Сериалы сентября: «Просто представь, что мы знаем», «Пацаны» и «Сестра Рэтчед»

Загадочный сай-фай, созданный шоураннером Аароном Гузиковским, сценаристом «Пленниц» и ремейка «Мотылька». Действие происходит на необитаемой планете, куда отправились два андроида, после того как Земля была уничтожена во время какой-то войны. Мама (Аманда Коллин) и Папа (Абубакар Салим) запрограммированы оберегать человеческих детей. Но вскоре за ними явятся выжившие люди (их лидера играет Трэвис Фиммел, звезда «Викингов»), считающие, что доверять будущее человечества роботам — это грех. Да и Мама не так проста: кажется, она как-то причастна к массовым убийствам на Земле.

«Воспитанные волками» — потенциальный хит грядущей осени, который все бросились обсуждать сразу же после премьеры трейлера. До этого было неясно, чего ожидать от проекта, хотя участие Ридли Скотта (режиссер снял первые две серии) подогревало интерес. После выхода двух трейлеров сюжет не слишком-то прояснился, зато стал понятнее визуальный стиль грядущего сериала: много крови, хорошие спецэффекты, хоррор-элементы. Ждем чего-то вроде смеси «Прометея» того же Скотта и «Мира Дикого Запада».