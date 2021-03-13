«Лига справедливости Зака Снайдера»: Все, что нужно знать о фильме

18 марта в 11:01 по московскому времени на КиноПоиск HD выходит «Лига справедливости Зака Снайдера». Рассказываем, что нужно знать о фильме перед просмотром (со спойлерами — они в самом конце).

Что такое «Снайдеркат»?

«Лига справедливости Зака Снайдера» (или «Снайдеркат») — режиссерская версия одноименного фильма, вышедшего в 2017 году. Это продолжение истории, начатой Снайдером в «Человеке из стали» (2013) и «Бэтмен против Супермена» (2016). После гибели Кларка Кента Темный рыцарь объединяется с другими супергероями — Чудо-женщиной, Флэшем, Акваменом, Киборгом, — чтобы помешать инопланетному тирану Дарксайду и его армии захватить Землю.

Зачем его вообще смотреть?

«Лига справедливости Зака Снайдера» — по-своему уникальный проект. Во-первых, главные супергерои DC впервые собираются на экране вместе в большом составе (если не считать версии Уидона). Во-вторых, это редкий случай, когда режиссеру, покинувшему крупный студийный фильм, позволили смонтировать свою версию и даже выделили на это десятки миллионов долларов! Наконец, «Снайдеркат» лучше всего говорит о преимуществе стриминга перед большим экраном. Этот фильм вряд ли бы появился, если бы Warner Bros. не запустила сервис HBO Max, которому для раскрутки остро не хватало большого проекта вроде «Лиги». Повторный выпуск в кинотеатрах, скорее всего, не окупил бы затею с режиссерской версией, тем более во время пандемии, в то время как онлайн-рынок более открыт к нестандартным фильмам и сериалам.

Почему Снайдер не доделал фильм изначально?

После «Человека из стали» Снайдеру дали карт-бланш на развитие киновселенной DC. Режиссер планировал кроссовер про Бэтмена и Супермена, две части «Лиги справедливости» и еще один фильм, который так и не анонсировали. Но «Бэтмен против Супермена» выступил в прокате хуже ожиданий и не понравился критикам. Тогда Warner пересмотрела свое решение. Уже в ходе съемок «Лиги» Снайдер признался, что у картины не будет сиквела; также к нему приставили продюсеров Джеффа Джонса и Джон Берга — их попросили быть на площадке каждый день и выступать посредниками между Снайдером, который тяготел к мрачной эстетике, и студией, считавшей, что зрители хотят более веселое кино. Сам режиссер назвал этот опыт «присмотром за ребенком».

Снайдер покинул проект во время постпродакшена, в мае 2017 года. Официальной причиной стала семейная трагедия: в марте дочь режиссера, Отем, покончила с собой. Вместе со Снайдером из проекта ушла и его супруга Дебора, которая была продюсером фильма. Спустя год СМИ опишут эту историю иначе: по их данным, Снайдера уволили еще в начале 2017-го, поскольку студия сочла его материал «несмотрибельным».

Сам режиссер вспоминает, что в январе показал черновой монтаж главе Warner Bros. Кевину Цудзихаре, и тот остался недоволен увиденным. Он попросил сократить фильм до двух часов, что Снайдеру казалось невозможным из-за количества новых персонажей. В итоге Берг позвал Джосса Уидона (он тогда работал над «Бэтгёрл»), чтобы тот причесал сценарий. Со временем режиссер «Мстителей» получил больше свободы и стал переснимать отдельные сцены самостоятельно. По словам Снайдера, он утратил контроль над процессом и после гибели Отем окончательно оставил «Лигу».

Что стало с проектом после ухода режиссера?

После ухода Снайдера работу над фильмом заканчивал Уидон. Летом 2017 года он провел масштабные пересъемки. Но Генри Кавилл тогда параллельно снимался в фильме «Миссия невыполнима: Последствия» и по контракту не мог сбрить усы, поскольку их носил его персонаж. В итоге их пришлось убирать с помощью графики уже на постпродакшене, из-за чего лицо Супермена выглядело неестественно.

Warner решила не откладывать релиз «Лиги», несмотря на смену режиссера и пересъемки. В 2017 году компания готовилась к слиянию с конгломератом AT&T, и, по словам инсайдеров, Тоби Эммерих (председатель Warner Bros. Pictures) и Цудзихара надеялись на бонусы, которые полагались им по итогам сделки. Студийные боссы считали, что перенос фильма на следующий год может отсрочить выплаты. Еще они опасались, что в 2018-м могут вообще остаться без работы. Позже топ-менеджер Warner Bros. расскажет, что тест-просмотры новой версии прошли неудачно: «Было очень неловко, потому что никто не хотел признавать, какой это кусок дерьма».

Версия Уидона вышла в ноябре 2017 года. Критики встретили ее прохладно, а зрители ругали фильм за сумбурное повествование, плохие спецэффекты и специфический уидоновский юмор. В результате «Лига справедливости» провалилась в прокате: из-за досъемок ее бюджет вырос до 300 млн долларов, а финальные сборы составили всего 657 миллионов.

До премьеры Эммерих заявил, что Уидон придерживается изначальной концепции «Лиги». Позже Снайдер уточнил, что в финальный монтаж попала лишь четверть его материала.

Как фанаты отстаивали «Снайдеркат»?

После выхода «Лиги» зрители потребовали показать версию Снайдера: сначала завели петицию на Change.org, потом запустили кампанию #ReleaseTheSnyderCut в соцсетях и даже крутили ее рекламу на щите на Таймс-сквер. Акцию поддержали звезды фильма Бен Аффлек и Галь Гадот и сам Снайдер, который начал публиковать новые кадры из фильма. В конце концов к режиссеру обратился Эммерих и предложил показать зрителям черновую версию, которая осталась у Снайдера на ноутбуке. Когда тот отказался, Warner согласилась выделить деньги на доработку спецэффектов. Снайдер заканчивал «Лигу» бесплатно в обмен на полную творческую свободу.

А что с самим фильмом? «Снайдеркат» повлияет на вселенную DC?

Скорее всего, нет. «Лига справедливости» снималась с заделом на сиквел (на него намекнут в финале), но его, похоже, не будет, поскольку Снайдер не планирует возвращаться к проектам DC. Сейчас режиссер занят франшизой «Армия мертвецов»: он продюсирует приквел основного фильма Netflix, на котором он выступил режиссером и оператором, а также его спин-офф в виде мультсериала. Более того, Warner Bros. считает каноном вселенной версию Уидона, а не «Снайдеркат».

Супермена в новом образе мы тоже, скорее всего, не увидим. Сейчас Warner готовит перезапуск, где вместо Генри Кавилла криптонца может сыграть другой актер.

Зачем смотреть новый вариант, если мы видели версию Уидона?

Снайдер увеличил хронометраж почти вдвое — его версия длится 4 часа 2 минуты, это даже дольше, чем самый длинный вариант «Хранителей», который идет 3 часа 25 минут. Вначале «Снайдеркат» хотели выпустить в виде четырехчасового мини-сериала, но вскоре от этой идеи отказались из-за юридических сложностей, разделив фильм на шесть глав: «Не рассчитывай, Бэтмен», «Эпоха героев», «Любимая мать, любимый сын», «Машина перемен», «Вся королевская рать» и «Что-то мрачнее». Кроме того, новая версия смонтирована с почти квадратным соотношением сторон 1,33:1, близком к формату IMAX (1,43:1) и старым фильмам (у версии Уидона было традиционное соотношение 1,85:1).

«Лига справедливости Зака Снайдера» «Лига справедливости»

Также «Снайдеркат» получил рейтинг R за ненормативную лексику и сцены насилия. Режиссер уточнил, что Бэтмен произносит в фильме слово «fuck», а Степной Волк разрубает людей пополам. В будущем Warner представит черно-белый вариант фильма — Снайдер назвал его своей любимой версией «Лиги».

Бюджет постпродакшена составил около 70 млн долларов. Им занимались те же монтажеры и художники по спецэффектам, что работали над фильмом изначально. Снайдер также вернул композитора Тома Холкенборга (он же Junkie XL, автор музыки к «Дороге ярости» и «Дэдпулу»), которого Уидон заменил на Дэнни Элфмана.

Как изменился сюжет в режиссерской версии:

Снайдер уделил больше времени предыстории Киборга, особенно его отношениям с отцом и матерью, погибшей в той же аварии, после которой герой стал инвалидом. Сам режиссер назвал Киборга сердцем фильма.

Среди новых сцен с Флэшем есть эпизод, где он спасает свою будущую возлюбленную Айрис Уэст, которую сыграла Кирси Клемонс (актриса вернется к этой роли в сольном фильме про Барри Аллена).

После воскрешения Супермен наденет новый костюм, черный (в версии Уидона он носил классический красно-синий).

Зрители узнают, как Аквамен получил свои доспехи и трезубец, а также увидят его наставника Вулко в исполнении Уиллема Дефо.

Снайдер иначе представит Степного Волка: у него будет новый облик, с другим лицом и металлической броней, покрытой шипами. Также в фильме покажут инопланетного завоевателя Дарксайда, по приказу которого Степной Волк напал на Землю, и его подручного Десаада (в комиксах он был мастером пыток).

Диана узнает больше подробностей о прошлом Дарксайда. В трейлере есть сцена, где она изучает фрески, посвященные его первым попыткам завоевать Землю.

Для режиссерской версии Снайдер доснял около пяти минут новых сцен. В них появятся Киборг, Детстроук и Джокер в исполнении Джареда Лето, которых Бэтмен увидит в ночном кошмаре.

Снайдер также добавил в финал камео, которое, со слов журналистов, «вынесет мозг хардкорным фанатам».

Как смотреть «Лигу справедливости Зака Снайдера» в России?

«Снайдеркат» выйдет в России эксклюзивно на КиноПоиск HD 18 марта в 11:01 по московскому времени. Фильм будет доступен в двух вариантах — в дубляже и на языке оригинала с русскими субтитрами. Подписчики также смогут посмотреть картину в формате 4K. Через месяц «Снайдеркат» появится на других площадках. В конце мая фильм выпустят и на физических носителях, но будут ли их продавать в России — неизвестно.

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