Вы посмотрели «Лигу справедливости Зака Снайдера» и у вас остались вопросы? Попробуем на них ответить!

18 марта на КиноПоиск HD вышла «Лига справедливости Зака Снайдера». Картина оставила много вопросов у тех, кто плохо знаком с фильмами и комиксами DC. Объясняем, что значат некоторые сцены и как они связаны с планами Снайдера на будущее франшизы, от которых отказалась студия (наш пересказ «Снайдерката» ищите здесь).

Что происходит в фильме?

После гибели Супермена (Генри Кавилл) на Землю прибывает Степной Волк (Киран Хайндс), тиран-завоеватель с планеты Апоколипс. Его цель — найти Материнские кубы, суперкомпьютеры, которые помогут ему захватить планету. Чтобы помешать злодею, Бэтмен (Бен Аффлек) и Чудо-женщина (Галь Гадот) собирают команду, куда приглашают других супергероев — Киборга (Рэй Фишер), Аквамена (Джейсон Момоа) и Флэша (Эзра Миллер).

А можно подробнее про Материнские кубы?

Материнские коробки были созданы Химоном, одним из ученых Апоколипса. Среди фанатов DC их часто называют разумными компьютерами. Возможности кубов безграничны — от передачи энергии и телепортации до исцеления своего хозяина и телепатической связи с ним. В «Лиге справедливости» один из кубов помог воскресить Супермена и спасти умирающего Виктора Стоуна, превратив его в Киборга. В фильме также упоминается способность ящиков трансформировать планеты по желанию хозяина. Так, Степной Волк пытался превратить Землю в подобие Апоколипса, объединив энергию трех кубов.

Что нужно знать про Дарксайда?

Дарксайд, по приказу которого Степной Волк нападает на Землю, — один из самых опасных злодеев DC. Он родился на Апоколипсе и после смерти родителей стал верховным лидером планеты. Дарксайд жесток и беспощаден. Его главная цель — подчинить себе всю разумную жизнь во Вселенной и за ее пределами. В комиксах он искал для этого Уравнение антижизни — формулу, позволяющую контролировать мысли и эмоции живых существ. Кроме того, Дарксайд относится к древней расе Новых богов, наделенных огромной силой. Он телепортируется во времени и пространстве, читает мысли и быстро восстанавливается после ранений. А еще Дарксайд бессмертен — злодею как минимум 100 тысяч лет. Что касается армии, то на его стороне воюют крылатые монстры — парадемоны (они же подчиняются Степному Волку).

В фильме также есть его подручный по имени Десаад. В мифологии DC он известен как мастер пыток и гениальный изобретатель оружия.

Кто победил его 5000 лет назад?

Как выяснилось, Дарксайд уже пытался захватить Землю 5000 лет назад, но был побежден армией землян. Кроме людей, амазонок и атлантов, против него воевали и боги, среди которых были Арес и Зевс. В комиксах оба персонажа тесно связаны с Чудо-женщиной. В ранних выпусках Зевс был покровителем амазонок и даже обещал сделать Диану богиней в обмен на ее девственность, но был отвергнут. А в 2011 году вышел перезапуск «The New 52», где Зевс, как и в фильмах DC, оказался отцом Чудо-женщины.

В той же битве можно заметить Зеленых Фонарей. Это члены межгалактической организации, защищающей разные уголки Вселенной. У каждого из них есть специальные кольца, которые позволяют создавать силовые конструкции в виде разных предметов и защитные поля, а также выживать в любой опасной среде.

Как Флэш отмотал время?

В финале супергерои почти проигрывают Степному Волку. Флэш не успевает помочь Киборгу подключиться к Материнским кубам, чтобы тот разъединил их, и взрыв убивает членов Лиги. Но в следующий момент Барри Аллен отматывает время на несколько секунд назад, когда его друзья еще живы, и все-таки добирается до Виктора. Как ему это удалось? Флэш разогнался, чтобы превысить скорость света, и тем самым создал временной разрыв. Оказавшись в нем, герой смог вернуться в прошлое и исправить ситуацию.

Еще Флэш умеет путешествовать между разными вселенными. Скорее всего, это покажут в его сольном фильме, где мы увидим две версии Бэтмена — в исполнении Бена Аффлека и Майкла Китона.

А чем так важна его подружка?

В отличие от версии Уидона, в «Снайдеркате» есть сцена, где Барри Аллен спасает девушку, чей автомобиль врезается в фуру. Загадочную героиню зовут Айрис Уэст. В комиксах она была репортером и возлюбленной Аллена, а позже стала его женой. Со временем читатели узнали, что Айрис родилась в XXX веке и была отправлена в прошлое своими родителями накануне большой войны. Еще у нее был племянник Уолли, обладавший теми же способностями, что и Барри. Среди фанатов он известен как Кид Флэш. Мифология DC включает несколько версий Айрис. Одна из них успела погибнуть от рук злодея Профессора Зума, еще одного спидстера и путешественника во времени, другая, из серии комиксов «The New 52», не была замужем за Барри и знала его только по работе.

Вне комиксов героиня известна по сериалу «Флэш», где ее играет Кэндис Паттон. В «Снайдеркате» роль Уэст исполнила Кирси Клемонс из фильма «Наркотик» и сериала «Остин и Элли». Актриса также появится в сольнике Флэша, который выйдет в 2022 году.

Почему у Супермена теперь черный костюм?

После воскрешения Супермен прилетает на криптонский корабль, где получает новый костюм — черный. Из фильма точно неясно, почему Кларк не надел классический красно-синий, но объяснение, возможно, связано с комиксом «Смерть Супермена». В нем Человек из стали умирает на руках Лоис Лейн после битвы с Думсдэем (похожий эпизод был в финале «Бэтмен против Супермена»), но позже героя возвращают к жизни с помощью Матрицы регенерации, по форме похожей на кокон. Из нее Супермен выходит уже в черном костюме. В комиксе новая экипировка помогала Кларку быстрее восстанавливаться: в отличие от красно-синей, она поглощала больше солнца, чем тело криптонца.

Что означает сон Бэтмена?

В предпоследней сцене Брюс Уэйн видит кошмар, в котором разрушенную Землю патрулируют парадемоны. Вместе с Бэтменом от них скрываются Флэш, Киборг, возлюбленная Аквамена, Мера (Эмбер Хёрд), а также два злодея — Джокер (Джаред Лето) и наемник-убийца Детстроук (Джо Манганьелло). Мера хочет кому-то отомстить «за то, что он сделал с Артуром». Судя по всему, речь идет о смерти Аквамена, которого в видении Киборга, показанном ранее, убил Дарксайд. В конце сна перед отрядом Бэтмена появляется Супермен — уже в качестве злодея.

Кошмар Бэтмена отсылает нас к тому, как Снайдер видел киновселенную DC изначально. По его задумке Лоис Лейн (Эми Адамс) должна была погибнуть в бэтпещере от рук Дарксайда, и после ее смерти Супермен подчинился бы Уравнению антижизни. Снайдер намекнул на это еще в «Бэтмен против Супермена», где Уэйн увидел другой сон. В нем Кларк обращается к Темному рыцарю со словами «ты забрал ее у меня», намекая, что Бэтмен допустил смерть его возлюбленной.

После апокалипсиса Бэтмен должен был возглавить сопротивление — судя по всему, в том составе, который мы видим в его кошмаре (судьба Чудо-женщины в будущем неизвестна, но в видении Киборга она мертва). Чтобы отменить конец света, герои отправили бы Флэша назад во времени через беговую дорожку, построенную Киборгом с помощью Материнского куба (его должен был украсть Джокер). Аллен оказался бы в прошлом слишком рано, когда Уэйн еще не собрал Лигу, но все равно предупредил бы его фразой «Лоис Лейн — ключ», намекнув, что героиня не должна погибнуть в будущем (именно эту встречу мы видели в «Бэтмен против Супермена»). В итоге Бэтмен объединил бы супергероев и в конце пожертвовал бы собой ради спасения Лейн.

Джокер вспомнил «приемного сына Бэтмена». Кто это?

В том же сне Джокер упоминает «приемного сына Бэтмена, которого тот отправил на мужскую работу». Судя по всему, он говорит о Робине — напарнике и близком друге Уэйна. В «Бэтмен против Супермена» Снайдер дал понять, что Робин погиб от рук Джокера. В одной из сцен можно заметить доспехи героя, на которых написано: «ХА-ХА-ХА. Тебя разыграли, Бэтмен».

Лекс Лютор сбежал из Аркхема и встретился с Детстроуком. Зачем?

После побега из Аркхема Лекс Лютор (Джесси Айзенберг) встречается на своей яхте с Детстроуком. В «Снайдеркате» их беседа отличается от той, что мы видели в версии Уидона. В этот раз миллиардер раскрывает злодею настоящее имя Бэтмена, подозревая, что у того личные счеты с Брюсом Уэйном. Эта сцена отсылает к отмененному фильму о Темном рыцаре, который планировал снять Бен Аффлек. Сольник должен был показать предысторию Бэтмена. Вот как его описывал Манганьелло: «Это была мрачная история, в которой Детстроук напоминал акулу или злодея из фильма ужасов. Он разрушал жизнь Брюса изнутри. Это происходило системно. Он убивал всех, кто был близок Брюсу, заставляя его страдать. Детстроук думал, что Уэйн несет ответственность за то, что с ним случилось». Актер уточнил, что Аффлек вдохновлялся «Игрой» Дэвида Финчера и комиксом Фрэнка Миллера «Born Again», который лег в основу третьего сезона «Сорвиголовы».

А Марсианский Охотник — он кто?

В конце фильма Бэтмен встречает зеленокожего героя, который предупреждает его о вторжении Дарксайда. Красноглазый пришелец известен как Марсианский Охотник. Согласно комиксам, он родился на Красной планете и попал на Землю случайно после неудачного эксперимента. Марсианин остался среди людей в надежде, что его рано или поздно спасут, и замаскировался под детектива, взяв имя Джон Джонс. Марсианский Охотник был в числе основателей Лиги справедливости, которая дебютировала в комиксах в 1960-е. Сперва считалось, что его сородичи живы, но в 1980-е DC скорректировало канон, и Марс был признан мертвой планетой. Впрочем, Охотник все равно встречал других марсиан в течение многих лет. Чаще всего они оказывались злодеями. Кроме способности менять внешность, Марсианский Охотник также наделен суперсилой и телепатией. Еще он умеет летать и отращивать новые конечности.

В киновселенной DC герой замаскировался под человека, взяв имя Кэлвин Суонвик (Гарри Дж. Ленникс). Это тот самый генерал из «Человека из стали» и «Бэтмен против Супермена».

«Лига справедливости Зака Снайдера» уже доступна на КиноПоиск HD

Автор: Алексей Дарбинян