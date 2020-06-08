Алена Михайлова из «Водоворота» — о Мухе, абьюзе и умении говорить «нет»

Наш гид о том, кто есть кто в сериале «Водоворот», читайте здесь.

Увидев Алену Михайлову лишь раз, забыть уже невозможно. У нее совершенно неземная внешность: светлые волосы и брови, русалочьи глаза. Сама Алена мечтает сыграть «что-то космическое вроде Лилу из „Пятого элемента“», но пока что ей предлагают роли девушек жестких, идущих против системы или выброшенных из общества. На Михайлову обратили внимание в дебютной для нее и режиссера Марии Агранович картине «Люби их всех», где актриса сыграла девушку, постоянно меняющую личности для развода богатых мужчин. Сейчас у нее одновременно идут два громких сериала — «Чики», где героиня из проститутки перевоплощается в бизнесвумен ради светлого будущего, и «Водоворот», в котором ее Муха учится отстаивать свои границы и говорить «нет» наркотикам, алкоголю и домашнему насилию. И заодно становится проводником для угрюмых детективов по водовороту мегаполиса, где кто-то убивает таких, как она, неблагополучных подростков.

— «Люби их всех», «Чики» и «Водоворот» — все эти проекты про маргиналов. Чем вас привлекают такие роли или вы их?

— Одно время мне предлагали героинь, у которых проблемы с матерью или отношения с кем-то не складываются. Потом начался период девушек легкого поведения. У нас с Наташей Гнеушевой, моим агентом, была любимая шутка на эту тему: «Прислали сценарий — угадай, какая роль». (Смеется.) И все сразу становилось понятно. Сейчас ощущение, что я начинаю выбираться из этого. Для меня самое страшное — быть одинаковой. Я хочу развития, хочу разных ролей.

«Люби их всех»

— Многие актеры говорят, что роли, которые они играют, отражают их прошлый или настоящий опыт. Мне вот интересно, работает ли это наоборот: можно ли согласиться на проект и таким образом привлечь новый опыт в свою жизнь?

— Надеюсь. (Улыбается.) Раньше казалось, что я драматическая актриса и только. В сторону комедий даже не смотрела. Сейчас думаю, что сама себе это вдолбила. Границы ведь только у нас в голове. Конечно, есть страх оказаться несмешной. Но пока не попробуешь — не узнаешь. Нужно выходить из зоны комфорта, бросать себе вызов. Для меня важно, цепляют роль и история или нет. Если нет отклика, то ты никогда не сыграешь хорошо. Сценарий как фундамент дома — если сырой, то дом рано или поздно развалится. Поэтому я отказываюсь от проекта, если чувствую, что он не мой, предлагаю актрис, которые подошли бы лучше. Понятно, что и хороший сценарий можно испортить. Получится кино или нет, зависит от многих факторов, ты лишь винтик в этом механизме. И если раньше я себя ругала, когда что-то не получалось, то сейчас понимаю, что в процессе съемок делаю все, что от меня зависит, выкладываюсь по максимуму. Если получается кино, то радуюсь, если нет — делаю выводы. Бывает, что отсутствие хорошего сценария часто компенсируют сексом, наркотиками и убийствами.

— Все это есть в «Водовороте».

— В «Водовороте» все это оправдано. Это как с нецензурной лексикой. Разговаривать матом ненормально, а вот когда он оправдан, тогда служит для усиления эмоции. Люди в трудных ситуациях в жизни выражаются, а не вот это все: «Графиня, что желаете?»

«Чики»

— Вам близка ваша героиня Муха?

— Да, она во многом на меня похожа. Сейчас так: «Чики» — мой любимый сериал, а Муха — любимая героиня. Я мечтала о роли подростка! Когда получила сценарий, так агенту и сказала: «Никому Муху не отдам!» У нас с нею много общего: сложные отношения с семьей, проблемные парни. Не раз на улице приходилось ночевать, по друзьям и знакомым. Мне кажется, что у меня сейчас период осознанного проживания детства: я наконец ни от кого не завишу, делаю что хочу, но с головой на плечах. Чувствую себя подростком, поэтому с радостью играю подростка в кино. Муха знает, чего хочет, умеет гнуть свою линию. За это я ее и люблю, она — это я.

— Нужно ли обладать схожим опытом, чтобы правдоподобно сыграть такую героиню, как Муха?

— Нет какой-то универсальной формулы, подходящей для всех ролей. Чтобы сыграть беременную, необязательно быть в положении. Суть в другом: если ты не проходил через трудности, катался как сыр в масле, у тебя нет никакого опыта, тогда сложно играть какое-то горе. Хотя понятно, что из всех правил есть исключения. Есть гении. В идеале надо подпитывать свою работу светлой энергией, а не темным прошлым, от света можно мощнее играть, чем от своих переживаний. В мире и так много мрака, зачем его множить? Мой мастер так говорила об игре, основанной на переживаниях: «Не надо ковыряться в пупке, не надо думать — просто играй». Когда я начинаю думать, сама создаю себе проблемы на пустом месте. Порой меня такие размышления заводят в экзистенциальные дебри: «Зачем я работаю? Кому это нужно? Зачем я живу? Кто я? Что я сделала?» Три месяца назад меня настигли такие вопросы, и я не могла ничего есть четыре дня. Не могла понять, как выбраться. Наверное, это все еще максимализм во мне говорит. Но я уже научилась не драматизировать и оставлять актрису Алену на работе, не брать ее с собой домой. Многие актеры этого не понимают; им кажется, чем больше будешь страдать в жизни, тем лучше сыграешь. Ну уж нет, лучше я с помощью таланта буду это делать.

— Можете привести пример, когда вы сами создали себе проблему?

— Я очень хотела, чтобы у Мухи была челка, нашла хорошего мастера по волосам, купила у него парик за свои деньги. Прихожу на площадку, а мне говорят: не надо челки. У меня истерика. Я же столько усилий для этого приложила! Потом уже поняла, когда просматривала плейбэк, что Мухе не нужна челка.

— Что мне в сериале понравилось больше всего: Муху не показывают как жертву.

— Она все-таки жертва обстоятельств, хотя и не прогибается под них — на это не каждый способен. Очень трудно сказать «нет». Очень трудно, когда у тебя в жизни что-то идет не так, не опустить руки. Многие напиваются, а Муха идет и делает что-то полезное — помогает другим людям.

— А что вы в таких случаях делаете?

— Я начинаю прибираться. Недавно меня накрыло в пять утра непонятной хандрой, и я начала мыть пол. Я больше не бегу от боли, не подавляю ее, а проживаю и отпускаю. С Мухой происходит то же самое. Она сильная, я за это ее уважаю. Иногда я смотрю на нее и не вижу себя — только ее. В такие моменты понимаю, что хорошо справилась с работой. Я очень хочу, чтобы подростки, которые увидят Муху на экране, осознали, что важно любить и уважать себя, чтобы до них дошло, что любое насилие недопустимо. Самое страшное даже не в избиении, хотя это, конечно, страшно и недопустимо, а что бедные девочки, девушки и женщины терпят побои и не уходят. Они даже не понимают, что это ненормально. Я никого ни в коем случае не осуждаю, я о том, что нужно научиться любить себя. Все беды происходят от нелюбви к себе. Если ты не можешь полюбить себя, то как полюбишь другого человека, других людей, свое дело?

— Многим женщинам сложно уйти от абьюзеров, потому что некуда.

— Конечно, сложно. Ну, представьте женщину с тремя детьми, которая живет с мужем-алкоголиком в однушке. Но поразительно, когда решаешься на этот шаг, вокруг появляются возможности. Точнее, как только ты допускаешь мысль, что может быть по-другому и начинаешь думать в этом направлении, появляется возможность все изменить, ты встречаешь людей, которые могут помочь, или начинают происходить какие-то события. Главное, допустить мысль, что может быть иначе.

— Водоворот — символ засасывающего города. Когда вы из Перми перебрались в столицу, почувствовали это?

— Да. Москва научила меня отстаивать свои границы. Научила делать только то, что хочу, и не соглашаться на то, чего не хочу. Когда делаешь то, что тебе не нравится, страдаешь и ты, и люди вокруг. Все зависит от того, как ты сам себя воспринимаешь. Когда я в первый раз приехала в столицу, думая: «Кому я нужна? Меня никто не возьмет», так и произошло. Во второй раз я уже готовилась, настраивала себя: «Я имею право, я могу». В Перми я смотрела спектакли столичных актеров с восхищением, а сейчас я с этими актерами снимаюсь в проектах. Я даже не заметила, как это произошло.

— А с кем из актеров у вас так было?

— С Константином Хабенским. Мы сейчас снимаемся вместе в сериале «За час до рассвета». У него сумасшедшая энергетика. Он маг. Рядом с ним просто приятно находиться, он умеет создать удивительную атмосферу вокруг себя. Чувствуется, что он большой человек. Он вызывает колоссальное уважение. И я восхищаюсь Розой Хаируллиной. Мы не работали вместе, но я очень бы хотела. Она удивительная.

Роза Хаируллина в сериале «Водоворот»

— «За час до рассвета» — это ведь ваш первый исторический проект?

— Да. А еще это самый длинный сериал в моей карьере — 16 эпизодов. До этого все были короче. Действие разворачивается в 1946 году. Там очень стильные и красивые костюмы. Не могу спойлерить и рассказывать о своей роли, скажу только, что это детектив. Главный герой возвращается с фронта, устраивается на работу в милицию и расследует дело банды, которая орудует в городе.

— У вас очень инопланетная внешность, многим вы напоминаете актрису Хантер Шафер из «Эйфории».

— Я бы хотела сыграть такую же странную героиню, меня поэтому и Муха так привлекла. Еще интересно сыграть глухонемую — такие люди мало представлены в кино. Хочу актерский вызов, чтобы нужно было изучать героя несколько месяцев.

— Я заметила, что вас любят операторы…

— Думаете? Раньше я себе не нравилась в кадре. Признаюсь, смогла посмотреть «Люби их всех» только с четвертого раза — не принимала первое время себя на экране. Очень сложно себя оценивать. «Водоворот» я смотрю и уже воспринимаю себя адекватно. Так вот, у Мухи я вижу больше хорошего, и это для меня в новинку. Я свой самый главный критик, и сейчас мой внутренний критик доволен.

— У кого бы вы хотели сняться?

— У Ксавье Долана, Кирилла Серебренникова, Пола Томаса Андерсона, Квентина Тарантино, Сэма Мендеса… У меня большой список. Люди прочтут, скажут: «Разошлась, матушка! Ты английский хотя бы выучила!» Это мне очень нужно сделать, пока не вышло, но буду стараться. Конечно, хочется сниматься у талантливых людей, профессионалов — думаю, что не оригинальна в этом желании. Но я, на самом деле, говорю не только о громких именах. Пусть режиссер будет никому не известный дебютант, но одаренный и всем сердцем любящий свое дело, тогда все за ним пойдут. Еще мечтаю заниматься музыкой, даже шучу, что брошу кино и стану музыкантом. Музыку я для себя открыла в карантине. Многие вещи со мной произошли впервые во время самоизоляции.

— Например?

— Еще до локдауна я сама впервые вышла из сложных отношений. Медитировала, занималась с психологом… Я поняла, что важно быть честной и с собой, ­­­­­и с другими, прислушиваться к себе, не размениваться, любить себя и других, уважать себя и других, а главное, быть благодарной. Вселенная очень ловко устроена: каким ты видишь этот мир и что ты транслируешь в него, то он тебе и возвращает.

Я достаточно закрытый человек, и сейчас мне сложно, честно говоря, все эти интервью давать. Есть люди, которые любят быть в центре внимания, но для меня это испытание. Из-за профессии в моей жизни стало появляться все больше и больше людей, а я не хочу расплескивать себя на всех, иначе от меня ничего не останется. Я сузила свой круг общения, остались только те, в ком я уверена. На самоизоляции я впервые воспринимала одиночество как уединение и не страдала от него.

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— А в актерскую профессию вы как попали, учитывая, что изначально были спортсменкой?

— Я занималась легкой атлетикой, причем серьезно. Папа меня воспитывал как пацана. С детства знаю, как важен распорядок. Меня не водили в кружки по рисованию, музыке и чему еще там, я вообще далека была от творчества. Но из-за травмы пришлось попрощаться со спортом. В 11-м классе нужно было принимать решение, куда поступать. Помню, что я выступила в какой-то сценке, после чего три учителя подошли ко мне и сказали: «Алена, тебе надо в актерскую профессию». Я так удивилась: 11 лет мне не надо было, а тут вдруг стало надо. Долго сомневалась, в итоге решилась. Даже не помню, что я читала на экзамене, зато хорошо помню, что впервые надела туфли — было неудобно, ноги тряслись. Поступив, испугалась и порывалась уйти в монастырь. Но мой мастер наставила меня на путь истинный, и я доучилась.

— Про вашу личную жизнь ничего не известно. Пишут, что вы ее скрываете.

— Было бы что скрывать! Я сама по себе, и мне так хорошо. Меня постоянно зовут на свидания, но я деликатно отказываю: «Прости, но для меня время — самый ценный ресурс. Я тебе не советую тратить его на меня, потому что я не готова тратить его на тебя». Это Муха может послать, Алена тоже может, но не хочет, она старается быть тактичной со всеми людьми. Почти со всеми. Важно оставаться человеком в любой ситуации. Мечтаю, когда стану настолько известной, что смогу устанавливать свои правила, буду прописывать в договоре, чтобы на съемочной площадке для всех была нормальная еда, а не сушки и баранки.

— Что бы вы хотели сказать подросткам, которые будут смотреть «Водоворот»?

— Сейчас быть подростком очень сложно. Вокруг столько информации, непонятно, где правда, а где ложь, кому верить, кому — нет. Я сама иногда ведусь на тех, на кого не стоило бы. Легко потерять ориентиры, и, чтобы их вспомнить, стоит посмотреть наш проект. Иногда кажется, что ситуация безвыходная, и опускаются руки. Вниз всегда проще идти, чем вверх. И если вверх стало идти невыносимо, то лучше постоять на месте и подумать. «Сплин» были неправы: выход есть всегда. Если одна дверь закрылась, нужно постучать в другую, но для этого нужно уйти от этой двери и прийти к другой.