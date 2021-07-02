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КиноПоиск проведет прямой эфир со звездами сериала «Пищеблок» Ангелиной Стречиной и Даниилом Вершининым

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В это воскресенье КиноПоиск проведет прямой эфир с актерами сериала «Пищеблок» Ангелиной Стречиной и Даниилом Вершининым. Обсудим финал шоу, узнаем подробности съемок и ответим на вопросы пользователей КиноПоиска.

В «Пищеблоке» Даниил Вершинин сыграл вожатого Игоря — модника, битломана и спортсмена, а Ангелина Стречина исполнила роль вожатой Вероники. Кстати, в день премьеры сериала Стречина стала самой популярной персоной на КиноПоиске, обогнав Вина Дизеля и Анджелину Джоли.

Запоминайте дату и время: 4 июля в 11:00! Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале КиноПоиск HD, а также во «ВКонтакте» и Яндекс.Дзене.

Действие сериала, снятого по одноименному роману Алексея Иванова, разворачивается в пионерском лагере «Буревестник» на Волге. Пока вся страна следит за Олимпиадой-80, в пионерлагере происходят странные события. Дети загадочно исчезают по ночам, а потом возвращаются, но совсем не такими, как прежде. Увлеченные летней свободой и друг другом вожатые не замечают, как в их отрядах оживают страшные пионерские легенды, а руководство лагеря делает вид, что все в порядке. Разбираться в тайнах «Буревестника» придется мальчику Валерке и вожатому Игорю.

«Пищеблок» показал лучший старт среди проектов КиноПоиска: за первые сутки сериал посмотрело около 100 тысяч подписчиков сервиса. Сейчас на КиноПоиск HD для просмотра доступны все восемь эпизодов.

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