Сериал «Пищеблок»: Опасное лето-80

19 мая на КиноПоиск HD начинается сериал «Пищеблок». Рассказываем, как сюжет популярного мистического романа Алексея Иванова о пионерах-кровопийцах разросся на экране практически в «Гарри Поттера».



Сюжет и герои: страшно спать

Летом 1980 года, когда Москва, встречающая тысячи иностранных гостей, была спешно очищена от нежелательных элементов — спекулянтов, тунеядцев, алкоголиков и школьников, в пионерлагере «Буревестник», стоящем посреди залитых нежным светом сосняков, начинается первая смена. Дети и вожатые, обмениваясь шутками и глупыми пионерскими кричалками, высаживаются на берег Волги с пароходика с неожиданным названием «Вергилий». Основной расклад отношений в коллективе к этому моменту уже сложился. Еще на борту вожатый Игорь — модник, битломан и спортсмен (Даниил Вершинин) — приметил красотку Веронику (Ангелина Стречина), а главный герой этого летнего триллера, грустный пионер Валерка Лагунов (Петр Натаров), обзавелся новыми друзьями, лучший из которых — Лева Хлопов (Федор Федосеев).

Вскоре в «Буревестнике» начнут твориться очень странные дела. Вероника будет купаться голышом при луне и при изумленном Игоре. Пионер Валерка начнет беседовать с бледным призраком старшего брата — среди бела дня, как ни в чем не бывало — и влюбится в девочку Анастасийку (Мария Абрамова). Хлопов и его компания вдруг начнут себя вести как форменные квакинцы, но одеваться как настоящие тимуровцы (чем более ледяным и мертвенным становится их взгляд, тем белее их рубашки и алее отутюженные галстуки). Лагерь захватит эпидемия странных обмороков. Любовь Вероники и Игоря окажется под прицелом начальства, в первую очередь старшей вожатой Свистуновой по кличке Свистуха — неприятной активистки в тесном мини-платье и с неуемным сексуальным аппетитом (Ирина Пегова). Зловещим призраком кровавого революционного прошлого будет являться живущий при лагере персональный пенсионер Серп Иванович, участник жестоких сражений Гражданской.

Предугадать зловещие события зритель может сразу: уж очень недобр взгляд местной поварихи, слишком инфернальны псы, которых она кормит костями — говяжьими ли? Да и пять олимпийских колец, установленных посреди лагеря, светятся ночью каким-то нехорошим, совсем не советским светом.

Концепция: ностальгическая вселенная Алексея Иванова

Даниил Вершинин и Ангелина Стречина

Сюжет о пионерах-антигероях, которые пьют кровь и служат темному властелину, принадлежит Алексею Иванову — его роман «Пищеблок» вышел в 2018-м. Идея экранизации просто напрашивалась. История, во-первых, сама по себе увлекательная и оригинальная, во-вторых, отлично подходящая для экспорта (пионер — исконно российский бренд, не хуже Пиковой дамы и Зеленой руки. Неудивительно, что делать экранизацию «Пищеблока» позвали Святослава Подгаевского — режиссера, который и специализируется на киноадаптациях нового российского фольклора («Пиковая дама: Черный обряд», «Русалка. Озеро мертвых», «Яга. Кошмар темного леса»). Самого Подгаевского материал книги увлек вовсе не своей страшной стороной, а неожиданным взглядом на детство в СССР: «Иванов ясным, иногда даже наивным языком рассказывает о довольно сложных взаимоотношениях героев. Вроде бы знакомые вещи — воспоминания о детстве, о том, как все было устроено в Советском Союзе, — но рассматриваются они под совершенно иным, непривычным углом».

Так пионерская страшилка начала превращаться в нечто большее, в ностальгическую period-драму. А сюжет книги стал обрастать подробностями: многие фоновые линии вышли на первый план, а кое-какие детали изменились. «Роман нельзя было оставить в исходном виде, — поясняет генеральный продюсер компании „Среда“ Иван Самохвалов, — потому что в нем событий максимум на четыре серии, а не на восемь. Так что мы его сильно расширили. Но каких-то глобальных изменений все же старались не вносить. Абсолютно все события романа вошли в сюжет сериала».

Сам Иванов предоставил продюсерам карт-бланш: «Свое произведение лучше легко отпускать в свободное плавание. Все-таки экранизация, перевод из одной художественной формы в другую — это процесс, всегда связанный с изменениями. Не бывает иначе. Даже если это Шекспир или Лев Толстой. Сериал получился несколько иным и по настроению, и по жанровому определению. Мой роман ближе к веселой пионерской повести с элементами мистики, а сериал больше психоделический и напряженный. Для меня в книге очень важна была речь героев, то есть детский фольклор. А для фильма это не очень важно, у него другой художественный язык и другие средства выразительности».

«„Пищеблок“ не сериал для федерального канала, — продолжает мысль Иванова Самохвалов, — поэтому мы попытались стилизовать то время, рассказав о нем современным визуальным языком».

«Пищеблок» и правда вообще не похож на имитацию советских фильмов, о них напоминают разве что заставка с ожившими гипсовыми статуями (привет комедии Элема Климова) да фигура Серпа Ивановича (Сергей Шакуров играл доброго вожатого в классической пионерлагерной драме Сергея Соловьева «Сто дней после детства», во многом заложившей тот канон, который выворачивает наизнанку роман Иванова). Как подчеркивает сам писатель, «ностальгия романа относится к детству, а не к Советскому Союзу, а если детство пришлось на время Советского Союза, то это всего лишь совпадение».

Стиль: солнцестояние на Волге

Главным вызовом для создателей был конфликт между летней, солнечной формой и тревожным содержанием «Пищеблока». «Ностальгический образ советского лагеря, романтика первой влюбленности, дружба, безопасность в окружении мудрых старших товарищей — короче, лучшие дни детства, которые должны стать теплым воспоминанием, сталкиваются в „Пищеблоке“ с тревожным и мистическим происходящим, — поясняет оператор-постановщик Николай Богачев («Псих», «Метод 2», «Триггер»). — И вдруг даже светлое время суток становится, скорее, прологом мрачных и опасных событий ночи. Лагерь и лес в сериале — это полноценные персонажи, они меняются вместе с героями».

Дьявольская двусмысленность, контраст внешнего и истинной сути вещей вообще глубоко зашиты в придуманный Ивановым сюжет. Четырнадцатилетний Петя Натаров (глазами именно его героя мы по большей части и наблюдаем творящуюся внутри забора лагеря жуть) так поясняет философию «Пищеблока»: «Наверное, сериал о том, что есть какая-то система, и ты в ней. И тут ты либо становишься другом этой системы, либо врагом. Это не то что вопрос выбора, но и не вопрос предназначения. Лето в лагере обычно ассоциируется с теплыми эмоциями, дружбой, влюбленностью. А на деле что получается? Любовь есть, но она совсем не такая, как ее описывают в рассказах и повестях. Дружба тоже выходит какой-то двоякой: днем твой друг приглашает тебя поиграть в футбол, а ночью хочет попить твоей крови».

Кастинг: с умыслом и юмором

«Валерку я писал с себя, — вспоминает Иванов, — а герой, которого сыграл Петя Натаров, — это в каком-то смысле русский Гарри Поттер». Но главным героем вполне мог стать Федя Федосеев, сыгравший в итоге Леву Хлопова, поначалу лучшего друга Валерки, превращающегося в его врага. «И Петя, и Федор оба пробовались на две главные детские роли. И оба подходили и на протагониста, и на антагониста. В итоге все решила фактура: Натаров все-таки ближе к европейскому типажу», — говорит Иван Самохвалов.

На втором плане целое созвездие остроумных камео и героев. Едва ли не самая главная удача кастинга «Пищеблока» — это, конечно, Тимофей Трибунцев, играющий растерянного и пьющего доктора из лагерной санчасти. В роли комического физрука появится Сергей Гилев (опасный казачок из «Чик»). Не менее смешная микророль у Николая Фоменко — вечно обливающегося потом директора лагеря в пенсионерской соломенной шляпе и старомодной вышиванке. А Сергей Шакуров эпизодически является, чтобы преувеличенно серьезным голосом произнести очередную официальную речь или поучение. Уже в реальности 1980-го все эти слова звучат анахронизмом, как, впрочем, и вся советская риторика и символика, включая бодрые кричалки Свистухи; даже белоснежные рубашки и отутюженные галстуки антагонистов на фоне модных футболок с иностранными логотипами — унылое эхо из далекого прошлого.

Петр Натаров

Но, возможно, в этом прошлом и кроется ключ к странным событиям в лагере? «В советской пропаганде меня напрягала тема крови, — вспоминает Иванов свое собственное пионерское детство. — Знамя и галстук цвета крови, кровавая тема „Интернационала“, окровавленные мученики пионеры-герои; даже в детском приключенческом фильме — „Погоня, погоня в горячей крови“. Уж не прячутся ли где-то в советской символике вампиры?» Вопрос, как говорится, риторический.

Смотрите сериал «Пищеблок» с 19 мая только на КиноПоиск HD в Плюсе