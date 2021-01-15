Вы — супергерой, но у вас есть семья. Прям как у Супермена и Лоис! Вот 10 советов для таких случаев

На канале CW 23 февраля стартовал сериал «Супермен и Лоис» о Кларке Кенте и Лоис Лейн, переехавших из шумного города на ферму, чтобы вести тихую семейную жизнь. Это не только конкурент «Ванде/Вижну» Marvel, но и первое шоу в телевселенной DC, рассчитанное на аудиторию среднего возраста.

Быть супергероем непросто, а совмещать такое дело с семейной жизнью еще тяжелее. Мы вспомнили любимые фильмы и сериалы и составили памятку того, о чем не стоит забывать людям с суперсилами, супругами и детьми.