Новый Бэтмен и злой Супермен: Как Зак Снайдер хотел продолжить «Лигу справедливости»

Студия Warner Bros. не планирует продолжать «Лигу справедливости Зака Снайдера», но режиссер по-прежнему рассказывает о своих планах в интервью. С его слов, в сиквелах мог появиться, например, новый Бэтмен, а Супермен вообще мог стать антагонистом. Рассказываем, как Снайдер видел сюжет будущих фильмов.

«Лига справедливости 2»

После поражения Степного Волка Дарксайд повторно атакует Землю. К нему присоединяется Лекс Лютор, который рассказывает злодею, что для победы над Суперменом нужно убить его возлюбленную Лоис Лейн. Кларк Кент поручает охранять ее Брюсу Уэйну, но тот не справляется, и героиня погибает от рук Дарксайда прямо в бэтпещере.

Перед смертью Лоис успела поругаться с Брюсом. По слухам, их ссора как-то связана с романом, который начался между журналисткой и миллиардером после гибели Супермена (студия вырезала эту линию из первой «Лиги»).

После гибели Лоис Супермен теряет самообладание, и Дарксайд подчиняет его себе с помощью Уравнения антижизни — формулы, позволяющей контролировать волю разумных существ. Супермен ищет Бэтмена, чтобы наказать его за смерть Лейн.

На эти события Снайдер намекнул в «Лиге справедливости». В своем кошмаре Бэтмен путешествует по разрушенной Земле вместе с Джокером, Детстроуком, Мерой, Киборгом и Флэшем. В разговоре с Уэйном Мера намекает, что Аквамен погиб от рук Дарксайда. В конце сна криптонец настигает героев. Кроме того, смерть атланта, как и похороны Чудо-женщины, показывают в видении Киборга перед воскрешением Супермена.

В другом сне Уэйна из «Бэтмен против Супермена» Темный рыцарь пытается добыть криптонит, но его окружают солдаты с нашивками знака «S» и парадемоны. Уэйна запирают в бункере. Вскоре туда прилетает Человек из стали и обращается к Бэтмену со словами «Она была для меня всем. Ты забрал ее у меня» (очевидно, он имеет в виду Лоис).

«Лига справедливости 3»

Джокер крадет Материнский куб, с помощью которого Киборг строит беговую дорожку и отправляет Флэша в прошлое. Спидстер должен предупредить Уэйна о вторжении Дарксайда, но появляется слишком рано, когда Бэтмен еще не создал Лигу. Тем не менее он сообщает Уэйну, что «Лоис Лейн — ключ», имея в виду, что героиня не должна погибнуть, а также то, что Бэтмен «был прав насчет него». Очевидно, речь о Супермене, которого Темный рыцарь считал угрозой (сцена с Флэшем тоже есть в «Бэтмен против Супермена»).

План срабатывает. Бэтмен собирает Лигу и в нужный момент жертвует собой, чтобы спасти Лоис. В результате Супермен не подчиняется Уравнению, а супергерои объединяют силы против Дарксайда. Аквамен возглавляет атлантов, Чудо-женщина — амазонок, а Флэш и Киборг — людей. Вместе они побеждают злодея.

В финале у Лоис и Супермена рождается сын. Они дают ему имя Брюс. Через 20 лет родители приводят его в бэтпещеру и говорят, что Бэтмен был бы рад, если бы Брюс продолжил его дело. Так Брюс Кент становится новым Темным рыцарем.

А что там с мультивселенной?

В том самом кошмаре Джокер упоминает «альтернативные реальности, в которых Бэтмен разрушает мир». Возможно, трикстер и другие герои уже знакомы с концепцией мультивселенной, то есть параллельных миров, но подтверждения этому пока нет.

Тему мультивселенной подробнее раскроют в сольнике Флэша, где мы увидим сразу двух Бэтменов. Их сыграют Бен Аффлек и Майкл Китон. СМИ полагают, что спидстер отправится в прошлое и отменит события DCEU, начиная с «Человека из стали». В итоге Дарксайд не нападет на Землю, а в киновселенной возникнет совсем другой таймлайн.