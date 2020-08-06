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Трейлер «Воспитанных волками»: Сериал Ридли Скотта про андроидов на загадочной планете

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«Воспитанные волками» — первый американский сериал, над которым Ридли Скотт поработал как режиссер. Он снял два первых эпизода. Шоураннером проекта выступил Аарон Гузиковский, сценарист «Пленниц» Дени Вильнёва и ремейка «Мотылька».

Действие шоу развернется на загадочной планете. В центре истории — два андроида, запрограммированные защищать людей, которым грозят конфликт на почве религии и другие опасности.

Главные роли исполнили Аманда КоллинАбубакар СалимВинта МакГратТрэвис Фиммел и другие.

Премьера сериала состоится 3 сентября на HBO Max.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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