«Пищеблок», «В поисках любви» и «Майор Гром: Чумной Доктор»: 16 премьер мая на КиноПоиск HD

Долгожданная экранизация серии комиксов издательства Bubble о честном майоре полиции из Петербурга Игоре Громе (Тихон Жизневский). В одиночку он обеспечивает 90% раскрываемости всех дел, но, для того чтобы поймать загадочного Чумного Доктора, решившего отомстить всем богачам-коррупционерам в городе, ему придется научиться работать в команде. Помощь Грому готовы оказать журналистка Юля Пчелкина (Любовь Аксенова) и стажер-напарник Дмитрий Дубин (Александр Сетейкин). Действие разворачивается в альтернативном Петербурге, поэтому локации и многие герои выглядят как собирательный кинообраз. Жизневский для роли крепкого полицейского активно тренировался и худел (референсом был Брэд Питт из «Бойцовского клуба»), а еще каждый вечер специально кричал в подушку, чтобы наутро разговаривать низким грубоватым голосом. Ну и, конечно, важную роль сыграла шаверма, которую в комиксах уважает герой: на съемках было съедено 55 шаверм, но в фильме появилось лишь три.