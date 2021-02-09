«Я не шучу»: Как меняется современный стендап

Ведущий Григорий Туманов и комики Ирина Приходько, Идрак Мирзализаде и Вера Котельникова обсуждают, чем живет современный стендап. Убивает ли телевидение юмор? Как изменилось положение женщин в индустрии? Что ждет стендап через пять лет? И можно ли шутить о мужчинах, которые надевают шлепки на носки?