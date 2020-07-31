КиноПоиск

Forbes назвал самые популярные шоу лета на Netflix. Среди них «Последний танец» и «Офис»

Обсудить0

Forbes составил список самых популярных сериалов этого лета на Netflix. Результаты основаны на функции «Топ-10», которая ежедневно обновляет список самых просматриваемых проектов сервиса. Журналисты изучили топы летнего сезона — c 20 июня по 20 сентября — и сделали предварительные выводы.

Первую строчку заняли «Неразгаданные тайны» — документальное шоу, посвященное нераскрытым преступлениям. Сериал возглавлял топ в течение 12 дней. Такой же результат у рейлити-шоу «Пол — это лава», занявшего вторую позицию. Тройку лидеров замыкает фэнтези «Проклятая» — оно было на первом месте как минимум шесть дней.

В десятке также есть документалка «Последний танец». Сериал про баскетбольную команду Chicago Bulls редко опускается ниже третьей строчки. А на пятом месте другой док — «Ближе к Земле с Заком Эфроном», в котором актер путешествует по миру с диетологом Дарином Олиеном.   

Полный список:

Ранее Netflix назвал «Тайлера Рейка» и «Птичий короб» своими самыми популярными фильмам, а Variety составило топ самых просматриваемых шоу сервиса за все время, где лидирует «Ведьмак».

Кроме того, российский Forbes составил десятку самых успешных отечественных онлайн-сериалов. Здесь учитывалось число зрителей, запросы в поисковых системах, награды и коммерческий успех за рубежом, а также рейтинг на IMDb.

Полный список:

 Источник: Forbes

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Что смотреть дома: «Стэн против сил зла», хоррор с Маккензи Дэвис и док о домашнем насилии
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Стэн против сил зла», хоррор с Маккензи Дэвис и док о домашнем насилии

7 августа4
Что смотреть дома: Новая «Академия „Амбрелла“», история хорроров 1980-х и возвращение «Маппетов»
Выбор редакции

Что смотреть дома: Новая «Академия „Амбрелла“», история хорроров 1980-х и возвращение «Маппетов»

31 июля3
Сериалы августа: «Страна Лавкрафта», «Беглец» и «Хороший человек»
Сериалы

Сериалы августа: «Страна Лавкрафта», «Беглец» и «Хороший человек»

31 июля19
Леонардо ДиКаприо спродюсирует экранизацию «Острова» Олдоса Хаксли

Леонардо ДиКаприо спродюсирует экранизацию «Острова» Олдоса Хаксли

31 июля8

Главное сегодня

Культовые сериалы

Эйфория нулевых: Как британские «Молокососы» пробили путь откровенным сериалам о подростках

Вчера10
Эйфория нулевых: Как британские «Молокососы» пробили путь откровенным сериалам о подростках
Фильм недели: «Американский огурчик». Сет Роген воскресает из рассола и запускает стартап

Фильм недели: «Американский огурчик». Сет Роген воскресает из рассола и запускает стартап

7 августа7
Какой вы кинокотик?

ТестКакой вы кинокотик?

Вчера29
Forbes назвал самые популярные шоу лета на Netflix. Среди них «Последний танец» и «Офис»

Forbes назвал самые популярные шоу лета на Netflix. Среди них «Последний танец» и «Офис»

Вчера3
Что смотреть дома: «Стэн против сил зла», хоррор с Маккензи Дэвис и док о домашнем насилии
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Стэн против сил зла», хоррор с Маккензи Дэвис и док о домашнем насилии

7 августа4
Что смотреть в кино: «Неистовый», «В ожидании варваров» и «Незваный гость»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Неистовый», «В ожидании варваров» и «Незваный гость»

6 августа7
На Еву Грин подали в суд за срыв съемок фильма «Патриот»

На Еву Грин подали в суд за срыв съемок фильма «Патриот»

Вчера17
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт