ударного ролика, показав нарезку из фильма со всеми спецэффектами. По сюжету в недалеком будущем случился загадочный апокалипсис. Неизвестно, что произошло, но основная часть планеты погрузилась во тьму, и только небольшая зона в Восточной Европе, включая Москву, все еще функционирует. Военные выдвигаются к границе тьмы и повсюду обнаруживают следы сражений.

В главных ролях, помимо Ильяшенко, заняты Алексей Чадов, Петр Федоров, Светлана Иванова, Полина Кутепова и Константин Лавроненко. В ролике мы увидели только часть актерского состава, и выяснилось, что Чадов, Федоров и Лавроненко — те самые военные, Ильяшенко — врач, а Иванова — представитель прессы. Все они обнаруживают загадочное помещение с капсулами, по визуалу напоминающими смесь «Чужих» и «Прометея» Ридли Скотта, хотя Баранов описывает «Аванпост» как «„Бегущий по лезвию“ встречает „Черного ястреба“».

В прокат картина выйдет уже 21 ноября.