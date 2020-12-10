«Событие десятилетия в супергеройском кино»: Первые реакции на «Лигу справедливости Зака Снайдера»

18 марта мир увидит режиссерскую версию «Лиги справедливости» — четырехчасовой супергеройский эпик Зака Снайдера, который должен был увидеть свет еще в 2017 году. Отдельные счастливчики уже посмотрели фильм и поделились восторженными отзывами.

Если судить по первым реакциям, то Снайдер исправил все ошибки, за которые в 2017-м ругали «Лигу справедливости» Джосса Уидона. Он сделал фильм масштабнее, уделил время развитию персонажей и исправил финал. Первые зрители утверждают, что режиссерская версия кардинально отличается от той, что зрители видели в кинотеатрах.

«Лига справедливости Зака Снайдера» выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD 18 марта одновременно с мировой премьерой на HBO Max. Фильм будет доступен подписчикам Плюса как на английском языке с русским субтитрами, так и в дубляже.

«В режиссерской версии полно сцен, которые люди не видели и которые им очень понравятся. Это гораздо лучше, чем кинотеатральная версия „Лиги справедливости“. Разница как между небом и землей. Однако понятия не имею, как эта версия могла выйти в кинотеатрах. Идеально для HBO Max».

«Итак, полагаю, мне разрешено поделиться своей реакцией на „Лигу справедливости Зака Снайдера“. Ребята, это событие десятилетия в супергеройском кино. Совершенно другой зверь и эпичное зрелище на всех уровнях. Рэй Фишер — главная звезда фильма, очень хорош в роли Киборга».

«Это фильм, который мы должны были увидеть еще в 2017 году. Это эпичная супергероика мифологического масштаба. И я хочу увидеть продолжение „Лиги справедливости Зака Снайдера“ в любой форме как можно скорее. Рэй Портер идеален в роли Дарксайда. Настоящий ЗВЕРЬ».

«„Лига справедливости Зака Снайдера“ — это триумф. Фильм, скорее всего, не понравится тем, кто уже все для себя решил по поводу Снайдера, но даже его самым большим противникам придется признать, что это намного лучше, чем кинотеатральная версия».

«Все персонажи лучше проработаны, а история в целом гораздо более связная, целостная и увлекательная».

«„Лига справедливости Зака Снайдера“ бесконечно лучше, чем кинотеатральная версия и режиссерская версия „Бэтмен против Супермена“. Этот фильм — определение настоящего супергеройского блокбастера. Сюжет почти идентичен, а увеличенный хронометраж развивает персонажей, добавляет экшена и ужасно повышает ставки в финале».

«Теперь я могу рассказать, что посмотрел „Лигу справедливости Зака Снайдера“, и она значительно превосходит оригинальную версию. Отличное развитие персонажей, улучшенный экшен, связная история и несколько потрясающе крутых моментов. Определенно требует много времени, но я ни разу не утомился. Отлично».

«На самом деле, я посмотрел фильм не один раз, а провел целый день, прыгая туда-сюда между новой версией и оригиналом, чтобы получить более четкое представление об изменениях. И, мне кажется, изменения значительные. Тонально, визуально, музыкально, по экшену. Безумие».

«„Лига справедливости Зака Снайдера“ действительно существует, я посмотрел ее ТРИ РАЗА, и ЭТО РЕАЛЬНО ШИКАРНО! Каждый раз я оставался в восторге от просмотра и был удивлен тем, насколько фильм хорош на самом деле и как классно работает! Тут полно экшена, а Снайдер идеально попадает во все ноты. Музыка Junkie XL — огонь».

«Посмотрел „Лигу справедливости Зака Снайдера“, и у меня нет слов. Это все, что я когда-либо хотел получить от фильма о Лиге справедливости, и это идеальное продолжение „Человека из стали“ и „Бэтмен против Супермена“. Вам понравится».

«Несмотря на смешанные чувства по поводу его предыдущих фильмов по комиксам DC, „Лига справедливости Зака Снайдера“ меня полностью покорила. Фильм просто потрясающий и практически настоящая опера о супергероях».

«Какими бы грандиозными ни были декорации, они впечатляют, потому что персонажам дается время, необходимое для развития и взаимодействия между собой перед каждой масштабной экшен-сценой. Сюжетная линия Рэя Фишера впечатлила меня больше всего, и, по сути, это сердце фильма. Фанаты будут в эйфории».

«„Лига справедливости Зака Снайдера“ — грандиозная и величественная супергеройская эпопея. Это нечто особенное, фильм устанавливает новую планку для подобных проектов-событий. Мифологический по сути, с сильным эмоциональным ядром и человеческими историями».

«Посмотрел „Лигу справедливости Зака Снайдера“ на прошлой неделе. Она заставила меня захотеть, чтобы существовали целая трилогия о Лиге справедливости и план на большую вселенную, где этот Аквамен и эта Чудо-женщина лучше вписываются в свои сольные фильмы и где Киборг получает заслуженную историю и т. д. Это длинное кино, но в то же время слишком короткое».

«„Лига справедливости Зака ​​Снайдера“ мне очень понравилась. Это одновременно и совершенно другой проект, и пугающе похожий на оригинальный фильм. Все изменения и дополнения улучшают персонажей и сюжет. Мотивация персонажей стала лучше, а ставки выше. Он раздут, но лучше, чем старая версия, и оправдывает ожидания».

«Режиссерская версия „Лиги справедливости“ однозначно сильнее. Да, фильм длинный, но большая часть этих четырех часов добавлена не просто так. Версии 2017 года сошло с рук, когда персонажи собрались вместе просто потому, что это был фильм о супергероях».

«Здесь же это достигается благодаря искреннему пониманию между персонажами, пониманию того, как действовать в команде и за что бороться. Меня поразило, как кадры из версии 2017 года стали здесь сильнее».

«„Лига справедливости Зака ​​Снайдера“ значительно превосходит бред, вышедший в 2017 году. Теперь это целостный фильм. Но это все еще четырехчасовой фильм о поиске волшебных шкатулок. Это не для меня, но я подозреваю, что фанаты Снайдера будут счастливы».

«Посмотрел (несколько раз) „Лигу справедливости Зака ​​Снайдера“. Фильм ЭПИЧНЫЙ. Персонажи имеют больше значения. У них есть цель и эмоции. Злодеи устрашающие. Прекрасная операторская работа. Фильм УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ! Трудно поверить, что кто-то счел, что эту историю следует выбросить на помойку».