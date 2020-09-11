КиноПоиск

Российский фильм «Китобой» получил приз на Венецианском кинофестивале

Обсудить0

Российская картина «Китобой» получила одну из наград на Венецианском кинофестивале. Фильм победил в параллельной программе «Дни Венеции», в которой его показали 5 сентября.

«Китобой» рассказывает о чукотском охотнике, чья жизнь меняется, когда в его поселке появляется интернет. Он влюбляется — впервые и сильно — в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, герой решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

«Китобой» — полнометражный дебют Филиппа Юрьева, спродюсированный режиссером Алексеем Учителем. В фильме сыграли Владимир Онохов, Кристина Асмус, Владимир Любимцев, Мария Чупринская, Арье Вортхальтер и Лазиза Увайдуллаева.

По словам Юрьева, идея «Китобоя» возникла у него почти шесть лет назад, а первая версия сценария была готова в 2015 году. Проект запускался несколько раз, но завершить его удалось только сейчас.

«Сценарий я писал интуитивно, я никогда не был на Чукотке, но мне всегда казалось, что эта история очень подходит такому месту. И не обманулся. Когда я приехал, то понял, что все сложится», — рассказал режиссер.

О своих впечатлениях от фильма КиноПоиск рассказывал здесь.

«Китобоя» также покажут на российском фестивале «Кинотавр», который проходит с 11 по 18 сентября, а после проката он будет эксклюзивно доступен на КиноПоиск HD.

Источник: Киностудия «РОК»

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Данила Козловский опередил Александра Петрова в рейтинге главных российских актеров 2010-х

Данила Козловский опередил Александра Петрова в рейтинге главных российских актеров 2010-х

Сегодня, 14:527
Четыре Чиповских и один Хржановский: Что мы знаем о «Кинотавре-2020»
Фестивали

Четыре Чиповских и один Хржановский: Что мы знаем о «Кинотавре-2020»

Сегодня1
Музыка, волшебство и Голова-жестянка: Какие детские проекты поддержит Минкультуры

Музыка, волшебство и Голова-жестянка: Какие детские проекты поддержит Минкультуры

Вчера0
Трейлер «Серебряных коньков»: Экшен на льду и волшебная история любви

Трейлер «Серебряных коньков»: Экшен на льду и волшебная история любви

9 сентября2

Главное сегодня

Фестивали

Венеция-2020: Алек Утгофф принимает исповеди, Адель Экзаркопулос съедает собаку

Сегодня0
Венеция-2020: Алек Утгофф принимает исповеди, Адель Экзаркопулос съедает собаку
Это «Смешарики» или «Маша и Медведь»? Попробуйте угадать мультфильм по крылатой фразе

ТестЭто «Смешарики» или «Маша и Медведь»? Попробуйте угадать мультфильм по крылатой фразе

Сегодня1
9 лучших трейлеров недели: «Дюна», «Дичь» и «Легенда о волках»

9 лучших трейлеров недели: «Дюна», «Дичь» и «Легенда о волках»

Сегодня, 14:246
Российский фильм «Китобой» получил приз на Венецианском кинофестивале

Российский фильм «Китобой» получил приз на Венецианском кинофестивале

Сегодня, 17:280
Четыре Чиповских и один Хржановский: Что мы знаем о «Кинотавре-2020»
Фестивали

Четыре Чиповских и один Хржановский: Что мы знаем о «Кинотавре-2020»

Сегодня1
Находка дня: Оценки классических мультфильмов Disney и их ремейков
Бюро находок

Находка дня: Оценки классических мультфильмов Disney и их ремейков

17 минут назад0
Сиквел «Чудо-женщины» перенесли на декабрь

Сиквел «Чудо-женщины» перенесли на декабрь

час назад1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт