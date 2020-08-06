11 лучших трейлеров недели: «Сестра Рэтчед», «Воспитанные волками» и сериал Стива МакКуина

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«Воспитанные волками», 1-й сезон

Первый американский сериал, в котором Ридли Скотт участвует как режиссер. «Воспитанные волками» — научная фантастика, действие которой происходит на таинственной планете после уничтожения Земли. В центре истории — два андроида, чья цель — защищать людей, которым грозят религиозные конфликты, а также другие обитатели планеты. Помимо Скотта, над сериалом работает шоураннер Аарон Гузиковский, сценарист «Пленниц».

«Сестра Рэтчед», 1-й сезон

Райан Мёрфи, создатель «Голливуда» и «Американской истории ужасов», взялся за предысторию Милдред Рэтчед, суровой медсестры из «Пролетая над гнездом кукушки». Шоу расскажет о том, как она превратилась в социопатку, вселяющую ужас в окружающих. В сериале Милдред приедет в Северную Калифорнию и устроится работать в передовую больницу, где проводят эксперименты над людьми. В главной роли — Сара Полсон.

«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд»

Полнометражное продолжение одного из самых популярных аниме-сериалов прошлого года, экранизация одноименной манги. Главный герой Тандзиро с друзьями из отряда уничтожителей демонов расследует серию загадочных исчезновений внутри мчащегося поезда. Но компания еще не знает, что в составе находится один из двенадцати лунных демонов, и он приготовил для них ловушку.

«Иуда и черный мессия»

Драма, основанная на биографии борца за гражданские права и члена партии «Черные пантеры» Фреда Хэмптона. Чтобы ослабить влияние активиста, ФБР подослало к нему преступника Уильяма О’Нила, который согласился работать под прикрытием в надежде избежать тюрьмы. Роль Хэмптона исполнил звезда «Прочь» Дэниэл Калуя, а среди продюсеров числится Райан Куглер.

«Я подумываю со всем этим покончить»

Новый режиссерский проект Чарли Кауфмана, сценариста «Вечного сияния чистого разума», «Адаптации» и «Быть Джоном Малковичем». Главная героиня — девушка, которая отправляется на отдаленную ферму, чтобы познакомиться с родителями своего парня. По прибытии выясняется, что в их доме происходят странные вещи, а его хозяева ведут себя крайне подозрительно. Главные роли исполнили Джесси Бакли, Джесси Племонс, Дэвид Тьюлис и Тони Коллетт.

«Агрессивная Рэцуко» , 3-й сезон

Красная панда снова с нами, и ее жизнь все еще полна стресса. Помимо привычной офисной рутины — горы бумаг, болтливых коллег и высокомерного начальства, — в новом сезоне Рэцуко окажется в шоу-бизнесе. Смирившись с тем, что у нее нет никаких особых талантов, панда решает полностью посвятить себя работе и стать образцовой сотрудницей, но по воле случая вдруг начинает работать бухгалтером женской айдол-группы. Ну и, разумеется, малышка не забывает выпускать пар в караоке, рыча страшным голосом под металл.

«Мастер инь и янь»

Китайский кинотеатральный прокат потихоньку приходит в себя, и зрители Поднебесной вскоре увидят заждавшиеся выхода новинки, разумеется, и в излюбленном тамошними кинематографистами жанре сказочного фэнтези. Боевик по мотивам популярной мобильной игры «Onmyoji» расскажет о двух волшебных мирах, где живут люди и монстры. Чтобы защитить город, герой заключает договор с группой монстров, но вскоре новым товарищам предстоит столкнуться с неведомой угрозой. Летающие воины, боевая магия, опасные красавицы и милые чудовища.

«Топорик»

«Топорик» — антология режиссера Стива МакКуина («12 лет рабства», «Стыд»), в которую войдут пять фильмов. Первый, «Мангровая девятка», сосредоточится на истории активистов, попавших на скамью подсудимых после столкновения с полицией во время мирного марша в 1970 году. Процесс получил широкую огласку. В результате арестованных оправдали, а дело «мангровой девятки» стало первым в истории Великобритании, когда суд признал наличие расовых предрассудков у полицейских Лондона. МакКуин посвятил «Топорик» Джорджу Флойду и другим афроамериканцам, которых убили на почве расизма.

«Одна»

Малобюджетный триллер об ужасах путешествия в одиночку. Новоиспеченная вдова едет на машине по пустынным лесным дорогам, когда сталкивается с неприятным и навязчивым типом. Очки, рубашка в клеточку, липкий взгляд — все указывает на то, что перед нами американский маньяк. Рассчитывать в этой глухомани слабой женщине не на кого, поэтому придется справляться с психопатом своими силами.

«Хандра»

Участник конкурсной программы «Кинотавра-2020». Главные герои — трое приятелей: диджей Виталик, барабанщик Деня и режиссер Леша, которые вместе снимают квартиру в Москве. Фильм покажет, пожалуй, самый странный день в жизни троицы. Они встретят банду киргизов-заговорщиков, гинеколога-сексиста, травматолога-феминистку и даже кинопродюсера, который предает родину.

«Тупик»

Шпионский костюмный триллер Чжан Имоу, любимца как критиков, так и обычных зрителей. Выигрышный и стильный сеттинг (шляпы, пальто, снег, тени) — 1930-е годы в марионеточном государстве Манчжоу-го, контролируемом Японской империей. Группа отважных китайских разведчиков, прошедших спецподготовку в Советском Союзе, готовится провести тайную операцию против жестоких оккупантов. Но по законам жанра их уже предали.