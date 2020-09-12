Почему «Земля кочевников» достойна «Оскара» за лучший фильм года

Почему «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд в главной роли, скорее всего, выиграет «Оскар» за лучший фильм? Как в картине Хлои Чжао сочетаются социальное высказывание, психологическая драма и вневременный роуд-муви про сущность Америки? Чем документальный подход создателей фильма похож на метод итальянских неореалистов? И какие отсылки к Терренсу Малику можно найти в визуальном решении картины?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов разбирают фаворита премиального сезона — «Землю кочевников» — и спорят о драматургии фильма.

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Фильмы, упомянутые в выпуске:

«Искатели» (1956, реж. Джон Форд) — классический вестерн с Джоном Уэйном про поиски девушки, которую похитили индейцы;

«Земля дрожит» (1948, реж. Лукино Висконти) — один из главных фильмов неореализма, снятый с участием непрофессиональных актеров;

«Пустоши» (1973, реж. Терренс Малик) — дебют культового режиссера, история парня и девушки, сбежавших после убийства на просторы США;