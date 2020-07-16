Константин Богомолов о «Хорошем человеке»: «Я никогда не относился к этому герою как к зверю»

Константин Богомолов после «Содержанок» снял для видеосервиса START еще один сериал — криминальную драму «Хороший человек» о расследовании нескольких убийств (возможно, серийных) в провинциальном городке. В основе сценария — реальная история «ангарского маньяка» Михаила Попкова, убившего более 70 женщин. Что хорошего увидел режиссер в этом человеке? Почему он вообще взялся за эту историю? Об этом Богомолова расспросила Мария Лащева.

— Как вообще вас из гламурных «Содержанок» занесло в жесткий true crime?

— Ну, строго говоря, у нас не документальная история, а вольное сочинение на тему некоего маньяка. Но, конечно, Михаила Попкова мы держали в уме. Ирина Сосновая, наш продюсер, которая и придумала весь этот проект (до этого Богомолов работал с Сосновой на «Содержанках». — Прим. ред.), заинтересовалась историей «ангарского маньяка», стала ее копать, собирать материал, даже ездила на зону к Попкову, общалась с ним. И мы использовали в сценарии несколько реальных обстоятельств из ангарского дела. Главное, конечно, то, что местный милиционер и был убийцей. Еще из реальных фактов — то, что в провинциальный город, где совершались преступления, приехал столичный следователь. Также для создания образа героя мы использовали психологическую увертку реального «ангарского маньяка». Попков ведь до сих пор настаивает на том, что его преступления связаны с некими психологическими травмами детства, то есть он абсолютно не раскаивается ни в чем, наоборот, полностью себя оправдывает. Ну, и еще было важным показать, что он не является чистым садистом, а как бы придумал себе высшую миссию, идеологическое оправдание своих действий.

— Как вы для себя определили, кто такой маньяк и чем он отличается от обычных людей?

Никита Ефремов, Юлия Снигирь и Константин Богомолов на съемках сериала

— Я бы назвал героя человеком, одержимым идеей. В сериале я изучаю конкретную личность, у которой есть свои проблемы, достоинства и недостатки. Я никогда не относился к этому герою как к зверю или уроду, потому что иначе тогда и не стоит про него снимать.

— Вы специально искали актера с такой ангельской внешностью, как у Никиты Ефремова, чтобы сыграть на этом противопоставлении?

— Конечно. Когда вы понимаете, что перед вами убийца, это мгновенно вызывает негатив. Нам было очень важно убрать из головы зрителей такое отношение. Мы собирались говорить прежде всего о человеке, а не о звере внутри него. Да, в нем есть зло, которое его побеждает, но есть и хорошее. Именно такого сложного и неоднозначного человека я пытался изучать. Нам не хотелось рассуждать просто о каком-то монстре, мы исследовали звериное начало в человеке. Больше всего меня интересовало, как зло смогло захватить в его внутреннем пространстве такую большую территорию. Поэтому было важно создать зону доверия, в том числе и с помощью внешности героя.

Нас очень интересовал вот какой момент. Ведь этот Попков входил в психологический контакт со своими жертвами, он же не сразу насиловал, он налаживал общение, влюблял в себя, вызывал доверие к себе. Мы занимались исследованием природы этого явления, нам было важно понять, как за внешней абсолютной цивильностью, спокойствием, мягкостью, обаянием и даже каким-то светом может скрываться кошмар. Как это может совмещаться в одном человеке. Как зло может прикрываться безупречным внешним обликом.

— Что, с вашей точки зрения, было самым сложным для актера в этой роли?

— Мне кажется, не начать играть как раз злодея. Слишком это соблазнительно — сразу воплощать на экране монстра, играть «Молчание ягнят». Вместо этого Никита должен был сыграть обычного хорошего человека, хорошего парня. Но вы смотрите дальше сериал, там более сложная история, чем поначалу кажется. Она развивается, там возникает свой детектив, свое расследование.

— Провинциальный городок в сериале выглядит как совершенно не предназначенное для жизни место: воздух испорчен выбросами завода, власть строит потемкинские деревни, а последние красивые старинные дома пущены под снос. Вы какой-то конкретный город имели в виду, когда придумывали такую агрессивную среду?

— Он сразу был таким в сценарии. Мне очень понравилась история про городской комбинат, от которого в городе ужасно пахнет, который загадил воздух. В этом есть красивая метафора отравленного воздуха провинции и попытки очиститься, освободить это пространство от прежних грехов, преступлений и драм. Когда я дорабатывал сценарий, то постарался развить эту тему достаточно деликатно. Скажем, передавать загаженный воздух города не так, чтобы все бесконечно затыкали нос, а просто пару раз намекнуть, что именно для человека, приезжающего со стороны, этот запах резкий и очевидный. Но важно, что потом он к нему достаточно быстро привыкает.

— По-вашему, настоящая русская провинция примерно так выглядит и пахнет?

— Провинция — это условное название. Бывает, приезжаешь куда-то, а там гораздо более столичное пространство, чем в самой Москве. Провинция очень разнообразна. Она бывает прекрасной, богатой, живописной. Но мы же все четко понимаем, что количество зла в общественном пространстве очень зависит от среды, в которой люди живут. Если среда неухоженная, заброшенная, депрессивная, то в жителях гораздо больше злобы и преступных наклонностей. Всем известна теория разбитых окон: если где-то не заделано разбитое окно, очень скоро на этой улице будут перебиты все окна.

— Вам было неприятно углубляться в эту мрачную тему, исследовать темное начало в человеке?

— Да нет, это просто работа. Страшные сны мне не снились. Самым сложным было то, у нас с самого начало нет загадки, и зритель заранее знает, кто убийца. Поэтому мы с Ирой Сосновой сразу договорились, что снимаем не детектив, а исследование человеческой натуры. При этом все равно надо было как-то сделать эту историю увлекательной, рассказать ее интересно — наверное, это и было тяжелее всего.

— Театральный режиссер Богомолов сильно отличается от Богомолова-кинорежиссера?

— Мне трудно об этом рассуждать, трудно себя анализировать. Тем более я не скрываю, что в этой профессии по-прежнему прохожу обучение и, наверное, еще долго буду проходить. Я в ней сделал еще очень мало, только «Содержанок», «Безопасные связи» и фильм «Настя», который пока не вышел. Для меня в принципе кино — это одновременно зона и работы, и обучения. Поэтому все, что я делаю, я делаю одновременно в режиме и производства, и изучения, и даже в определенной степени эксперимента.

— И в чем же эксперимент «Хорошего человека»?

Юлия Снигирь и Никита Ефремов

— Ну, вот тут я как раз не планировал ничего переворотного с точки зрения аудитории. Хотелось сделать проект, который будет забирать внимание зрителя. Более сложный и не такой массовый, какими были «Содержанки», и в то же время не такой провокационный. Но, конечно, эту работу я делал тщательно, исследуя какие-то новые профессиональные грани. Если в сериале и есть какая-то новизна для русского кинопроизводства, то, надеюсь, это качество и хорошая актерская игра. Тут я не претендую на то, чтобы создать какой-то революционный продукт с точки зрения формул и содержания. Повторюсь, для меня «Хороший человек» — сериал не столько про маньяка, сколько про людей, про человеческие отношения, про семью, про любовь. Это не стеб, не сатирическое произведение, не детектив. Я бы сказал, что это психологическая драма.

Я и в театре всегда делал очень разные вещи. И провокации какие-то, и в то же самое время «Юбилей ювелира» с Олегом Павловичем Табаковым, и «Старшего сына» в «Табакерке» — психологические, но традиционные постановки, которые пользуются огромным успехом. Но это всегда яркие работы, запоминающиеся визуально, они сразу становятся на слуху. Работы глубинные, авторские зачастую бывают менее известны, их меньше замечают, о них не говорят так много, но именно такие вещи гораздо ценнее для меня по своим содержательным и формальным свойствам.

— Вы сейчас неожиданно сыграли главную роль у Федора Бондарчука в сериале «Псих». В чем для вас кайф актерской работы?

— Вы знаете, вообще никакого кайфа. Слушайте, я, собственно, и пошел в этот проект, не будучи актером и не любя актерскую профессию, только по двум причинам: во-первых, это делает Бондарчук, а во-вторых, это классно написанная история. Никаких других мотивов у меня не было. Это абсолютное исключение из правил, я не планирую продолжать актерскую деятельность, но в данном случае благодарен судьбе за то, что участвую в этом проекте. Что будет в итоге — посмотрим.