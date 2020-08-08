«Дивный новый мир», «Чики» и «Тьма»: 10 главных сериалов лета

Если вы читали классический роман Олдоса Хаксли, то завязка сюжета ничего нового не покажет: в развитом мире будущего люди избавляются от душевных переживаний с помощью вещества под названием сома, а все остальное обеспечивает устройство общества, где нет ничего частного (в том числе партнеров), у каждого есть своя роль (связанная с уровнем интеллекта), и в этом залог счастья. От старого мира остался только парк развлечений, где все еще живут семьями и устраивают свадьбы и похороны — шокирующее развлечение для тех, кто туда отправляется.

Ленина Краун (Джессика Браун-Финдли) и Бернард Маркс (Гарри Ллойд) отправляются туда на экскурсию, но попадают в эпицентр восстания. Их спасает Джон (Олден Эренрайк), которого затем забирают в Новый Лондон. Дикарь становится сенсацией и звездой, а его поведение — опасной червоточиной в идеальном дивном новом мире.

После всего, что было написано и снято по мотивам романа Хаксли, рассуждать об обществе потребления и классовом неравенстве как-то глупо. Поэтому шоураннеры препарируют более насущные проблемы: зависимость от волшебных таблеток, одержимость позитивным мышлением, страх перед всем токсичным и пресыщенность уже не столько вещами, сколько информацией и новыми впечатлениями. И именно благодаря этому сериал получился довольно страшным. В сериале герои выглядят не так однозначно, как в книге: Джон Дикарь оказывается довольно мерзким типом, а восторженные ньюлондонцы — не бездушными позитивными роботами, сколько бы блесток на них ни сыпалось и сколько бы оргий они ни устраивали. Вместе с ними мы в итоге приходим к всегда важному выводу: неважно, в какой пробирке тебя выращивают и сколько дают таблеток, человеческое все равно остается человеческим. Жить без любви нельзя, как нельзя и назвать жизнью отсутствие свободы выбора.