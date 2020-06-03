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В октябре 2020-го на Netflix появятся русскоязычный интерфейс и более 100 российских проектов

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Стрим-сервис Netflix заключил соглашение о партнерстве с российской «Национальной медиа группой» (НМГ). По условиям сделки медиахолдинг станет оператором стриминг-платформы в России. В первую очередь в рамках партнерства для Netflix будет разработан русский интерфейс, который начнет работу в октябре 2020 года.

Кроме этого интерфейса, у многих зарубежных сериалов и фильмов стрим-сервиса появятся русские субтитры и дубляж, а в каталог будет добавлено около ста отечественных проектов, включая сериал «Эпидемия». Об этом в Facebook сообщили создатели проекта режиссер Павел Костомаров и продюсер Валерий Федорович.

Стоимость подписки останется прежней и составит от 599 до 999 рублей в месяц.

В остальном условия соглашения НМГ и Netflix не раскрываются. Не уточняется, будет ли медиахолдинг отвечать за закупку контента и планируют ли компании совместное производство.

НМГ — один из крупнейших медиахолдингов в России, управляющий телеканалом РЕН ТВ и Пятым каналом, совладелец «СТС Медиа» и Первого канала. Кроме Netflix, в России НМГ представляет интересы таких иностранных медиакомпаний, как Discovery, Viasat и Turner Media.

Источник: Broadband TVNews

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