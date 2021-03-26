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Какие комедии посмотреть? Советует стендап-комик и звезда сериала «Я не шучу» Елена Новикова

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На КиноПоиск HD завершился показ сериала «Я не шучу». Звезда комедии Елена Новикова приняла участие в нашем прямом эфире в Instagram. В нем она рассказала, как создавался проект, почему качество стендапа отражает перемены в обществе и за какими комиками стоит следить.

А еще актриса назвала пять смешных и точных комедий, которые ей нравятся. Рассказываем, что попало в список Новиковой.

«Самый главный босс»

Единственная комедия в фильмографии Ларса фон Триера, которую вместо оператора снимал компьютер: программа Automavision выбирала ракурс для съемки и отвечала за движение камеры. В центре сюжета — актер, которого просят притвориться руководителем небольшой фирмы.

«Зомби по имени Шон»

Первый фильм в трилогии Эдгара Райта «Кровь и мороженое», который пародирует серию фильмов Джорджа А. Ромеро про живых мертвецов. Смесь бадди-муви, ромкома и хоррора вместе с «28 днями спустя» перезапустила интерес к зомби в ХХ веке.

«Скотт Пилигрим против всех»

Еще один фильм Райта — ударный ромком по комиксам Брайана Ли О’Мэлли. Юный гитарист из Торонто влюбляется в девушку-курьера, но, чтобы встречаться с ней, ему нужно по очереди сразиться со всеми ее бывшими. В прокате комедия продула «Неудержимым», зато спустя 10 лет стала настоящим культом.

«Лжец, лжец»

Главный хит Джима Керри в 1990-х, в котором он играет блестящего адвоката и патологического лжеца, теряющего на один день способность врать. Фильм ознаменовал переход комика к менее гротескным ролям. Если бы не «Лжец, лжец», то мы бы увидели его в образе Доктора Зло из «Остина Пауэрса».

«Не горюй!»

Вольная экранизация романа Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен», действие которого Георгий Данелия перенес в Грузию конца XIX века. По сюжету молодой врач возвращается после учебы в родной городок, где кутит с друзьями и не торопится лечить пациентов. Чтобы его вразумить, сестра пытается женить его на дочери состоятельного местного лекаря. «Это тягучая грузинская комедия, в которой очень много абсурда и просто прекрасной атмосферы, а Вахтанг Кикабидзе и Евгений Леонов играют очень смешно», — говорит Новикова.

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Когда твоя жизнь похожа на фарс, остаётся только шутить. Комедия, полная самоиронии и стендапа
В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
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