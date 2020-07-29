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Трейлер сериала «Рэтчед»: Сара Полсон в роли медсестры из «Пролетая над гнездом кукушки»

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Netflix выпустил трейлер сериала «Сестра Рэтчед» — нового проекта Райана Мерфи, создателя «Голливуда» и «Американской истории ужасов».

Шоу покажет предысторию Милдред Рэтчед, властной медсестры из фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Действие сериала развернется в 1947 году. По сюжету Рэтчед приезжает в Северную Калифорнию и устраивается работать в передовую больницу, где проводят эксперименты над людьми.

Роль Рэтчед исполнила Сара Полсон. Помимо нее, в сериале появятся Шэрон Стоун, Синтия Никсон, Кори СтоллДжуди Дэвис и другие.

Все серии «Сестры Рэтчед» выйдут 18 сентября.

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