«Чики»: Живой и трогательный российский сериал о провинции

Почему живая речь и аутентичный экранный мир сериала «Чики» — прорыв для российского телевидения? Как режиссер и сценарист Эдуард Оганесян раскрывает проблемы домашнего насилия, безработицы, закредитованности и почему сериал нельзя назвать чернухой? Насколько важно для истории, чтобы главные героини были проститутками? Почему при всех своих достоинствах это очень неровный сериал? И можно ли считать «Чик» феминистским высказыванием?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают один из лучших российских сериалов этого года, вышедший в онлайн-кинотеатре more.tv. Со всеми спойлерами!

После этого выпуска подкаст уходит в отпуск, но на время летних каникул ведущие советуют сериалы для просмотра. Иван рекомендует не пропустить «Перри Мейсона» — ревизионистский неонуар от HBO о популярном герое детективов, а Лиза предлагает оценить «Тригонометрию», нежную британскую мелодраму о любви втроем.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

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