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«В городе завелся маньяк»: Новый трейлер сериала «Хороший человек»

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Ангарский маньяк — один из самых жестоких серийных убийц и насильников в истории современной России. Бывший младший лейтенант МВД Михаил Попков действовал в районе города Ангарска Иркутской области и в период с 1994 по 2010 год убил и изнасиловал не менее 22 молодых женщин. По признанию самого Попкова, от его рук погиб 81 человек.

На основе этой истории создатели «Хорошего человека» сняли триллер о жизни в российской провинции. Режиссером сериала выступил Константин Богомолов («Содержанки»), а главные роли исполнили Юлия Снигирь и Никита Ефремов.

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство отправило ее сюда с формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Рубежном москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 1990-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны и в шкафу каждого припрятано по скелету.

Премьера состоится 20 августа на сервисе START. 

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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