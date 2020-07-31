Forbes назвал самые популярные шоу лета на Netflix. Среди них «Последний танец» и «Офис»

Forbes составил список самых популярных сериалов этого лета на Netflix. Результаты основаны на функции «Топ-10», которая ежедневно обновляет список самых просматриваемых проектов сервиса. Журналисты изучили топы летнего сезона — c 20 июня по 20 сентября — и сделали предварительные выводы.

Первую строчку заняли «Неразгаданные тайны» — документальное шоу, посвященное нераскрытым преступлениям. Сериал возглавлял топ в течение 12 дней. Такой же результат у рейлити-шоу «Пол — это лава», занявшего вторую позицию. Тройку лидеров замыкает фэнтези «Проклятая» — оно было на первом месте как минимум шесть дней.

В десятке также есть документалка «Последний танец». Сериал про баскетбольную команду Chicago Bulls редко опускается ниже третьей строчки. А на пятом месте другой док — «Ближе к Земле с Заком Эфроном», в котором актер путешествует по миру с диетологом Дарином Олиеном.

Полный список:

Ранее Netflix назвал «Тайлера Рейка» и «Птичий короб» своими самыми популярными фильмам, а Variety составило топ самых просматриваемых шоу сервиса за все время, где лидирует «Ведьмак».

Кроме того, российский Forbes составил десятку самых успешных отечественных онлайн-сериалов. Здесь учитывалось число зрителей, запросы в поисковых системах, награды и коммерческий успех за рубежом, а также рейтинг на IMDb.

Полный список: