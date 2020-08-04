Сериалы сентября: «Просто представь, что мы знаем», «Пацаны» и «Сестра Рэтчед»

Первый месяц осени обещает быть насыщенным: многие каналы начинают новый сезон с ударных проектов. Будем смотреть новый сериал Романа Волобуева про Telegram-каналы, зловещий приквел «Пролетая над гнездом кукушки» и откровенную драму взросления, снятую Лукой Гуаданьино.
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Топ-6
«Воспитанные волками», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max — с 3 сентября
Загадочный сай-фай, созданный шоураннером Аароном Гузиковским, сценаристом «Пленниц» и ремейка «Мотылька». Действие происходит на необитаемой планете, куда отправились два андроида, после того как Земля была уничтожена во время какой-то войны. Мама (Аманда Коллин) и Папа (Абубакар Салим) запрограммированы оберегать человеческих детей. Но вскоре за ними явятся выжившие люди (их лидера играет Трэвис Фиммел, звезда «Викингов»), считающие, что доверять будущее человечества роботам — это грех. Да и Мама не так проста: кажется, она как-то причастна к массовым убийствам на Земле.
«Воспитанные волками» — потенциальный хит грядущей осени, который все бросились обсуждать сразу же после премьеры трейлера. До этого было неясно, чего ожидать от проекта, хотя участие Ридли Скотта (режиссер снял первые две серии) подогревало интерес. После выхода двух трейлеров сюжет не слишком-то прояснился, зато стал понятнее визуальный стиль грядущего сериала: много крови, хорошие спецэффекты, хоррор-элементы. Ждем чего-то вроде смеси «Прометея» того же Скотта и «Мира Дикого Запада».
«Третий день», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: HBO, «Амедиатека» — с 15 сентября
Мини-сериал разделен на две части. Первую, под названием «Лето», поставил Марк Манден («Утопия»). Тут запутавшийся в своей жизни Сэм (Джуд Лоу) прибывает на таинственный британский остров и знакомится с группой местных жителей, которые маниакально соблюдают древние традиции. Вторую часть, «Зима», сняла Филиппа Лоуторп («Еще одна из рода Болейн», «Корона»). Здесь Хелен (Наоми Харрис) приезжает на тот же таинственный остров и тоже в поисках ответов на проклятые вопросы. Оба героя появляются в разгар странных столкновений, которые решают судьбу этого места.
Сериал придумал создатель культовой британской «Утопии» Деннис Келли. Роли второго плана исполнили Кэтрин Уотерстон, Пэдди Консидайн, Эмили Уотсон и звезда «Ведьмака» Фрейя Аллан. Судя по всему, нас ждет гремучая смесь «Остаться в живых» и «Плетеного человека» (или «Солнцестояния» — кому что ближе). Отдельно интригует интермедия между двумя частями: эпизод «Осень» был запланирован как масштабное иммерсивное театральное представление в Лондоне, но коронавирус внес свои коррективы, и теперь это будет просто постановка, снятая живьем и демонстрирующаяся в режиме прямого эфира.
«Мы те, кто мы есть», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: HBO, more.tv — с 15 сентября
Американский паренек Фрейзер (Джек Дилан Грейзер, звезда «Оно») покидает Нью-Йорк и переезжает в маленький итальянский городок. Здесь, на американской базе, служат его родители — Сара (Хлоя Севиньи) и Мэгги (Алиси Брага). Да, это однополый брак. Фрейзер знакомится с живущей тут давно девушкой Кейтлин (Джордан Кристин Симон), и подростки вместе начинают искать себя (параллельно Фрейзер заводит роман со взрослым военным с базы, его играет рэпер Кид Кади).
Все восемь серий снял Лука Гуаданьино, режиссер ремейка «Суспирии» и «Назови меня своим именем». Именно на последний фильм, сентиментальную летнюю драму взросления, должен быть похож его первый сериал. Кажется, HBO полюбил итальянских режиссеров, участвовавших в крупных европейских кинофестивалях (вспомним Паоло Соррентино и «Молодого Папу»). Продюсерами проекта стали Лоренцо Мьели и Марио Джанани, которые работали над «Молодым Папой» и «Новым Папой» на том же канале.
«Сестра Рэтчед», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 18 сентября (премьера всех серий)
Приквел «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, оскароносной экранизации романа Кена Кизи. Действие сериала происходит в 1947 году. Военная медсестра Милдред Рэтчед (Сара Полсон) переезжает в Северную Калифорнию, где устраивается в психиатрическую клинику, в которой проводят эксперименты над пациентами. Постепенно Рэтчед превращается в ту самую хладнокровную бестию, которую мы хорошо знаем по фильму Формана. Компанию Полсон составят Шэрон Стоун, Джуди Дэвис, Кори Столл, Синтия Никсон, Финн Уиттрок и Винсент Д’Онофрио.
Это очередной продюсерский проект Райана Мёрфи на Netflix (уже третий за год после «Голливуда» и второго сезона «Политика»). Неутомимый шоураннер продолжает играть с поп-культурными героями, превращая психологическую драму Кизи во что-то сродни «Американской истории ужасов». Напомним, что во втором сезоне этой хоррор-антологии действие тоже разворачивалось в психиатрической клинике, только там Сара Полсон сыграла пациентку, а не врача. Посмотрим, каково ей будет с другой стороны решетки. Сериал уже продлен на второй сезон.
«Просто представь, что мы знаем», 1-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 24 сентября
Сериал Романа Волобуева, ранее известный как «Кликбейт», — остроумные очерки из жизни современных российских медиа. Три девушки (Анфиса Черных, Катя Федина, Рина Гришина) ушли из желтого прокремлевского СМИ (в нем без труда угадывается Life News) и основали анонимный Telegram-канал «ППЧМЗ» («Просто представь, что мы знаем»), специализирующийся на сливах и скандалах. Однажды они по ошибке хоронят оппозиционного журналиста Евгения Малышева (Евгений Стычкин), который несколько лет назад эмигрировал в Лондон и завершил свою карьеру. Малышев прилетает в Россию, где доказывает всем, что он все еще жив, и загорается идеей вернуться в профессию. Почти случайно он становится издателем похоронившего его Telegram-канала. Намечается конфликт двух поколений — современных медиаработников и славных ребят старой школы. Как и недавний «Последний министр», «Просто представь, что мы знаем» метко шутит над сегодняшней российской повесткой (теперь медийной), упоминая и харассмент-скандал в «Медузе», и урезание бюджета на телеканале «Дождь», и закрытие журнальной версии «Афиши».
«Фарго», 4-й сезон
Где смотреть: FX, more.tv — с 28 сентября (премьера двух серий)
«Фарго», одно из самых важных криминальных шоу современности, долгое время не подавал признаков жизни — с момента премьеры третьего сезона прошло уже три с половиной года. Однако шоураннер Ноа Хоули вновь собрал впечатляющий каст и написал сценарий, который традиционно превращает клишированный гангстерский сюжет в абсурдную черную комедию. Завязка пока больше всего напоминает второй сезон «Фарго» — самый высоко оцененный (100% на Rotten Tomatoes) и парадоксальный (в сюжете о войне двух криминальных синдикатов фигурировали пришельцы!).
Действие криминальной антологии перенеслось из штата Миннесота в штат Миссури. А точнее, в Канзас-Сити 1950-х, где уже давно враждуют два преступных клана, итальянский и афроамериканский. Долгожданное перемирие не за горами: банды собираются обменяться заложниками. Главы кланов должны отдать своих наследников на воспитание в чужую семью. Но, видимо, это не остановит убойное насилие и закулисные интриги, иначе как поддерживать экшен и ироничный мизантропический дух сериала? Главные роли исполняют Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Тимоти Олифант и музыкант Эндрю Бёрд.
Остальные премьеры
«Две недели для жизни», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: Sky Go, «Амедиатека» — 3 сентября (премьера всех серий)
Черная комедия о девушке Ким Ноукс (Мэйси Уильямс), которая с детства воспитывалась вдали от цивилизации. Ее отец погиб при загадочных обстоятельствах, поэтому мать Тина (Сиан Клиффорд, звезда «Дряни») перевезла девочку в сельскую местность. Однако теперь Ким повзрослела и отправляется на секретную миссию. Все, разумеется, идет не по плану, когда на горизонте объявляются гангстеры и полиция, мечтающие достать Ким и Тину, завладевших огромной суммой денег. «Две недели для жизни» покажет Мэйси Уильямс в образе, сильно отличающемся от Арьи Старк. Или нет?
«Молодой Валландер», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: Netflix — 3 сентября (премьера всех серий)
Стильный шведско-британский нуар расскажет о выпускнике полицейской академии Курте Валландере (Адам Пэлссон). Он становится свидетелем кровавого преступления, связанного с мигрантами, и вскоре сам начинает работать над этим делом под руководством офицера Хемберга (Ричард Диллэйн). Шоу Netflix основано на серии романов Хеннинга Манкелля и расскажет о самом начале карьеры всемирно известного детектива. Валландера в возрасте ранее играли Рольф Лассгорд (серия из девяти фильмов), Кристер Хенрикссон (шведский сериал «Валландер») и Кеннет Брана (британский сериал «Валландер»).
«Вдали», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 сентября (премьера всех серий)
Производственная мелодрама об американской астронавтке Эмме Грин (Хилари Суэнк), которая готовится к экспедиции на Марс. Пока Эмма готовится выдерживать перегрузки на тренировочной базе NASA, дома по ней скучают дочка (Талита Бейтман) и муж (Джош Чарльз), у которого обнаруживают серьезное заболевание. Первую серию снял Эдвард Цвик («Легенды осени»), а сценарий частично основан на одноименном лонгриде Esquire про подготовку первой марсианской экспедиции. Пока все ведет к тому, что «Вдали» будет более сентиментальной (и приземленной) версией «Гравитации» Куарона.
«Пацаны», 2-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — 4 сентября (премьера трех серий)
Отряд «Пацаны» под руководством Билли Бутчера (Карл Урбан) уходит в подполье, преследуемый правительством, а в ряды американских героев вступает мятежная Штормфронт (Ая Кэш). Хулиганская супергероика по мотивам одноименного комикса возвращается со вторым, более безумным сезоном — в трейлере, например, есть сцена, где герои таранят кита (и проходят сквозь него). Уже анонсирован третий сезон. В нем появится звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс.
«Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак», 1-й сезон
Где смотреть: Starz, «Амедиатека» — с 7 сентября
Спин-офф криминального сериала рэпера Кертиса Джексона (50 Сent) «Власть в ночном городе», который завершился в феврале этого года. События разворачиваются спустя несколько дней после финала, а главным героем стал Тарик (Майкл Рейни-мл.), который пытается найти собственный путь в жизни и избавиться от наследия отца. Ряд других персонажей из оригинального сериала вернется к своим ролям, также в новом шоу появятся такие деятели хип-хопа, как Мэри Джей Блайдж и Метод Мэн. Параллельно готовится выход еще трех (!) спин-оффов «Власти в ночном городе».
«Истории молодых», 1-й сезон
Где смотреть: Tvn — с 7 сентября
Корейская дорама о молодом парне, который работает моделью, но мечтает стать настоящим актером. Все его попытки остаются безрезультатными, но встреча с гримершей дает ему новые шансы. «Истории молодых» снял Ан Гиль-хо («Незнакомец»), а главные роли сыграли корейские суперзвезды Пак По-гом («Лунный свет, нарисованный облаками») и Пак Со-дам («Паразиты»).
«Проснувшийся», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — 9 сентября (премьера всех серий)
Афроамериканский комиксист Киф (Ламорн Моррис из «Новенькой») вот-вот станет настоящей звездой, он талантлив и в меру беспечен, его не особенно заботит проблема расизма в США. Но в один несчастливый день с Кифом жестоко обходятся копы, после чего его образ мыслей радикально меняется: он начинает слышать голоса… предметов, которые говорят с ним исключительно на социально-политические темы. Смелая комедия выходит на фоне очередного обострения расового вопроса в Штатах.
«Джули и призраки», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 10 сентября (премьера всех серий)
Ремейк одноименного бразильского сериала для подростков. 15-летняя Джули (Мэдисон Рейс) знакомится с тремя призраками поп-звезд из 1990-х, запертыми в магазине виниловых пластинок. Она освобождает своих новых друзей и собирает вместе с ними музыкальную группу. Призраки помогают девушке разрешить личные проблемы, включая ее безответную любовь. Снял все это Кенни Ортега, режиссер музыкальной трилогии «Классный мюзикл».
«Герцогиня», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 11 сентября (премьера всех серий)
Уроженка Канады Кэтрин Райан — стендап-комик и участница множества британских телешоу. Она придумала и сыграла главную роль в ситкоме о матери-одиночке в Лондоне. У героини Райан есть дочь Олив, в которой она души не чает, и бывший муж, отец Олив, тот еще раздолбай. А теперь она хочет второго ребенка и сомневается: заводить ли его от бывшего или от донора? И не помешает ли новорожденный их отношениям с Олив? Вполне вероятно, что The Duchess пытается повторить успех «Дряни»: здесь тоже есть элементы черной комедии, лондонские улочки и автобиографические мотивы.
«Южный ветер. Возвращение», 1-й сезон
Где смотреть: START — 16 сентября (премьера пяти серий)
Продолжение фильма «Южный ветер» с Милошем Биковичем, ставшего национальным хитом в Сербии. В нем рассказывалась история автоугонщика Петара Мараша, который неудачно угоняет машину и становится объектом внимания криминальных группировок и полиции. Сериал продолжает его историю: отсидевший угонщик планирует вернуться к нормальной жизни, но преступники не хотят оставлять его в покое, привлекая к экспорту наркотиков из Латинской Америки. Первые четыре серии — перемонтированный материал исходного фильма, а вот после них зрителей ждет уже совершенно новый сюжет.
«Догма дракона», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 17 сентября (премьера всех серий)
Экранизация одноименной видеоигры Capcom про Итана, чья жизнь была разрушена могущественным драконом. Чудовище уничтожило его дом, убило семью и отобрало сердце. Итан остался в живых только благодаря магии, и теперь его мысли занимает лишь месть. Он отправляется в путешествие, чтобы сразиться с демонами — воплощениями семи смертных грехов — и в конце концов встретиться с драконом.
«Мир Юрского периода: Лагерь мелового периода», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 18 сентября (премьера всех серий)
Первый официальный мультсериал во вселенной «Парка Юрского периода». Шестеро подростков (фанат динозавров, звезда соцсетей, ботаник и другие) весело проводят время на острове Нублар, рассматривая диплодоков и бегая по веревочным лестницам. Однако действие сериала происходит во время событий «Мира Юрского периода», когда все клетки оказываются открыты. Так что подросткам придется научиться выживать и встретиться лицом к лицу со всеми теми живыми ископаемыми, которых мы уже видели в полнометражном фильме.
«Неприлично богатые», 1-й сезон
Где смотреть: Fox — с 21 сентября
Мыльная опера об одной из богатейших семей США, которая владеет самой крупной христианской медиакорпорацией. Когда глава семьи, Юджин (Джералд МакРэйни), погибает в авиакатастрофе, его наследством начинает распоряжаться вдова Маргарет (Ким Кэтролл), свои доли получат дочь Роуз (Обри Доллар) и сын Эрик (Кори Котт). Однако тут на пороге семейного поместья объявляются трое незаконнорожденных детей Юджина, которые тоже вписаны в завещание. После этого, разумеется, начнется война за деньги покойного патриарха. Сериал является адаптацией новозеландской мыльной оперы, и за новую версию отвечает Тейт Тейлор, режиссер «Прислуги» и «Девушки в поезде».
«Тегеран», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — 25 сентября (премьера трех серий)
Израильский политический триллер в июне этого года был показан на родине, а теперь выходит на международную арену. Главная героиня — агент «Моссада» и хакер Тамар Рабинян (Нив Султан), уроженка Ирана, выросшая в Израиле. Ее цель — нейтрализовать систему иранской ПВО, чтобы израильские военные могли разбомбить атомную станцию и не дать Ирану создать ядерное оружие. Тамар проваливает миссию и вынуждена скрываться во враждебной стране, где она обнаруживает свои корни и знакомится с местными активистами. А по ее пятам следует Корпус стражей исламской революции.
«Медсестра-заклинательница», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 25 сентября (премьера всех серий)
Корейская комедийная дорама, основанная на одноименном романе 2015 года. Главная героиня Ан Ын-ен (Чон Ю-ми) с детства обладает способностью видеть призрачных существ. Она начинает работать школьной медсестрой и обнаруживает, что в учебном заведении обитает подозрительно много медуз из параллельного измерения. Девушка объединяет силы с учителем китайского (Нам Джу-хёк), чтобы очистить школу от паранормальных гостей.
«Утопия», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 25 сентября
Многострадальный ремейк одноименного британского сериала. Несколько лет назад за адаптацию брался сам Дэвид Финчер, но из-за финансовых разногласий с HBO проект был закрыт. Теперь шоураннером выступает Гиллиан Флинн, автор «Острых предметов» и «Исчезнувшей». Сериал фокусируется на группе фанатов комикса «Утопия», в котором предсказывались самые страшные катастрофы в истории человечества. За ними начинает охотиться секретная организация «Сеть». В американской адаптации главные роли исполнили Десмин Боргес, Дэн Берд, Джон Кьюсак, Кристофер Денэм, Саша Лэйн и звезда ситкома «Офис» Рэйн Уилсон.
«Сникерхеды», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: Netflix — 25 сентября (премьера всех серий)
Бывший сникерхед (то есть коллекционер кроссовок) Девин (Аллен Мальдонадо) превратился в примерного семьянина и забросил свое дорогостоящее хобби. Однако из-за махинации старого приятеля он снова вернулся в игру, задолжав 5000 долларов. Девину придется раздобыть деньги при помощи других адептов кроссовочной религии, отправившись в квест за некой легендарной парой обуви.
«Правило Коми», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: Showtime, «Амедиатека» — с 28 сентября
Двухсерийная экранизация мемуаров бывшего директора ФБР Джеймса Коми «Высшая степень преданности». Они описывали президентские выборы в США в 2016 году, на которых победил Дональд Трамп. Коми столкнулся с миллионером по нескольким пунктам, а в книге он подробно рассказывает о русском следе, скандале с Хиллари Клинтон и закулисных интригах. Режиссером выступил Билли Рэй, сценарист «Капитана Филлипса» и «Дела Ричарда Джуэлла». А фигурантов реального «Карточного домика» сыграли известные актеры: Коми — Джефф Дэниелс, Трамп — Брендан Глисон, Обама — Кингсли Бен-Адир.
«Дес», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: ITV — сентябрь
Игровой true crime о кейсе шотландского маньяка и некрофила Денниса Нильсена, которого поймали в 1983 году, после того как человеческие останки засорили канализационные трубы его соседей. Самого Нильсена сыграла звезда «Доктора Кто» — сильно истощавший Дэвид Теннант. Сериал расскажет не только о зловещем убийце, но и о тех, кто его ловил и освещал дело — полицейском Питере Джее (Дэниэл Мейс) и журналисте Брайане Мастерсе (Джейсон Уоткинс).
Кроме того
«Курс биологии», 3-й сезон
Где смотреть: Peacock — 3 сентября (премьера всех серий)
Ситком про мстительного профессора философии, который теперь руководит школьным классом, переехал с NBC на новый стриминг Peacock.
«Гранд», 4-й сезон
Где смотреть: START — с 5 сентября
Российский комедийный сериал про гостиничный бизнес возвращается с новым сезоном.
«Под прикрытием», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 6 сентября (премьера всех серий)
Продолжение бельгийской криминальной драмы про двух секретных агентов, внедрившихся в наркобанду.
«Мадагаскар: Маленькие и дикие», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu, Peacock — с 7 сентября
Анимационный приквел рассказывает о героях «Мадагаскара», когда они еще были детьми.
«Звездочка Зоуи», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 8 сентября (премьера всех серий)
Детский анимационный сериал про девочку-супергероиню.
«Лучшие в Лос-Анджелесе», 2-й сезон
Где смотреть: Spectrum — 9 сентября (премьера всех серий)
Возвращение женского спин-оффа «Плохих парней»: Джессика Альба и Гэбриэл Юнион объявляют войну наркобаронам.
«Дар», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 10 сентября (премьера всех серий)
Турецкое фэнтези о художнице, открывающей мистическую связь с прошлым.
«Семейный бизнес», 2-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: Netflix — 11 сентября (премьера всех серий)
Французская комедия о владельце кошерной лавки, который переходит с торговли мясом на выращивание марихуаны.
«Тигтон», 2-й сезон
Где смотреть: Adult Swim — с 13 сентября
Пародийная фэнтези-анимация о герое, зацикленном на выполнении квестов.
«Малышка», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 16 сентября (премьера всех серий)
Итальянская драма о двух несовершеннолетних девочках, вовлеченных в мир нелегальной проституции.
«Арчер», 11-й сезон
Где смотреть: FXX — 16 сентября (премьера двух серий)
Новые похождения спецагента Арчера. На этот раз обещается не концептуальный, а классический сезон.
«Преступник: Великобритания», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 16 сентября (премьера всех серий)
Второй сезон интернационального процедурала, действие которого целиком разворачивается в комнате для допросов.
«Знаки», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 16 сентября (премьера всех серий)
Продолжение польского мрачного детектива.
«4лен», 2-й сезон
Где смотреть: Hulu — 18 сентября (премьера всех серий)
Абсурдная драмеди, в которой взрослые актрисы играют 13-летних себя и заново переживают подростковые проблемы.
«Город героев: Новая история», 3-й сезон
Где смотреть: Disney XD — с 21 сентября
Продолжение оскаровского хита Disney о дружбе изобретателя и его милого робота.
«Симпсоны», 32-й сезон
Где смотреть: Fox — с 27 сентября
На телеканале FOX продолжают выходить…
«Гриффины», 19-й сезон
Где смотреть: Fox — с 27 сентября
… проверенные временем анимационные хиты…
«Закусочная Боба», 11-й сезон
Где смотреть: Fox — с 27 сентября
… посвященные разным семьям.
«Благословите Хартов», 2-й сезон
Где смотреть: Fox — с 27 сентября
И даже новый анимационный ситком FOX посвящен семье, попадающей в комичные ситуации.
«Девочки с амбициями», 2-й сезон
Где смотреть: START — сентябрь
START продолжает выпускать норвежскую подростковую драму, на этот раз локализован ее второй сезон.
Автор: Марат Шабаев