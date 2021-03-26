Не хватило четырех часов «Лиги справедливости Зака Снайдера»? Вот что посмотреть и почитать после нее

На КиноПоиск HD 18 марта вышла «Лига справедливости Зака Снайдера». Для тех, кто хочет продолжения, мы составили подборку фильмов и комиксов, которые помогут погрузиться в мир DC еще больше.

Что посмотреть

«Супермен: Судный день»

«Судный день» снят по комиксу «Смерть Супермена» и напоминает сюжет «Бэтмен против Супермена» и «Лиги справедливости». Миллиардер Лекс Лютор, презирающий Человека из стали, находит в недрах Земли космический корабль с другим криптонцем, Думсдэем. Получив свободу, тот нападает на Метрополис, но его останавливает Супермен ценой своей жизни. Позже героя удается воскресить, но пока он отсутствовал, Лекс создал его жестокую и неконтролируемую копию.

Здесь, как и в «Лиге справедливости», воскрешенный Супермен тоже надевает черный костюм, но, в отличие от Снайдера, авторы мультфильма объясняют его свойства: новая экипировка поглощает больше солнечной энергии, чем классическая красно-синяя, и тем самым ускоряет восстановление героя.

«Лига справедливости: Парадокс источника конфликта»

Мультфильм про Барри Аллена основан на серии комиксов «Flashpoint», которая перезапустила вселенную DC. Как и в первоисточнике, Флэш попадает в другой мир, который сам же создает, пытаясь вернуться в прошлое и не допустить смерти матери. В новой временной шкале все иначе: Брюс Уэйн давно погиб, а Европа охвачена войной между атлантами и амазонками. В надежде все исправить Барри ищет союзников среди супергероев, но это не так-то просто: никто не знает, кто такой Флэш, ведь в этой вселенной его никогда не существовало.

В кульминации «Снайдерката» Барри отмотал время, чтобы спасти членов Лиги и успеть остановить Дарксайда. Мультфильм объясняет эту способность Флэша подробнее: сверхскорость не только позволяет путешествовать во времени, но и может привести к цепной реакции. Нечто похожее покажут в сольнике Флэша, где мы увидим как минимум двух Бэтменов — в исполнении Бена Аффлека и Майкла Китона.

«Лига справедливости: Война»

Мультфильм «Война» во многом напоминает «Лигу справедливости Зака Снайдера» — оба основаны на комикс-серии «The New 52», запущенной после «Flashpoint». По сюжету Бэтмен и Зеленый Фонарь расследуют похищения людей и выясняют, что за ними стоят парадемоны Дарксайда. Злодей хочет превратить Землю в подобие своей родины, активировав на ней Материнские кубы.

Мультфильм похож на «Лигу» не только завязкой, но и тем, как тут показывают историю Киборга. Как и в «Снайдеркате», здесь у него тоже напряженные отношения с отцом.

«Темная Лига справедливости: Война Апоколипса»

По задумке Снайдера Дарксайд должен был завоевать Землю, а также подчинить Супермена и убить часть супергероев. В этом смысле «Войну Апоколипса» можно считать альтернативой DCEU (тем более что Warner Bros. не планирует сиквел «Снайдерката»). В начале мультфильма Лига решает атаковать Дарксайда на его же планете, но терпит поражение. Спастись удается лишь детективу-медиуму Джону Константину. Спустя два года Дарксайд захватывает Землю, и планета превращается в бесконечную пустошь. В этот момент Константин узнает, что некоторых супергероев пощадили: Бэтмену промыли мозги, сделав его правой рукой Дарксайда, Супермен лишился способностей, а Чудо-женщина, Мера и другие стали элитными бойцами злодея. Константин решает помочь Супермену остановить Дарксайда.

Любимые фильмы Зака Снайдера

Они тоже перекликаются с «Лигой справедливости». Вот несколько примеров.

— «Безумный Макс 2: Воин дороги» и «Безумный Макс: Дорога ярости». В конце «Лиги» Бэтмен видит сон, в котором Землю поработил Дарксайд. В его кошмаре планета напоминает бесконечную пустыню, населенную злодеями, почти как во вселенной Джорджа Миллера.

Джо Мортон

— «Терминатор 2: Судный день». В «Снайдеркате» Джо Мортон играет Сайласа Стоуна. Это ученый, который превращает своего сына в Киборга и в финале жертвует собой. Похожая роль была у актера в «Терминаторе 2»: его герой, инженер Майлз Дайсон, разработал «Скайнет» — искусственный интеллект, который потом спровоцировал ядерные удары по всему миру. Дайсон погиб, взорвав свою лабораторию, в надежде остановить проект.

— «Семь самураев». С классикой Акиры Куросавы «Лигу» сравнил сам Снайдер. Он обратил внимание, что Уэйн формирует команду супергероев перед лицом надвигающейся угрозы. Вероятно, это аллюзия на самурая Камбэя, который собирает отряд воинов, чтобы защитить крестьян от разбойников.

Что почитать

«Justice League vol. 2: Origin»

В 2011 году издательство DC решилось на масштабный перезапуск «The New 52». Все серии комиксов обнулили, в том числе и «Лигу справедливости». Героям нужно было заново знакомиться, притираться и учиться работать в команде. Этому и посвящена серия Джеффа Джонса, где главной угрозой для Земли становится Дарксайд.

«Снайдеркат» во многом похож на «Origin». Он тоже рассказывает о первом сборе Лиги. А часть истории Киборга и вовсе точно воссоздали на экране — например, футбольный матч, на который отец Виктора Стоуна не пришел, и катастрофу, после которой юношу восстанавливали с помощью Материнского куба.

«JLA: Tower of Babel»

Бэтмен — ужасный параноик, и у него есть запасной план для любого случая. Например, если члены Лиги справедливости станут злодеями, то в бэтпещере уже готово оружие, способное нейтрализовать каждого из них. Но по нелепой случайности это оружие оказывается в руках врагов Темного рыцаря. С помощью гаджетов Аквамена превращаются в аквафоба, а нанороботы нейтрализуют Марсианского Охотника, используя одну из его слабостей — огонь.

В сиквелах «Лиги справедливости» Снайдер тоже хотел представить Уэйна-параноика, который не исключает, что его соратники могут переметнуться на другую сторону. На эволюцию героя намекнули уже в «Снайдеркате»: в фильме Бэтмен внимательно следит за супергероями и собирает их личные данные.

«Reign Of The Supermen»

После смерти Человека из стали в поединке с Думсдэем в Метрополисе появляются сразу несколько новых кандидатов на его титул: Киборг-Супермен, андроид Уничтожитель, Супербой и Стил. Каждый считает, что он вправе носить титул Супермена, что вызывает недоверие граждан, скорбящих по Кал-Элу. Правда, спустя несколько месяцев Супермен воскресает — с длинными волосами и в том самом черном костюме.

«JLA: Rock of Ages»

Дарксайду все же удалось поработить Землю. Многие супергерои погибли в битве, а простые люди стали безвольными рабами правителя Апоколипса. Мир «Rock of Ages» — мрачный постапокалипсис, в котором злу противостоит небольшая группа героев. Единственным шансом на спасение становится Флэш, которого хотят отправить в прошлое, чтобы он предотвратил катастрофу.

В этой истории Супермен погиб, а не встал на сторону Дарксайда, но сути это не меняет: супергерои повержены, а надежда на то, что у Флэша получится отыграть все назад, ничтожно мала.

«Injustice: Gods Among Us»

Приквел одноименной видеоигры, действие которого происходит в альтернативном мире. Джокер похитил возлюбленную Супермена, Лоис Лейн, а его самого одурманил газом. Супермену казалось, что он борется с Думсдэем, но в результате Кларк Кент неосознанно убил Лоис. Трагедия навсегда изменила Супермена, и теперь он верит, что со злом нужно бороться радикальными методами. После этого супергерои разделились, а Бэтмен стал злейшим врагом Супермена, готового убивать во благо общества и ради его тотального контроля.

В снах Бэтмена Снайдер показал мрачное будущее, в котором тот борется с Дарксайдом, захватившим Землю, а Супермен подконтролен злодею и противостоит команде Темного рыцаря. В «Injustice» Человек из стали не сотрудничал с Дарксайдом, хотя сражался бок о бок с другими злодеями — корпусом Желтых Фонарей, Лексом Лютором, Черным Адамом, Бэйном и другими.