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Вышел новый трейлер «Пищеблока» — мистической фантастики КиноПоиск HD по роману Алексея Иванова

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КиноПоиск HD показал официальный трейлер к сериалу «Пищеблок» от продюсерской компании «Среда». В основу сюжета лег одноименный роман Алексея Иванова. Премьера первых двух серий мистической фантастики состоится 19 мая эксклюзивно на сервисе.

Действие сериала разворачивается в пионерском лагере «Буревестник» на Волге. Пока вся страна следит за Олимпиадой-80, в пионерлагере происходят странные события. Дети загадочно исчезают по ночам, а потом возвращаются, но совсем не такими, как прежде. Увлеченные летней свободой и друг другом вожатые не замечают, как в их отрядах оживают страшные пионерские легенды, а руководство лагеря делает вид, что все в порядке. Разбираться в тайнах «Буревестника» придется мальчику Валерке и вожатому Игорю. Для начала им предстоит понять, остался ли в лагере хоть кто-то, кому можно доверять.

Образ одного из ключевых персонажей заключительной серии был разработан совместно с американской студией визуальных эффектов Aaron Sims Creative, которая также создавала персонажей для фильмов «Оно», «Люди в черном», «Кэндимен», «Восстание планеты обезьян» и «Невероятный Халк».

В главных ролях снялись молодые артисты Петр Натаров («Домашний арест»), Даниил Вершинин («Заступники»), Ангелина Стречина («Триггер»), Илья Коробко («Молодежка»). В проекте также сыграли Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко, Роза Хайруллина, Никита Кологривый и Сергей Гилев.

Режиссером «Пищеблока» выступил Святослав Подгаевский («Пиковая дама: Черный обряд»), а оператором — Николай Богачев («Метод 2», «Псих»).

Источник: пресс-служба КиноПоиск HD

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