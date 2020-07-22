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Подкаст«Я могу уничтожить тебя»: Дискомфортная драма о насилии и личных границах

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Как «Я могу уничтожить тебя» стал самым смелым и актуальным сериалом этого года, подняв все острые и болезненные темы — от изнасилований и харассмента до травли в соцсетях? Почему он вызывает такие противоречивые эмоции у аудитории? Как создательница сериала Михаэла Коэл иронизирует над своим поколением, расовыми стереотипами и проблемами западного общества? Как трактовать финал сериала? И к кому относятся слова «Я могу уничтожить тебя»?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый скандальный проект HBO (в России можно смотреть на «Амедиатеке»). Со всеми спойлерами!

А в следующем выпуске мы поговорим о мини-сериале «Что знает Оливия», в котором героиня Фрэнсис МакДорманд переосмысляет свою жизнь, скверный характер и сложные отношения с семьей. Сериал вышел на HBO в 2014 году (смотрите его на «Амедиатеке» и КиноПоиск HD).

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Смотрите сериал «Я могу уничтожить тебя» по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой.

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