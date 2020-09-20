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Трейлер «Гипноза»: Игры разума в новом фильме Валерия Тодоровского

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«Гипноз» — история подростка Миши, который обращается к психотерапевту Волкову в надежде вылечиться от лунатизма. Вскоре герой попадает под влияние гипноза и перестает понимать, где реальность, а где иллюзия. После исчезновения одной из пациенток Волкова 16-летний Миша начинает собственное расследование, но зыбкая грань между сном и явью еще больше запутывает героя.   

В новом фильме Валерия Тодоровского, режиссера «Оттепели» и «Любовника», сыграли Максим Суханов, Сергей Гиро, Екатерина Федулова, Сергей Медведев, Полина Галкина, Степан Середа и другие.

Премьера «Гипноза» состоится в рамках 42-го ММКФ, который пройдет с 1 по 8 октября. Картина выйдет в РФ 15 октября, а после проката будет эксклюзивно доступна на КиноПоиск HD.

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