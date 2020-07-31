Forbes назвал самые популярные шоу лета на Netflix. Среди них «Последний танец» и «Офис»

Forbes составил список самых популярных сериалов этого лета на Netflix. Результаты основаны на функции «Топ-10», которая ежедневно обновляет список самых просматриваемых проектов сервиса. Журналисты изучили топы летнего сезона — c 20 июня по 20 сентября — и сделали предварительные выводы.
Первую строчку заняли «Неразгаданные тайны» — документальное шоу, посвященное нераскрытым преступлениям. Сериал возглавлял топ в течение 12 дней. Такой же результат у рейлити-шоу «Пол — это лава», занявшего вторую позицию. Тройку лидеров замыкает фэнтези «Проклятая» — оно было на первом месте как минимум шесть дней.
В десятке также есть документалка «Последний танец». Сериал про баскетбольную команду Chicago Bulls редко опускается ниже третьей строчки. А на пятом месте другой док — «Ближе к Земле с Заком Эфроном», в котором актер путешествует по миру с диетологом Дарином Олиеном.
Полный список:
- 10. «Офис»
- 9. «Бесстыжие»
- 8. «Аватар: Легенда об Аанге»
- 7. «Монахиня-воин»
- 6. «Тайный орден»
- 5. «Ближе к Земле с Заком Эфроном»
- 4. «Последний танец»
- 3. «Проклятая»
- 2. «Пол — это лава»
- 1. «Неразгаданные тайны»
Ранее Netflix назвал «Тайлера Рейка» и «Птичий короб» своими самыми популярными фильмам, а Variety составило топ самых просматриваемых шоу сервиса за все время, где лидирует «Ведьмак».
Кроме того, российский Forbes составил десятку самых успешных отечественных онлайн-сериалов. Здесь учитывалось число зрителей, запросы в поисковых системах, награды и коммерческий успех за рубежом, а также рейтинг на IMDb.
Полный список:
- 10. «Звоните ДиКаприо»
- 9. «Лучшие, чем люди»
- 8. «Мир! Дружба! Жвачка!»
- 7. «Бывшие»
- 6. «Шторм»
- 5. «Колл-центр»
- 4. «Чики»
- 3. «Содержанки»
- 2. «Эпидемия»
- 1. «Домашний арест»
Источник: Forbes
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