«Земля кочевников», «Конек-горбунок» и «Светлячок»: 20 премьер апреля на КиноПоиск HD

«Снайдеркат» в ч/б, главный претендент на «Оскар», сказка со свитером Данилы Багрова — рассказываем о самых интересных новинках месяца в нашем онлайн-кинотеатре, посмотреть которые можно в Плюсе.
Главные хиты
«Конек-горбунок»
Премьера: 1 апреля
Новая экранизация знаменитой сказки Ершова с красочными костюмами и роскошными декорациями (смотрите наш подробный рассказ о создании фильма). Режиссер Олег Погодин и сценарист Алексей Бородачев переложили стихотворный текст в прозу и добавили актуальных шуток, звучания и культурных аллюзий. Здесь Иван-дурак ходит в свитере Данилы Багрова, а царь носит золотой парик а-ля Элвис. Главная изюминка фильма, конечно же, Горбунок в исполнении Павла Деревянко. Актера не просто оцифровали, чтобы создать правдоподобную мимику, но и заставили играть на площадке в CGI-костюме (и ходить на корточках). В прокате «Конек-горбунок» за 18 дней заработал более 1 млрд рублей и стал вторым фильмом-миллиардером в 2021 году после сиквела «Последнего богатыря».
«Лига справедливости Зака Снайдера: Черно-белая версия»
Премьера: 2 апреля
В марте эксклюзивно на КиноПоиск HD вышла режиссерская версия «Лиги справедливости», которую Зак Снайдер завершил благодаря поддержке фанатов. Изначально он выбыл из проекта до завершения съемок, и фильм заканчивал Джосс Уидон. Его версия провалилась в прокате и вызвала гнев зрителей, которые создали петицию с требованием выпустить версию Снайдера. Ее поддержали актеры, и благодаря активному развитию стримингов этот эксперимент стал возможным. «Лига справедливости Зака Снайдера» идет четыре часа. Она разбита на главы-новеллы, в которых внимание уделяется всем персонажам, а не только Бэтмену и Супермену. В первый же день «Лигу» на КиноПоиске посмотрело более 400 тысяч подписчиков — это в полтора раза больше, чем посмотревших в кинотеатре фильм Уидона в 2017 году. Теперь вы можете увидеть и черно-белую версию «Лиги». По словам Снайдера, он изначально представлял себе картину именно монохромной, и это его любимая версия фильма.
«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»
Премьера: 9 апреля
Продолжение истории незадачливого Паши (Борис Дергачев), который склонен изменять Кире (Вера Кинчева) со своей бывшей девушкой Васей (Любовь Аксенова). Паша женился на Кире, стал успешным бизнесменом, но жена продолжает его ревновать. В качестве протеста Паша соглашается на предложение Васи отправиться вместе на Бали. К тому же ему надо отвезти туда кольцо для свадьбы Мити и Насти (Ефим Петрунин и Софья Райзман). На Бали отправляется и бывший парень Насти, Макс (Роман Курцын), который мечтает ее вернуть. Так герои попадают на остров, где с ними происходят истории, по абсурдности не уступающие приключениям в российской деревне из первого фильма. Снял сиквел все тот же Роман Каримов.
«Земля кочевников»
Премьера: 23 апреля
Один из главных фаворитов оскаровской гонки — у картины шесть номинаций, включая «Лучший фильм». Фильм Хлои Чжао был номинирован и на премию Гильдии продюсеров Америки, уже получил два «Золотых глобуса» (лучшая драма и лучшая режиссерская работа) и главный приз Венецианского фестиваля. Это история 60-летней Ферн (блистательная, как всегда, Фрэнсис МакДорманд), оставшейся без работы и денег, после того как в 2011 году закрылся градообразующий завод по производству гипсокартона. Ее муж умер, и теперь ее ничто не держит в родном доме: она колесит по стране в старом фургоне, перебивается сезонными заработками и не мыслит себя без кочевой жизни. В основе фильма — документальная книга Джессики Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века», которая исследует жизнь немолодых американцев после финансовых кризисов и феномен современного кочевничества. Примечательно, что почти все герои не актеры, а реальные люди, среди которых идеолог кочевого движения Боб Уэллс.
«Ганзель, Гретель и Агентство магии»
Премьера: апрель
Новая трактовка сказки братьев Гримм. В волшебном королевстве за чародеями и использованием магии зорко следит АМБ — Агентство магической безопасности. Однажды макаронный монстр похищает короля, и поиски поручают лучшему агенту АМБ Гретель. В напарниках у нее брат Ганзель — искусный мошенник и большая вредина. Вместе они вынуждены столкнуться с жуткими тайнами волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной ведьме. Третья совместная работа кинокомпании «СТВ» и студии Wizart Animation — первый российский анимационный полнометражный проект, который вышел на Netflix и доступен на платформе во всех странах мира, кроме России и Китая.
Новые сериалы
Happy End, 1-й сезон
Премьера: 1 апреля (на more.tv и в Плюсе с more.tv)
Актер «Гоголь-центра» Евгений Сангаджиев дебютирует как режиссер и сценарист. 19-летние Лера (Лена Тронина) и Влад (Денис Власенко) переехали в Москву в поисках лучшей жизни и, чтобы быстро заработать денег, решили заняться вебкамом. Поначалу вести эротические съемки было весело, но затем деньги, столичная жизнь и успех Леры как вебкам-модели начинают разрушать отношения героев. В сериале также снялись Александр Горчилин, Лукерья Ильяшенко, Алексей Агранович и Любовь Толкалина.
«Игрушка для взрослых», 1-й сезон
Премьера: 2 апреля (на more.tv и в Плюсе с more.tv)
Абсурдная футуристическая комедия о 30-летней Хэйзел Грин (Кристин Милиоти, «Зависнуть в Палм-Спрингс»), которая решила сбежать от мужа — миллиардера и контрол-фрика Байрона Гоголя (Билли Магнуссен, «Черное зеркало»). Но выясняется, что скрыться от Гоголя не так-то просто: будучи IT-гением, он вживил Хэйзел в мозг прибор слежения — чип «Игрушка для взрослых». Чип не только определяет местонахождение героини, но и позволяет наблюдать за Хэйзел и определять, что и как она чувствует.
«Безумие в Уэйкфилде», 1-й сезон
Премьера: 3 апреля
Австралийский психологический детектив о пациентах психиатрического госпиталя Уэйкфилд, где Ник (Руди Дхармалингхам, «Доктор Кто») работает медбратом, и все говорят, что это его призвание. Ник обладает уникальным сочетанием здравого смысла и интуиции и отлично ладит с пациентами. Но однажды услышанная песня застревает в его голове и пробуждает мрачные воспоминания, которые начинают разрушать его жизнь.
«Невероятные», 1-й сезон
Премьера: 12 апреля (в Амедиатеке и Плюсе Мульти с Амедиатекой)
Сериал о жительницах викторианского Лондона, открывших у себя суперспособности. Общество, разумеется, недовольно появлением новых людей и стремится их уничтожить. А те, в свою очередь, создают отряд Одаренных и противостоят врагам. Шоураннером выступал Джосс Уидон («Мстители»), но позже ему на смену пришла Филиппа Гослетт («Мария Магдалина»).
«Мейр из Исттауна», мини-сериал
Премьера: 19 апреля (в Амедиатеке и Плюсе Мульти с Амедиатекой)
Кейт Уинслет играет провинциального детектива Мейр Шиен, чья жизнь идет под откос, когда в ее городке убивают ребенка. От Мейр ждут быстрого раскрытия дела, но чем сильнее она уходит в работу, тем активнее на нее влияют призраки прошлого. Уинслет выступила исполнительным продюсером сериала. Также актриса, чтобы лучше понять свою героиню, несколько месяцев работала с представителями полицейских участков Пенсильвании, включая город Исттаун, где происходит действие.
Новые сезоны
«Манифест», 3-й сезон
Премьера: 2 апреля
Продолжение истории пассажиров авиалайнера, попавшего в турбулентность и каким-то образом переместившегося на пять лет вперед. Считавшиеся пропавшими без вести герои пытаются начать жизнь заново и разгадать тайну своего путешествия во времени. Ситуация осложняется тем, что все они получили дар предвидения. События третьего сезона начинаются спустя три месяца после финала второго. Герои будут выяснять, каким образом на дне океана оказалась хвостовая деталь злополучного самолета.
«Обратная сторона земли», 2-й сезон
Премьера: 3 апреля
Анимационный ситком от соавторов «Рика и Морти» Джастина Ройланда и Майка МакМэхана рассказывает о четырех пришельцах, потерпевших крушение на Земле и вынужденных жить в американской глубинке. Герои мимикрируют под землян и попадают из-за этого в массу нелепых ситуаций. Во втором сезоне пришельцы обнаруживают в Лондоне живущих в канализации земляков с родной планеты, переживают путешествие в летний лагерь, мальчишник в Вегасе и много других безумных событий.
«Папик», 2-й сезон
Премьера: 5 апреля
Продолжение украинского комедийного сериала о пожилом актере Александре Меркулове (Станислав Боклан), которого охотница на олигархов Лиза (Дарья Петрожицкая) по ошибке приняла за богатого папика. Во втором сезоне отношения Папика и Лизы выйдут на новый уровень: девушка расскажет герою о своей семье, а тот, в свою очередь, будет помогать ей спасти брак. За создание сериала отвечают авторы «Слуги народа» и «Сватов», и в 2019 году он был признан лучшим сериалом на украинском ТВ.
«Рассказ служанки», 4-й сезон
Премьера: 29 апреля (на more.tv и в Плюсе с more.tv)
Возвращение нашумевшей экранизации романа Маргарет Этвуд о тоталитарной республике Гилеад, образовавшейся на территории США после военного переворота. Основная ее проблема — рождаемость, поэтому женщины лишены гражданских прав и либо прислуживают элите, либо работают на рудниках, а способные к деторождению стали служанками. Они живут в доме командоров и их жен, рожают им детей, а потом служанок передают, как вещь, из одной семьи в другую. Джун (Элизабет Мосс) — одна из таких женщин, которая еще в первом сезоне начала сопротивляться системе, а сейчас готовит вооруженное восстание в Гилеаде.
Любимые сериалы
«Светлячок», 1-й сезон
Премьера: апрель
Культовый космический вестерн Джосса Уидона, сделавший Нэйтана Филлиона звездой. Капитан Малкольм Рейнольдс — ветеран галактической гражданской войны, который нынче зарабатывает на жизнь мелкой контрабандой. Под его началом небольшая, но очень колоритная команда: первый помощник Зои (Джина Торрес), ее муж и пилот Хобан (Алан Тьюдик), бортмеханик Кейли (Джуэл Стэйт), куртизанка Инара (Морена Баккарин), наемник Джейн (Адам Болдуин), пастырь Бук (Рон Гласс), хирург Саймон (Шон Маэр) и таинственная девушка-суперсолдат Ривер (Саммер Глау). «Светлячок» — класс космического корабля, на котором герои сериала путешествуют по планетам и попадают в переделки. Все они сегодня одни из самых популярных персонажей для косплея на различных конвентах, фанфиков и комиксов.
«Сыны анархии», 7 сезонов
Премьера: апрель
Сага о байкерском клубе «Сыны анархии» из городка Чарминг, прославившая Чарли Ханнэма. Члены клуба стремятся защитить свой город от преступности, но сами при этом торгуют наркотиками и оружием, которое им поставляет ирландская террористическая организация. Герой Ханнэма, лидер клуба Джекс Теллер, пытается сохранить баланс между бизнесом и криминалом, соратниками и конкурентами, а также разобраться в непростой семейной и личной жизни. В сериале также снялись Рон Перлман, Томми Флэнаган, Мэгги Сифф и Кэти Сагал, которая получила «Золотой глобус» за роль матриарха семейства Джеммы Теллер Морроу.
«Маззи», 1-й сезон
Премьера: апрель
Самый популярный в СССР детский курс английского языка от ВВС в формате мультсериала. Главный герой Маззи — огромный инопланетянин, который питается механическими приборами. Случайно съев парковочные счетчики, Маззи попадает в тюрьму, где знакомится с королевским садовником Бобом, влюбленным в принцессу Сильвию, и решает помочь новому другу. По этой незатейливой истории советские дети учили времена, глаголы и фразы. Они до сих пор помнят страшного советника короля Корвакса и его крики: «Stop, Silvia! Stop!»
Документальные фильмы
В апреле на КиноПоиск HD появятся документальные фильмы: лента «Летай, как девочка» о женщинах, посвятивших жизнь авиации; «Вы можете их знать» — расследование о том, как манипуляции с онлайн-данными пользователей склоняют их голосовать на выборах за консервативных кандидатов; «Джон Леннон: Последнее интервью» — выдержки из откровенного интервью Джона Леннона за 48 часов до смерти, в котором он рассказывает о распаде «Битлз», сольной карьере и работе с Филом Спектором и Дэвидом Боуи.
Автор: Ольга Белик