КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Не хочу смотреть четыре часа «Лиги справедливости Зака Снайдера»! Расскажите, о чем там

Обсудить0

На КиноПоиск HD 18 марта вышла режиссерская версия «Лиги справедливости». Супергеройский эпик Зака Снайдера длится четыре часа, поэтому мы сделали краткий пересказ для тех, кто далек от мира Бэтмена и Супермена, но хочет понимать, о чем все вокруг говорят.

 

Пролог

Супермен умер. На Земле проснулись три Материнских куба (по одному у амазонок, атлантов и людей), а в другом мире — вселенское зло в лице Дарксайда. Бэтмен ползет через вьюгу на поиски Аквамена в глухую рыбацкую деревню.

Первая часть

Бэтмен хочет собрать команду супергероев, но Аквамен посылает его куда подальше (жить в глуши ему отраднее) и эффектно уплывает в закат. Так что с Бэтменом по-прежнему остаются только Чудо-женщина Диана Принс и старина Пенниуорт. Все скорбят по Супермену. О нет, в Лондоне террористы захватывают школьниц. Но все хорошо — Чудо-женщина рядом! Тем временем ее родной остров атакуют парадемоны и бывший помощник Дарксайда, Степной Волк (в новеньких колючих доспехах! может, он поэтому такой злой?). Сопротивление бесполезно – злодеи забирают куб у амазонок.

Вторая часть

Силы зла обосновываются на российской АЭС. Королева амазонок Ипполита предупреждает Чудо-женщину о Степном Волке, та — Бэтмена. И заодно рассказывает, как в давние времена амазонки, атланты и люди вместе боролись против Дарксайда. В Готэме искалеченный юноша Виктор Стоун пытается примириться с тем, что он теперь Киборг. Аквамен решает семейные дела под водой.

Третья часть

Флэш пытается устроиться на работу и попутно спасает Айрис Уэст, свою будущую возлюбленную. Степной Волк пытает одного из атлантов и узнает информацию о втором кубе. Чудо-женщина выходит на Киборга, Бэтмен едет за Флэшем (тот готов на все), Пенниуорт заваривает чай, комиссар Гордон с серьезным лицом изучает отчеты о летающих вампирах (это парадемоны). Пока Бэтмен занят сбором команды, Степной Волк атакует Атлантиду и захватывает второй куб.

Четвертая часть

Чтобы узнать, где находится третий куб, Степной Волк берет в заложники Сайласа Стоуна, отца Киборга, и других ученых из S.T.A.R. Labs. После атаки на Атлантиду Аквамен теперь тоже готов на все. С его помощью героям удается спасти ученых. Оказывается, сверхчеловеческую силу и сверхвысокий IQ Киборг получил из куба — это его отец наэкспериментировал, пытаясь спасти сына.

Пятая часть

Герои выкапывают Супермена из могилы и везут его труп в S.T.A.R. Labs оживлять с помощью куба. За время, проведенное в земле, Человек из стали совсем не изменился — видимо, криптонцы не разлагаются! В процессе Киборг видит ужасное будущее, в нем Супермен переходит на сторону зла. Отыграть назад не получается, и вот уже невменяемый Супермен летает по городу в одних трениках и пытается уничтожить супергероев. Слава Лоис Лейн! Ей удается угомонить Человека из стали. Сайлас Стоун пытается пометить куб, но гибнет. Степной Волк забирает артефакт. Все страдают.

Шестая часть

Пока Супермен и Лоис отдыхают на ферме, Лига справедливости летит на АЭС давать бой Степному Волку и парадемонам. Они, кстати, уже объединили кубы и готовятся впустить в мир Дарксайда. Супермен, мысленно пообщавшись с предками, переодевается в новенький черный костюм и летит на помощь. Как говорится, бой не на жизнь, а на смерть — только успевай на слоу-мо переводить дух. Но все напрасно. Превозмогая боль, Флэш обгоняет скорость света и создает временную петлю, позволяющую изменить прошлое. Ура, мир спасен!

Эпилог

У всех все хорошо. Только вот давний враг Супермена Лекс Лютор сбегает из психбольницы и обкашливает с наемником Детстроуком вопросики на яхте. Внезапно Бэтмен оказывается в пустыне. Вдалеке парадемоны атакуют город, а Лига теперь состоит из Киборга, Флэша, соратницы Аквамена Меры, Детстроука и Джокера. Последний, как обычно, треплет всем нервы. Кажется, Бэтмен причастен к смерти Лоис Лейн, из-за чего у Супермена поехала крыша, и теперь миру кранты. К счастью, это всего лишь сон собаки. Извините, Бэтмена. А вот таинственный зеленый гость на пороге его дома вполне настоящий. Это Марсианский охотник, и он прибыл с помощью, ведь зло так просто не сдается.

Смотрите «Лигу справедливости Зака Снайдера» на КиноПоиск HD.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Когда твоя жизнь похожа на фарс, остаётся только шутить. Комедия, полная самоиронии и стендапа
В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Лига справедливости Зака Снайдера»: Все, что нужно знать о фильме
КиноПоиск HD

«Лига справедливости Зака Снайдера»: Все, что нужно знать о фильме

16 марта73
Зак Снайдер отвечает на 8 вопросов о «Лиге справедливости» (и нет, он не смотрел версию Уидона)
Интервью

Зак Снайдер отвечает на 8 вопросов о «Лиге справедливости» (и нет, он не смотрел версию Уидона)

15 марта64
Готовимся к «Лиге справедливости»! Сможете ответить на 10 вопросов о Заке Снайдере?

ТестГотовимся к «Лиге справедливости»! Сможете ответить на 10 вопросов о Заке Снайдере?

13 марта35
Где и как смотреть «Лигу справедливости Зака Снайдера»
Блог команды

Где и как смотреть «Лигу справедливости Зака Снайдера»

17 марта214

Главное сегодня

Вы посмотрели «Лигу справедливости Зака Снайдера» и у вас остались вопросы? Попробуем на них ответить!

Сегодня28
Вы посмотрели «Лигу справедливости Зака Снайдера» и у вас остались вопросы? Попробуем на них ответить!
Илья Найшуллер: «Круто было бы жить долго, как Ридли Скотт»
Интервью

Илья Найшуллер: «Круто было бы жить долго, как Ридли Скотт»

Сегодня5
Что смотреть дома: «Лига справедливости Зака Снайдера», «Сокол и Зимний Солдат», «Персона»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Лига справедливости Зака Снайдера», «Сокол и Зимний Солдат», «Персона»

Сегодня3
Стартовала игра «Угадай победителей „Оскара-2021“»

Стартовала игра «Угадай победителей „Оскара-2021“»

48 минут назад1
6 лучших трейлеров недели: Поиски бигфута, расследования Шерлока Холмса и танцы в Нью-Йорке

6 лучших трейлеров недели: Поиски бигфута, расследования Шерлока Холмса и танцы в Нью-Йорке

час назад0
В первый день «Лигу справедливости Зака Снайдера» посмотрело в 1,5 раза больше людей, чем версию Уидона

В первый день «Лигу справедливости Зака Снайдера» посмотрело в 1,5 раза больше людей, чем версию Уидона

2 часа назад5
Не хочу смотреть четыре часа «Лиги справедливости Зака Снайдера»! Расскажите, о чем там

Не хочу смотреть четыре часа «Лиги справедливости Зака Снайдера»! Расскажите, о чем там

Сегодня18
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт