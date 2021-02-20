«Земля кочевников», «Конек-горбунок» и «Светлячок»: 20 премьер апреля на КиноПоиск HD

В марте эксклюзивно на КиноПоиск HD вышла режиссерская версия «Лиги справедливости», которую Зак Снайдер завершил благодаря поддержке фанатов. Изначально он выбыл из проекта до завершения съемок, и фильм заканчивал Джосс Уидон. Его версия провалилась в прокате и вызвала гнев зрителей, которые создали петицию с требованием выпустить версию Снайдера. Ее поддержали актеры, и благодаря активному развитию стримингов этот эксперимент стал возможным. «Лига справедливости Зака Снайдера» идет четыре часа. Она разбита на главы-новеллы, в которых внимание уделяется всем персонажам, а не только Бэтмену и Супермену. В первый же день «Лигу» на КиноПоиске посмотрело более 400 тысяч подписчиков — это в полтора раза больше, чем посмотревших в кинотеатре фильм Уидона в 2017 году. Теперь вы можете увидеть и черно-белую версию «Лиги». По словам Снайдера, он изначально представлял себе картину именно монохромной, и это его любимая версия фильма.