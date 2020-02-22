«Пищеблок», «В поисках любви» и «Майор Гром: Чумной Доктор»: 16 премьер мая на КиноПоиск HD

Новый сериал от КиноПоиска, первый российский кинокомикс, Мадс Миккельсен с автоматом и беременная Лили Джеймс — рассказываем о самых интересных новинках месяца в нашем онлайн-кинотеатре, посмотреть которые можно в Плюсе.
Главные хиты
«Майор Гром: Чумной Доктор»
Премьера: майские праздники
Долгожданная экранизация серии комиксов издательства Bubble о честном майоре полиции из Петербурга Игоре Громе (Тихон Жизневский). В одиночку он обеспечивает 90% раскрываемости всех дел, но, для того чтобы поймать загадочного Чумного Доктора, решившего отомстить всем богачам-коррупционерам в городе, ему придется научиться работать в команде. Помощь Грому готовы оказать журналистка Юля Пчелкина (Любовь Аксенова) и стажер-напарник Дмитрий Дубин (Александр Сетейкин). Действие разворачивается в альтернативном Петербурге, поэтому локации и многие герои выглядят как собирательный кинообраз. Жизневский для роли крепкого полицейского активно тренировался и худел (референсом был Брэд Питт из «Бойцовского клуба»), а еще каждый вечер специально кричал в подушку, чтобы наутро разговаривать низким грубоватым голосом. Ну и, конечно, важную роль сыграла шаверма, которую в комиксах уважает герой: на съемках было съедено 55 шаверм, но в фильме появилось лишь три.
«В поисках любви», 1-й сезон
Премьера: 10 мая
Режиссерский дебют актрисы Эмили Мортимер («Матч поинт») — экранизация одноименного романа Нэнси Митфорд. Действие разворачивается между Первой и Второй мировыми войнами, главные герои — британские аристократки. Кузины Линда (Лили Джеймс) и Фанни (Эмили Бичем) дружат с детства, хотя они совсем не похожи. Линда взбалмошная и романтичная, Фанни тихая и приземленная. Обе девушки мечтают о большой любви, но если Фанни согласна на спокойное семейное счастье, то Линде нужен самый блестящий жених на свете. В сериале также сыграли Эндрю Скотт («Дрянь»), Доминик Уэст («Голяк») и сама Мортимер (она исполнила роль матери Фанни). «В поисках любви» будет доступен на КиноПоиске с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами, в классической русской озвучке и эксклюзивной озвучке студии «Кубик в кубе».
«Пищеблок», 1-й сезон
Премьера: 19 мая
Лето 1980 года, разгар Олимпиады. В пионерском лагере «Буревестник» юный Валерка (Петр Натаров) изнывает от безделья и бессмысленности линеек, речовок и кружков. Внезапно он замечает, что его товарищи как-то странно преобразились: полюбили пионерскую форму и стали подозрительно правильными. Валерка обращается за помощью к вожатому Игорю (Даниил Вершинин), и тот поначалу отмахивается, но, когда его любимая девушка, вожатая Вероника (Ангелина Стречина), тоже становится чересчур идеальной, бьет тревогу. Режиссер Святослав Подгаевский («Яга. Кошмар темного леса») снял «Пищеблок» по мотивам одноименной книги Алексея Иванова. В сериале сыграли Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Сергей Гилев и Ирина Пегова, а образ одного важного героя в финальной серии разработали совместно с американской студией визуальных эффектов Aaron Sims Creative (она также создавала персонажей для фильмов «Оно» и «Люди в черном»).
«Рыцари справедливости»
Премьера: 27 мая
Пятый совместный фильм режиссера и сценариста Андерса Томаса Йенсена и Мадса Миккельсена. Маркус — военный, который вынужден срочно вернуться домой из очередной горячей точки, потому что его жена погибла при взрыве в метро. Маркус остается один на один с дочерью-подростком и собственным горем. Однажды к нему домой приходят трое странных незнакомцев: они заподозрили, что взрыв в метро не случайность, а дело рук местной байкерской группировки «Рыцари справедливости». Вместе с новыми товарищами Маркус берет в руки автомат и приступает к расследованию. Миккельсен называет этот фильм не только историей о поисках истоков хаоса, но и настоящим семейным кино.
«Минари»
Премьера: май
Участник недавней оскаровской гонки (шесть номинаций, включая «Лучший фильм», одна победа — «Лучшая актриса второго плана»). Джейкоб (Стивен Ян) перевозит всю свою корейскую семью из Калифорнии в Арканзас — он мечтает о лучшей доле и жизни фермера. Но пока что приходится работать до кровавых мозолей. Джейкоб выращивает баклажаны и редьку, его жена Моника (Хан Е-ри) отправляется на местную птицефабрику. Чтобы двое детей не оставались без присмотра, Моника выписывает из Кореи свою мать Сун-джу (оскароносная Юн Ё-джон). Та не говорит по-английски, но зато отлично играет в карты и сквернословит. Она вообще не очень-то похожа на приличную бабушку! Мы видим историю глазами сына Моники и Джейкоба, маленького Дэвида (Алан Ким), и для него даже самые тяжелые события выглядят комично.
«Уроки фарси»
Премьера: май
Драма Вадима Перельмана о холокосте. 1941 год. Жиль Кремье (Науэль Перес Бискаярт) — бельгийский еврей, который в концлагере выдает себя за перса, чтобы выжить. Лагерный повар Клаус Кох (Ларс Айдингер из «Матильды») мечтает после войны уехать в Иран и открыть там ресторан, поэтому забирает Жиля к себе на кухню, чтобы тот учил его персидскому. Герою, который не знает языка, приходится выдумывать его на ходу, и он составляет слова из имен погибших узников. Фильм участвовал в программе Берлинского фестиваля и был выдвинут на «Оскар» от Беларуси.
Новые сериалы
«Волк», 1-й сезон
Премьера: 1 мая
Денис Шведов играет разведчика Александра Волка, который попадает в арабскую тюрьму после неудачной операции на Востоке. Ему грозит расстрел, но на помощь приходит отставной генерал-майор КГБ Гольцман: он спасает Волка, но взамен просит найти убийц сына. Тот накануне гибели расследовал убийство дочери советского посла в Мексике 3 июня 1943 года на московском Каменном мосту. Волк берется за дело, но чем больше он восстанавливает события прошлого, тем больше опасностей грозят ему самому. Помимо Шведова в сериале снялись Сергей Маковецкий, Артур Смольянинов, Виталий Хаев и Марина Зудина. В основе — детектив Александра Терехова «Каменный мост».
«Медиатор», 1-й сезон
Премьера: 3 мая
Герой Андрея Бурковского Андрей Павлов — профессиональный переговорщик. Он может договориться с кем угодно о чем угодно — с террористами и банкирами, с обиженными женщинами и нервными мужчинами. Для каждого случая Павлов буквально превращается в другого человека. Такой талант к перевоплощению ему пришлось развить в детстве из-за сложных отношений с матерью. Но сегодня Павлов уже и сам перестал понимать, где заканчивается помощь и начинается манипуляция, кому можно верить и, главное, где он сам — невыдуманный, настоящий. В сериале также сыграли Дарья Мороз, Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум и Виктория Толстоганова.
«Домина», 1-й сезон
Премьера: 14 мая
Итальянский драматический сериал об одной из самых влиятельных женщин Древнего Рима — Ливии Друзилле, жене императора Октавиана Августа. В сериале покажут, как Друзилла прошла путь от юной наивной девочки до могущественной и жестокой правительницы, которая пошла на все, чтобы ее сын Тиберий стал наследником престола. Друзиллу сыграла Касия Смутняк («Сделано в Италии», «Идеальные незнакомцы»), роль ее отца досталась Лиаму Каннингэму («Игра престолов», «Однажды в Ирландии»), а легендарная Изабелла Росселлини стала Бальбиной, одной из противниц Друзиллы.
«Чудовище должно умереть», 1-й сезон
Премьера: 28 мая
Напряженная британская драма по одноименному роману Сесила Дэй-Льюиса, отца Дэниэла Дэй-Льюиса. Маленького мальчика насмерть сбила машина, но полиция так и не нашла виновного. Безутешная мать (Каш Джамбо, «Хорошая борьба») считает, что знает, кто ответственен за гибель ее ребенка. Она знакомится с этим человеком (Джаред Харрис, «Чернобыль»), втирается к нему в доверие и строит планы мести. Но внезапно возмездие начинает осуществляться без участия героини.
«Слишком близко», мини-сериал
Премьера: май
Еще одна драматическая история из Британии — камерное исследование трагедии двух женщин. Эмили Уотсон («Рассекая волны») играет судебного психотерапевта Эмму, которую отправили разобраться в мотивах пациентки Конни (Денис Гоф, «Робин Гуд»): по каким причинам она решила ночью съехать с моста в реку на машине с двумя детьми? У пациентки провалы в памяти, спутанное сознание и явные проблемы не только с физическим, но и с психическим здоровьем. Чем больше Эмма разговаривает с Конни, тем больше вспоминает о собственной трагедии.
Новые фильмы
«Осло»
Премьера: 30 мая
Экранизация одноименной бродвейской пьесы, получившей театральную премию «Тони». В 1993 году норвежский дипломат Мона Джуул (Рут Уилсон, «Темные начала») и ее муж, социолог Терье Руд-Ларсен (Эндрю Скотт, «Дрянь»), организовали секретные переговоры между правительством Израиля и Организацией освобождения Палестины в Осло. Это привело к созданию Декларации принципов о временных мерах самоуправления (так называемое Соглашение в Осло). Снял фильм театральный режиссер Бартлетт Шер, среди продюсеров картины — Стивен Спилберг.
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Новые сезоны
«Легенды завтрашнего дня», 6-й сезон
Премьера: 3 мая
«Война миров», 2-й сезон
Премьера: 19 мая
Продолжение экранизации знаменитого романа Герберта Уэллса о противостоянии человечества инопланетным захватчикам. Оставшиеся в живых герои выясняют, что, возможно, пришельцы-агрессоры как-то связаны с людьми.
«Дунканвиль», 2-й сезон
Премьера: 24 мая
Лихой анимационный сериал с отсылками к поп-культуре рассказывает о 15-летнем Дункане из обычной американской семьи: папа — сантехник, мама — контролер парковки. Дункан переживает пубертат и погружается в фантазийный мир, в котором все исключительные. Во втором сезоне мальчишка отправится в отпуск со всей семьей, и этот отдых явно будет не из скучных. Создатели сериала также сделали «Симпсонов» и «Парки и зоны отдыха».
«С большой буквы», 5-й сезон
Премьера: 27 мая
Финал истории трех подруг из Нью-Йорка, которые работают в глянцевом журнале Scarlet и вот уже четыре сезона строят карьеру, ищут себя, заводят романы и познают собственную сексуальность. Продюсер сериала — Джоэнна Коулз, бывший главред американских Cosmopolitan и Marie Claire. В основу шоу легла история ее жизни.
Автор: Ольга Белик