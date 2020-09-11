Российский фильм «Китобой» получил приз на Венецианском кинофестивале

Российская картина «Китобой» получила одну из наград на Венецианском кинофестивале. Фильм победил в параллельной программе «Дни Венеции», в которой его показали 5 сентября.

«Китобой» рассказывает о чукотском охотнике, чья жизнь меняется, когда в его поселке появляется интернет. Он влюбляется — впервые и сильно — в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, герой решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

«Китобой» — полнометражный дебют Филиппа Юрьева, спродюсированный режиссером Алексеем Учителем. В фильме сыграли Владимир Онохов, Кристина Асмус, Владимир Любимцев, Мария Чупринская, Арье Вортхальтер и Лазиза Увайдуллаева.

По словам Юрьева, идея «Китобоя» возникла у него почти шесть лет назад, а первая версия сценария была готова в 2015 году. Проект запускался несколько раз, но завершить его удалось только сейчас.

«Сценарий я писал интуитивно, я никогда не был на Чукотке, но мне всегда казалось, что эта история очень подходит такому месту. И не обманулся. Когда я приехал, то понял, что все сложится», — рассказал режиссер.

О своих впечатлениях от фильма КиноПоиск рассказывал здесь.

«Китобоя» также покажут на российском фестивале «Кинотавр», который проходит с 11 по 18 сентября, а после проката он будет эксклюзивно доступен на КиноПоиск HD.