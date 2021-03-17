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Где и как смотреть «Лигу справедливости Зака Снайдера»

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Главная премьера весны появится эксклюзивно в подписке на КиноПоиск HD уже 18 марта в 11:01 по московскому времени (на минуту позже мировой премьеры). Рассказываем, как получить от просмотра четырехчасового блокбастера максимум удовольствия.

Напомните, что это за кино такое?

«Лига справедливости Зака Снайдера» — режиссерская версия «Лиги справедливости» 2017 года. Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Киборг и Аквамен объединяются для борьбы со злодеем Степным Волком и его армией. Здесь можно подробно почитать о том, почему эта премьера — большое событие в киноиндустрии и один из главных фильмов года. К слову, первым зрителям картина очень понравилась.

Платить дополнительно придется?

Вот и нет! «Лига» будет доступна всем, у кого есть Яндекс.Плюс. Подойдет любой: обычный, Мульти, с Амедиатекой или с more.tv.

На каких устройствах лучше смотреть?

  • В разрешении Full HD «Лига» будет доступна абсолютно на всех платформах — от мобильных устройств до телевизоров и приставок к ним.
  • В разрешении 4K — на телевизорах Sony, Samsung, Philips, TCL, на всех телевизорах LG, кроме моделей 2020 года, на Яндекс.Станции Макс и nVidia Shield. К сожалению, по мнению Warner Bros., в телевизорах Xiaomi пока нет необходимого функционала защиты для показа контента этой студии в 4K (на таких устройствах фильм будет доступен в разрешении 1080).

Русская озвучка будет?

«Лига» выйдет с дублированной и оригинальной аудиодорожками. Русские и английские субтитры прилагаются. За озвучку, кстати, отвечают те же актеры, что озвучивали фильм 2017 года.

В каких странах будет доступен фильм?

Кроме России, «Лига справедливости Зака Снайдера» будет доступна эксклюзивно на КиноПоиск HD в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдове, Таджикистане и Узбекистане.

Что-то еще?

Зак Снайдер выбрал для своего фильма соотношение сторон 4:3, как у старых, почти квадратных телевизоров, так что не смущайтесь, это художественное решение.

А еще «Лига» длится целых четыре часа. К счастью, фильм разбит на шесть глав: «Не рассчитывай, Бэтмен», «Эпоха героев», «Любимая мать, любимый сын», «Машина перемен», «Вся королевская рать» и «Что-то мрачнее».

Чтобы разобраться во вселенной DC, стоит посмотреть (или пересмотреть) следующие фильмы в хронологическом порядке:

  1. «Человек из стали»
  2. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
  3. «Чудо-женщина»
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Пожарные и спасатели сражаются с беспощадной стихией: блокбастер от создателей «Движения вверх» уже онлайн.
В главных ролях:Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская
Режиссер:Алексей Нужный
Смотрите по подписке
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