Как снимает Зак Снайдер и зачем смотреть «Лигу справедливости»

Главный эстет и визионер массового кино или любитель дешевых эффектов без оригинальных идей? Творчество Зака Снайдера вызывает полярные реакции — от восхищения до раздражения. Разбираем фирменные приемы, которые он использовал в новой «Лиге справедливости» и более ранних фильмах — «Хранителях» и «300 спартанцах».

Что Зак Снайдер принес в кино из музыкальных клипов? Зачем он так часто использует слоу-моушен? И что добавляют его фильмам цитаты из Стэнли Кубрика и каверы на популярные песни прошлого?

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