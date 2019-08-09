Сериал «Перри Мейсон»: Неонуар о потрепанном сыщике времен Великой депрессии

«Ты не заставишь его сознаться в зале суда. Никто никогда не сознается в зале суда!» Первый сезон приключений Перри Мейсона (Мэттью Риз) заканчивается тем, с чего вообще-то должно было начаться новое кино о похождениях этого литературного героя. Именно признание преступника в зале суда было фирменным приемом адвоката-детектива Мейсона в невероятно популярном сериале СВS: параллельно с защитой клиента Мейсон проводил свое собственное расследование и триумфально подводил настоящих виновных к раскаянию.

Но шоураннеры нового «Перри Мейсона» (Рон Фицджералд и Ролин Джонс, работавшие, например, на «Мире Дикого Запада» и «Подпольной империи») сразу дают понять, что их герой — совсем другой Перри. Для начала он даже не адвокат, а изрядно потрепанный судьбой частный сыщик со всеми полагающимися этой профессии атрибутами — помятой федорой, неизменной сигаретой и бутылкой крепкого, плюс с семейными проблемами и посттравматическим синдромом, приобретенным в окопах Первой мировой. Его единственный выходной костюм выглядит так, как будто он спал в нем под мостом (на самом деле спит Мейсон на ферме, которая когда-то принадлежала его родителям, а теперь стоит на краю частного летного поля, с хозяйкой которого Перри занимается яростным сексом и пьет мескаль); на галстуке засохло пятно от яичницы (или это горчица?). Заказов у него мало, платят за них еще меньше, и связаны все эти задания с какой-то бытовухой — например, в первой серии Мейсон вместе с напарником Питом Стриклендом (Шей Уигем) по заданию киностудии следит за актером-комиком Чабби Кармайклом (Бобби Гутьеррес), прозрачно срисованным с Роско Фэтти Арбакля, чтобы проверить, не нарушает ли тот в свободное время нравственные стандарты (ясное дело, нарушает).

Мэттью Риз

Вылазка в мир сомнительного голливудского гламура заканчивается неудачно и больше ни разу не повторяется. Естественная среда обитания Мейсона совсем другая: грязные улицы Лос-Анджелеса, темные подворотни, где его часто и больно бьют. Регулярно заглядывает Перри и в морг (без впечатляюще натуралистичных мертвых тел не обходится ни один эпизод). А вот в зал суда он попадает только в шестой серии. Несмотря на детальный ретроантураж, Город ангелов в сериале лишен ностальгического шика-блеска; он снят в пыльных желто-коричневых или мрачных серых тонах, на его улицах спят бездомные, стоят в очередях безработные, ветераны требуют пенсий, а на углах толкутся нищие проповедники (Великая депрессия в самом разгаре).

Татьяна Маслани

Впрочем, некоторые ловцы душ смогли неплохо устроиться. Вот как, например, белокурая сестра Элис (Татьяна Маслани), главная звезда «Сияющего собрания Бога» — евангелической церкви, окормляющей совсем не бедную паству. Экстатические проповеди Элис даже транслируются по радио и очень эффективно открывают кошельки жертвователей. Но Элис — только наживка; все дела секты ведет совет старейшин-мужчин, саму же Эллис неусыпно контролирует властная и прагматичная мать (Лили Тейлор).

Когда в канун нового, 1932 года город потрясает жестокое убийство похищенного ребенка, Чарли Додсона, оказывается, что его родители Мэттью (Нэйт Корддри) и Эмили (Гэйл Ранкин) — тоже прихожане «Сияющего собрания». Представлять интересы семьи по просьбе богатого покровителя берется пожилой адвокат Э. Б. Джонатан (Джон Литгоу), ментор Мейсона, в чем-то почти заменивший ему покойного отца. Он нанимает Перри и Пита для кое-какой сыскной работы по делу Додсонов, но их вмешательство очень не понравится городскому департаменту полиции, скользкому окружному прокурору (Стивен Рут) и, что подозрительнее всего, старейшинам самого «Сияющего собрания».

Постепенно из кусочков этого пазла складывается оригинальная история того Перри Мейсона, которого помнят читатели Гарднера. Появляются знакомые персонажи: умная и проницательная секретарша Делла Стрит (Джульет Райлэнс), следователь Пол Дрейк (Крис Чок), заместитель окружного прокурора Хэмилтон Бергер (Джастин Кирк), детектив LAPD Холкомб (Эрик Ланж) — здесь он не просто некомпетентен, а хуже того, абсолютно коррумпирован.

Джон Литгоу

Все они сильно изменились, как и сам главный герой. Например, Делла работает у Э. Б. Джонатана, но ее роль отнюдь не ограничивается стенографией и ответами на звонки. Игривого флирта между ней и Перри Мейсоном не будет — личную жизнь каждый устраивает по отдельности, отношения между ними больше напоминают дружбу брата и сестры, которые всегда рады поддеть друг друга, но в критических ситуациях могут рассчитывать на взаимную поддержку. Дрейк не частный сыщик, а чернокожий офицер полиции, который ведет свою заведомо проигранную войну за то, чтобы белые коллеги относились к нему как к равному. Не удивительно, что итоге он принимает сторону Мейсона.

Парадокс, но самым самым слабым местом сериала про сыщика оказывается собственно детективная интрига. Она как-то слишком растянута, перегружена деталями. С другой стороны, «кто это сделал», становится ясно уже в первом эпизоде. Так что ближе всего «Перри Мейсон» не к процедуралу или триллеру, а к нуару. Здесь вполне в традиции «черного фильма» в фокусе оказываются неоднозначный герой и его борьба с самим собой и фатумом. На роль Перри сперва планировался Роберт Дауни-мл. (именно его компания Team Downey и сделала сериал). Можно много рассуждать о том, каким получился бы пьющий сыщик в его исполнении — трагичным или таким же саркастичным и карикатурным, как Тони Старк.

Мэттью Риз и Шей Уигэм

Но роль досталась Ризу, и проект от этого точно не проиграл. Риз разворачивает характер Мейсона слой за слоем, обнаруживая за пропитым фасадом записного циника не только многочисленные душевные раны, не всегда, кстати, вызывающие сочувствие, но и стойкие принципы. Наблюдать за таким героем интересно даже в те моменты, когда сюжет начинает буксовать. И хочется надеяться, что у сериала будет второй сезон. Хотя бы для того, чтобы посмотреть, сможет Мейсон все-таки расколоть кого-нибудь прямо в зале суда.