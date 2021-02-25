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Warner Bros. снимет новый фильм про Супермена. Главного героя могут сделать чернокожим

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Warner Bros. начала работу над новым фильмом про Супермена. По данным Deadline, картина не будет связана с киновселенной, в которую входит «Человек из стали».

Сценарий перезапуска напишет Та-Нахаси Коутс, автор книги «Между миром и мной» (недавно по ней сняли документальный фильм) и комиксов про Черную Пантеру, а его продюсерами выступят Джей Джей Абрамс и Ханна Мингелла («Властелины вселенной»). 

Подробностей о сюжете фильма пока нет, но, как утверждает Deadline, им заинтересован Генри Кавилл, сыгравший Супермена в «Человеке из стали». В свою очедь The Hollywood Reporter пишет, что новая картина расскажет о чернокожем Супермене. Ранее Warner обсуждала такую концепцию с Майклом Б. Джорданом, однако проект не состоялся. 

Перезапуск «Супермена» продюсирует компания Абрамса Bad Robot, которая заключила сделку с Warner в 2019 году. Сейчас студии разрабатывают несколько проектов, в том числе сериал «Темная Лига справедливости» для сервиса HBO Max.

О том, что Кавилл решил отказаться от роли Супермена, СМИ сообщили в 2018 году. Позже актер намекнул, что готов продолжить играть знаменитого криптонца. «Я бы хотел добраться до настоящей искренности персонажа. Я хочу отразить комиксы. Вот что для меня важно. С Суперменом еще много чего надо сделать правильно», — сказал Кавилл.

Источник: Deadline 

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