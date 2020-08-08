«Дивный новый мир», «Чики» и «Тьма»: 10 главных сериалов лета

Секс-работницы пытаются открыть фитнес-клуб в провинции, жители Нового Лондона встречают Дикаря, а смурной детектив расследует жестокое убийство в разгар Великой депрессии — выбрали самые громкие телешоу летнего сезона.
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«Тьма», 3-й сезон
Лиричный финал запутанного сай-фая.
Где смотреть: Netflix
Герои немецкого сериала «Тьма», обитатели городка Винден, оказались во временной петле. К третьему — и последнему — сезону половина персонажей окончательно застряла в разных эпохах. А главный герой Йонас обнаружил, что дело не только в скачках во времени — рядом есть еще и параллельный мир.
С самого начала создатели сериала путали зрителей: они нанизывали путешествия во времени на философию детерминизма, разбрасывали символы-пасхалки и не показывали, как на самом деле связаны семьи Виндена. Третий сезон заполняет эти пустоты, но вводит и новые переменные. Помимо параллельного мира, герои сталкиваются с новыми эпохами, новыми персонажами и даже с принципом квантовой неопределенности. А главной философией тут становится не детерминизм, а практически буддизм: герои несвободны, потому что они пленники своих желаний, и, чтобы выбраться из временной петли и прекратить страдания, им нужно освободиться от всех эгоистических порывов. Финал не стал неожиданностью (на него Баран бо Одар и Янтье Фризе намекали давно), но вопросы после него все равно остались.
«Дивный новый мир»
Экранизация Олдоса Хаксли для зумеров: техно, таблетки, тоталитаризм
Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi, Peacock
Если вы читали классический роман Олдоса Хаксли, то завязка сюжета ничего нового не покажет: в развитом мире будущего люди избавляются от душевных переживаний с помощью вещества под названием сома, а все остальное обеспечивает устройство общества, где нет ничего частного (в том числе партнеров), у каждого есть своя роль (связанная с уровнем интеллекта), и в этом залог счастья. От старого мира остался только парк развлечений, где все еще живут семьями и устраивают свадьбы и похороны — шокирующее развлечение для тех, кто туда отправляется.
Ленина Краун (Джессика Браун-Финдли) и Бернард Маркс (Гарри Ллойд) отправляются туда на экскурсию, но попадают в эпицентр восстания. Их спасает Джон (Олден Эренрайк), которого затем забирают в Новый Лондон. Дикарь становится сенсацией и звездой, а его поведение — опасной червоточиной в идеальном дивном новом мире.
После всего, что было написано и снято по мотивам романа Хаксли, рассуждать об обществе потребления и классовом неравенстве как-то глупо. Поэтому шоураннеры препарируют более насущные проблемы: зависимость от волшебных таблеток, одержимость позитивным мышлением, страх перед всем токсичным и пресыщенность уже не столько вещами, сколько информацией и новыми впечатлениями. И именно благодаря этому сериал получился довольно страшным. В сериале герои выглядят не так однозначно, как в книге: Джон Дикарь оказывается довольно мерзким типом, а восторженные ньюлондонцы — не бездушными позитивными роботами, сколько бы блесток на них ни сыпалось и сколько бы оргий они ни устраивали. Вместе с ними мы в итоге приходим к всегда важному выводу: неважно, в какой пробирке тебя выращивают и сколько дают таблеток, человеческое все равно остается человеческим. Жить без любви нельзя, как нельзя и назвать жизнью отсутствие свободы выбора.
«Личная жизнь», 1-й сезон
Как важно полюбить себя, чтобы тебя полюбили другие.
Где смотреть: КиноПоиск HD, «Амедиатека», HBO Max
25-летняя Дарби (Анна Кендрик) живет в Нью-Йорке, работает в музее и мечтает встретить большую и чистую любовь. Но с парнями совсем не везет: один бросает ее ради карьеры, другой не хочет разводиться с женой, третьего, бездельника, она готова терпеть, но и он, похоже, скоро сольется.
Поначалу «Личная жизнь» прикидывается банальным ромкомом. Похождения Дарби подчеркнуто шаблонны (герои шутят про фильм «Интуиция»). Редкий зритель не оказывался в подобных ситуациях или не видел чего-то похожего в «Девочках», «Сексе в большом городе» и даже «Друзьях». Но в середине сезона становится ясно, в чем их главное различие: проблема не в мужчинах главной героини, а в ней самой. Она просто не верит, что ее кто-то может полюбить. Поняв это, Дарби отправляется к психоаналитику и вспоминает собственную юность, в которой были и развод родителей, и дефицит внимания, и предательство. И пытается разобраться: что же с этим теперь делать?
Сериал HBO Max начал выходить в конце мая и быстро занял второе место в тройке лидеров сервиса — между «Друзьями» и «Теорией большого взрыва». И не случайно: смотришь и учишься ценить себя и понимать, что и тебя не на помойке нашли.
«Чики»
Фактурная мелодрама о частных предпринимательницах.
Где смотреть: more.tv
Что такое «Чики»? Это южная, но не готика. Про русских, но не совсем типичных. С сильными женскими характерами, но со свадьбой в финале. С экспериментами вокруг гендера, но с возвращением к норме. Всего по чуть-чуть и всё в безопасных количествах. В пересказе «Чики» звучат подозрительно: ну в самом деле, история о команде секс-работниц под предводительством бой-бабы по кличке Кармен, сражающихся с казаками, горцами и бывшим сутенером за право выйти из дела и открыть свой фитнес-клуб? Звучит как эксплотейшен. Да и не ново это: на территорию таких тем наше кино заходило неоднократно. Даже если вычеркнуть бондарчуковский «Тихий Дон», останутся «Точка» Юрия Мороза (про ярко одетых секс-работниц), «Тиски» Валерия Тодоровского (опасная задонщина с желтой степью) и, простите, «Крымский мост» Тиграна Кеосаяна с многонациональной экзотикой.
Но соединить все это в серию реалистических скетчей с головокружительным кастингом и достоверными диалогами, колоритным сет-дизайном, легкой камерой и очевидными, но удачными рифмами (о, как часто тут женское тело уравнивается с горячим шашлыком) пришло в голову только Эдуарду Оганесяну. Шок наступает сразу же, с открывающей сцены, в которой спящий за рулем дальнобой въезжает в рожь, а из его фуры выскакивают фурии в боевой раскраске. Дальше «Чики» уже не отпускают: эти присказки и поговорки, этот хищный оскал казачка Данилы (Сергей Гилев), хитрый прищур его опасного дяди (Виталий Кищенко). А героини? Более натуралистической актерской игры российское телевидение еще не видело. Любо!
«Перри Мейсон», 1-й сезон
Побитый жизнью частный детектив борется за правду в депрессивной Америке 1930-х.
Где смотреть: КиноПоиск HD, «Амедиатека», HBO Max
Представим, что в России решили снять приквел нашего сериала о Шерлоке Холмсе про то, как он стал именно таким элегантным и уверенным в себе, каким мы привыкли его видеть. Вероятно, все обсуждения сводились бы к сравнению двух героев, и они явно были бы не в пользу современного. Именно это произошло с «Перри Мейсоном» в Америке. Есть популярная серия книг Эрла Стэнли Гарднера, которая начала выходить почти 100 лет назад. Есть Рэймонд Бёрр, который играл Мейсона 35 лет. Неудивительно, что новый вариант восприняли в штыки: вместо невозмутимого адвоката в безупречном костюме тут депрессивный частный детектив.
Лос-Анджелес 1932 года, разгар Великой депрессии. В городе нет работы, но есть коррумпированные полицейские и влиятельные бандиты. И частный детектив Перри Мейсон, который с трудом сводит концы с концами. Он берется за самую неприглядную работу, иногда вместо оплаты получает синяки и шрамы, а потом пьет в своем пустом доме и вспоминает страшную Первую мировую. Звучит угнетающе, но на самом деле сериал получился отличный.
Во-первых, благодаря тому, что Мейсона прекрасно играет обаятельный Мэттью Риз из «Американцев». Во-вторых, благодаря увлекательному сюжету: после того как Мейсону предлагает подработку его давний ментор, адвокат Э. Б. (Джон Литгоу, обладатель «Эмми» за роль Уинстона Черчилля в «Короне»), оторваться уже невозможно. В-третьих, благодаря тому, что в сеттинге почти столетней давности раскрываются проблемы 2020-х. Сейчас снимать сериал с идеализированным героем, который противостоит недалеким полицейским и в которого тихо влюблена его секретарша, уже невозможно. Важнее рассказывать про военные травмы, алкоголизм, ущемление прав женщин и брезгливое отношение к афроамериканцам, про невозможность любить кого хочешь, про жестокость и безнаказанность правоохранительных органов. Короче, про все то, что составляет настоящую жизнь. А в-четвертых, благодаря тому, что в историю небезупречного героя можно добавить иронию, которой не было в оригинале. Ведь иногда так приятно рассмеяться, когда смотришь совсем невеселый детектив.
«Голова», мини-сериал
Эффектный испанский хоррор на полярной станции.
Где смотреть: КиноПоиск HD
Вроде бы каша из топора — ингредиенты тут дешевле некуда. Антарктическую станцию снимали в павильоне на Тенерифе, а сугробы за ее стенами — в Исландии. В один из них бросили голову, отпиленную ножовкой — и понеслось!
С загадочного убийства одного из полярников и начинается этот нервный триллер в духе Агаты Кристи. Запертые на станции, словно герои «Десяти негритят», ученые разных национальностей гадают, кто убийца. А потом этим же занимаются их коллеги с соседней базы, прибывшие проведать соседей, но обнаружившие кучу трупов и двоих выживших. Оба — ненадежные рассказчики, у каждого своя версия событий. Способы убийств тут, кстати, весьма причудливы: отпиленная голова — это еще цветочки.
Подробнее о сериале
«Страна Лавкрафта», 1-й сезон
Расизм и оккультизм в Америке 1950-х.
Где смотреть: КиноПоиск HD, «Амедиатека», HBO Max
Аттикус, чернокожий ветеран корейской войны, отправляется на поиски отца. Тот уехал разгадывать семейные тайны в Страну Лавкрафта — это города на Северо-Востоке США, придуманные создателем Ктулху. Компанию герою (чей любимый писатель, собственно, Лавкрафт и есть) составляют интеллигентный дядя Джордж и бойкая подруга детства Летиша. Отец найдется, но герои столкнутся не только с сегрегацией, предрассудками и насилием, но и с масонами-оккультистами, колдовством и монстрами.
В основу «Страны Лавкрафта» легла одноименная книга американского фантаста Мэтта Раффа, вышедшая в 2016 году. Это и дань творчеству Лавкрафта, и его подрыв: как известно, писатель был расистом, а в его книгах не встречалось темнокожих героев. Рафф соединил исторический контекст (рабство, сегрегация, насилие и унижения афроамериканцев) со вселенной Лавкрафта и превратил населяющих ее существ в метафору болезненного опыта чернокожих.
Сериал продюсировали автор «Прочь» Джордан Пил и Джей Джей Абрамс, а сценаристка «Сынов анархии» и «Подземки» Миша Грин адаптировала оригинальный текст и выступила шоураннером. Ей надоело, что в фильмах ужасов чернокожие герои гибнут в течение первых десяти минут. Однако «Страну Лавкрафта» нельзя назвать исключительно социальным хоррором. В ней есть элементы мюзикла, триллера и научной фантастики, а в одной серии происходит столько событий, сколько не встречается в некоторых сериалах за целый сезон. Особого внимания заслуживает четверка главных героев. Джонатан Мэйджерс (Аттикус), Джерни Смоллетт (Летиша), Кортни Б. Вэнс (дядя Джордж) и Майкл Кеннет Уильямс (Монтроуз) настолько гармонично смотрятся в своих ролях, что даже эффектная антагонистка Кристина (ее играет модель Эбби Ли) теряется на их фоне.
«Тед Лассо», 1-й сезон
Душевная комедия о футболе и новой мужественности.
Где смотреть: Apple TV+
Бывшая жена английского миллиардера решает отомстить супругу и уничтожить его любимый футбольный клуб, который после развода и раздела имущества отходит ей. Для этого она выписывает из США Теда Лассо, тренера сборной Колледжа Канзаса по американскому футболу. Жизнерадостный и добродушный, он плохо представляет, в чем разница между двумя видами спорта, но, засучив рукава, берется за дело. Вскоре его неубиваемый оптимизм изменит всех вокруг.
«Тед Лассо» переворачивает с ног на голову привычный образ тренера. Вместо сурового командира, ведущего войска в бой, в центре сюжета здесь человек, для которого победа в игре совсем не главное. Главное для Теда Лассо — наставничество, желание изменить вверенных ему людей. Герой Джейсона Судейкиса смотрится как новый вид мужчины: лишенный токсичности, он совершенно искренне пытается помочь окружающим и готов простить им любые промахи. Вместе с образом главного героя меняются и сюжетные тропы, в результате чего на свет вместо истории преодоления появляется добрая комедия о команде, дружбе и взаимопонимании.
«Я могу уничтожить тебя»
Мрачная комедия о том, как миллениалы переживают сексуальное насилие.
Где смотреть: КиноПоиск HD, «Амедиатека», HBO Max
Михаэла Коэл — успешная британская актриса («Черное зеркало», «Восход Черной Земли», «Звездные войны: Последние джедаи») и сценаристка («Жевательная резинка»). В 2018 году она выступала в престижном лектории Эдинбургского международного телевизионного фестиваля и сделала шокирующее признание: когда Коэл работала над «Резинкой», незнакомец подсыпал ей наркотики в баре и изнасиловал. Публичный разговор о пережитом кошмаре стал одним из важных этапов прорабатывания травмы, а сериал BBC и HBO «Я могу уничтожить тебя», который Коэл сняла и написала и в котором сыграла главную роль, — ее художественным осмыслением, чем-то вроде коллективной психотерапии длиною в 12 эпизодов.
Арабелла живет в Лондоне, ведет популярной Twitter и мучительно пытается закончить вторую книгу. В ночь перед дедлайном она идет развеяться в бар и переживает ровно то, что случилось с Коэл. Дальше — отводящий взгляд друг и неприятный поход в полицию, потом неожиданный статус киберактивистки. То, что в пересказе может показаться агиткой, на поверку оказывается сложным высказыванием. Взять хотя бы персонажей: им свойственны многие недостатки современных продвинутых горожан — от некоторой душевной нечуткости до безрассудного отношения к психоактивным веществам. Или разудалую интонацию, которая кажется не подходящей для разговора на такую тему; на память приходит даже не «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж, а «Она» Пола Верховена.
«Уничтожить» — это не публицистика на актуальные в этом сезоне темы (раса, гендер, принцип активного согласия), а объемная история о поколении 30-летних. Наверное, сюжет, который рассказывает Коэл, обречен на нишевость, но в конечном счете именно такие вещи двигают телеискусство вперед, куда-то на перекресток классического активизма, детектива и ядовитого стендапа.
Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой.
«Хороший человек»
Пугающий провинциальный российский хоррор от режиссера «Содержанок».
Где смотреть: START
Блогер из серого провинциального городка Рубежный публикует в интернете громкое расследование, доказывающее, что в области действует серийный маньяк, который убивает молодых и неблагополучных девушек. Чтобы проверить информацию, просочившуюся в федеральные СМИ, из Москвы на место событий отправляют следователя Евгению Ключевскую (Юлия Снигирь). Для нее это прекрасный шанс не только отличиться и получить продвижение по карьерной лестнице, но и сменить обстановку. В Москве у Ключевской остались безутешный бывший бойфренд и отец-дебошир, который как раз выходит из тюрьмы, куда она упрятала его несколько лет назад за домашнее насилие.
«Хороший человек» — новый сериал Константина Богомолова, видного столичного режиссера, который после «Содержанок» выпорхнул из богемной московской жизни и отправился изучать хтонь российской глубинки. Сериал уже сейчас сравнивают с классикой жанра — от «Настоящего детектива» до «Острых предметов», — но «Человек» ближе не к западным хитам, а к самому страшному документальному сериалу отечественного телевидения, «Криминальной России». Несмотря на заметные заимствования из других современных триллеров (серая картинка, сильная слабая женщина в кадре, городские легенды, фактурные герои), сериал, основанный на жуткой истории «ангарского маньяка», не становится их калькой. Как минимум потому, что сверху донизу пронизан беспросветной атмосферой провинциальной России с ее продажными ментами, коррумпированными чиновниками и большими начальниками с бандитским прошлым. Возможно, к финалу «Хороший человек» еще успеет рассыпаться как карточный домик, но уже сейчас, на экваторе сезона, можно заявить, что более страшного и неуютного российского сериала в этом году точно не будет.
Автор: КиноПоиск