Зак Снайдер отвечает на 8 вопросов о «Лиге справедливости» (и нет, он не смотрел версию Уидона)

Почему «Лига справедливости Зака Снайдера» такая мрачная? А такая длинная? И видел ли он фильм Уидона? К премьере режиссерской версии «Лиги справедливости» Юлия Чарышева-Лоло по просьбе КиноПоиска задала Заку Снайдеру несколько важных вопросов, а он на них ответил.

«Лига справедливости Зака Снайдера» — четырехчасовая авторская версия, рассказывающая о том, как Бэтмен объединил главных героев DC — Супермена, Чудо-женщину, Аквамена, Флэша и других — ради борьбы со злом. Снайдер покинул проект в 2017 году из-за смерти дочери и разногласий со студией, а работу над фильмом закончил Джосс Уидон. Он частично переписал сценарий и переснял многие сцены, чем вызвал гнев фанатов: после премьеры они запустили петицию, требуя показать фильм в том виде, в котором его задумал Снайдер. Позже к петиции присоединились звезды картины Галь Гадот и Бен Аффлек, а также члены съемочной группы.

«Лига справедливости Зака Снайдера» выйдет на КиноПоиск HD одновременно с мировой премьерой 18 марта в 11:01 утра.

О том, почему «Лига справедливости» такая мрачная

Если бы мы снимали кино о школьных учителях или социальных работниках, все было бы иначе. Но наш фильм о тех, кто сражается с преступным миром, и наша задача — исследовать мифологических стражей закона. Они сталкиваются с преступниками, с убийцами, с создателями хаоса. В истории противостояния между теми, кто хочет уничтожить мир, и теми, кто его мечтает сохранить, изначально заложена некоторая мрачность. Но это вовсе не означает, что эти темные герои не могут найти свет или стать более жизнеутверждающими персонажами. В «Лиге справедливости» совершается равномерное движение к свету, но на пути происходят остановки в темных закоулках человеческой души.

О хронометраже

Мне было бы очень сложно сделать «Лигу справедливости» коротким фильмом. Я всегда ставил себе двухчасовой ориентир и добавлял примерно 30—40 минут к той версии, которую я бы сдал студии. Мои фильмы всегда были длинными, ничего не могу с собой поделать. Но четыре часа — это ранее немыслимый для меня хронометраж. (Смеется.)

Думаю, сейчас есть потребность в длинных проектах. Людям хочется историй с эффектом полного погружения. Любой сериал, который вы смотрите, позволяет вам длительное время узнавать героев, разрушать их и снова собирать. Этого невозможно добиться, если фильм длится два часа. За короткое время невозможно вызвать симпатию зрителей к героям, живущим на темной стороне. В то время как сериал или длинный фильм позволяет показать героев, совершающих ужасные поступки, и затем вернуть их к нормальной жизни. Вспомнить того же Джейме Ланнистера из «Игры престолов». Он совершает движение по кругу и становится одним из самых любимых героев сериала (притом что в первых сезонах он производит впечатление монстра). Эту возможность дает только продолжительный хронометраж. Вероятно, именно в этом и заключается разгадка ошеломительного успеха некоторых мини-сериалов, к примеру «Хода королевы».

О личном в «Лиге»

История Киборга для меня очень личная. Думаю, она покажется знакомой многим зрителям. Он не знает, где его место в этом мире, переживает предательство отца и потерю матери. И это очень сложно! В фильме он находит свое предназначение и семью, свое место в этом мире и свой голос. Это то, с чем каждый день сталкиваются многие из нас. И люди охотнее готовы принимать метафоры, если видят их в супергероике. Возможно, эти отношения было бы сложнее понять, если бы они были показаны в фильме об обычных людях.

О музыке

В моей «Лиге справедливости» звучит пара песен Ника Кейва, которые, как мне кажется, соответствуют атмосфере фильма. Мне всегда нравилось использовать популярные треки в сочетании с музыкальным рядом в фильме. Это позволяет выстраивать особые отношения со зрителем и может быть очень мощным инструментом при правильном использовании. С помощью той или иной песни можно намного быстрее заполнить пробелы или вызвать у зрителя нужный эмоциональный отклик. Оригинальная версия песни «Hallelujah» Леонарда Коэна звучала в трейлере, но для финальных титров мне нужен был особенный кавер, и Эллисон Кроу записала прекрасную версию.

О фанатах

У меня есть аккаунт в соцсети Vero, где я каждый день общаюсь с фанатами. Сначала я выкладываю пост, потом иду в комментарии, чтобы посмотреть на реакцию людей. В Vero много фанатов, с которыми я общаюсь лично, среди них есть и инфлюенсеры, которые помогают быстро пошерить новую информацию. Без моих фанатов и их поддержки ничего этого никогда бы не случилось. То, что они смогли привлечь внимание такого гигантского конгломерата, как Warner Media, — своего рода революция.

О том, кем вдохновлена Чудо-женщина

Моя жена — мой продюсер, и она очень сильная и невероятная женщина, которая всегда была моей музой (вместе с моими удивительными дочерьми). Моя мама — потрясающая и очень сильная женщина. Мне всегда хотелось выразить свое восхищение и благоговение перед ними. Для меня было большой честью показать на экране Чудо-женщину, и я счастлив, что ею стала Галь Гадот. Я не мог и мечтать о более сильной и потрясающей актрисе, способной воплотить на экране эту героиню.

О Бэтмене Бена Аффлека

Я люблю Бена, он мой Бэтмен и всегда им будет. Именно так я представляю себе Бэтмена. Но мне кажется, что эти американские мифологические конструкты, которыми являются супергерои, требуют, чтобы их воплощали разные люди. Эволюция благоприятна для них, эти перемены помогают им оставаться мифами. Идея стать новым Бэтменом — это то, о чем могут мечтать все мальчишки, любой мгновенно становится Бэтменом, стоит лишь накинуть плащ. И существование нескольких Бэтменов позволяет сохранить концепцию этого мифа: у нас не один Бэтмен — мы все Бэтмены, Супермены и Чудо-женщины.

О «Лиге справедливости» Джосса Уидона

Я так и не посмотрел ту версию. Меня часто об этом спрашивают, уточняя, в чем разница между этими двумя проектами. Признаюсь, я не в курсе, но тот фильм, очевидно, короче. Это все, что я знаю.