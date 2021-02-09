«Я не шучу»: Как меняется современный стендап

Мы запускаем новый подкаст «Бонус-трек»! В нем мы будем обсуждать важные темы, которые поднимаются в проектах, вышедших эксклюзивно на КиноПоиск HD. В первом выпуске разбираемся в вопросах, которые ставит «Я не шучу» — автобиографический сериал актрисы и стендап-комика Елены Новиковой. В этом шоу она пытается добыть денег, ужиться со свекровью, двумя детьми и двумя бывшими мужьями, а потом превратить это в материал для выступлений.
Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылкой для прослушивания подкаста в Яндекс.Музыке).
Ведущий Григорий Туманов и комики Ирина Приходько, Идрак Мирзализаде и Вера Котельникова обсуждают, чем живет современный стендап. Убивает ли телевидение юмор? Как изменилось положение женщин в индустрии? Что ждет стендап через пять лет? И можно ли шутить о мужчинах, которые надевают шлепки на носки?
Новые выпуски слушайте сначала в Яндекс.Музыке, а через неделю они будут доступны в Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и в других сервисах.
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Автор: Григорий Туманов