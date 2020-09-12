Почему «Земля кочевников» достойна «Оскара» за лучший фильм года

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Крупным планом

ПодкастПочему «Земля кочевников» достойна «Оскара» за лучший фильм года

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Почему «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд в главной роли, скорее всего, выиграет «Оскар» за лучший фильм? Как в картине Хлои Чжао сочетаются социальное высказывание, психологическая драма и вневременный роуд-муви про сущность Америки? Чем документальный подход создателей фильма похож на метод итальянских неореалистов? И какие отсылки к Терренсу Малику можно найти в визуальном решении картины?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов разбирают фаворита премиального сезона — «Землю кочевников» — и спорят о драматургии фильма.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Фильмы, упомянутые в выпуске:

  • «Пустоши» (1973, реж. Терренс Малик) — дебют культового режиссера, история парня и девушки, сбежавших после убийства на просторы США;
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В главных ролях:Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская
Режиссер:Алексей Нужный
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