Вы — супергерой, но у вас есть семья. Прям как у Супермена и Лоис! Вот 10 советов для таких случаев

На канале CW 23 февраля стартовал сериал «Супермен и Лоис» о Кларке Кенте и Лоис Лейн, переехавших из шумного города на ферму, чтобы вести тихую семейную жизнь. Это не только конкурент «Ванде/Вижну» Marvel, но и первое шоу в телевселенной DC, рассчитанное на аудиторию среднего возраста.
Быть супергероем непросто, а совмещать такое дело с семейной жизнью еще тяжелее. Мы вспомнили любимые фильмы и сериалы и составили памятку того, о чем не стоит забывать людям с суперсилами, супругами и детьми.
1
Выберите партнера, которому сможете открыться
Вы супергерой и мечтаете о семье? В первую очередь ищите человека с суперспособностями: у вас будут и общие темы для разговора, и общие травмы для проработки у психотерапевта. Да и бороться со злом вдвоем легче. Если к супергероям душа не лежит, то обратите внимание на журналистов — их в этой жизни уже ничем не удивишь.
2
Ах да, психотерапевт! Не забывайте ходить к нему
Почти все супергерои рано или поздно сталкиваются с потерей близких или партнеров. Чтобы пережить утрату, обращайтесь к специалисту, не пытайтесь сделать это в одиночку. И тем более ни в коем случае не пытайтесь воскресить тех, кого потеряли. Возможно, им не понравится возвращаться к жизни, или они вернутся совсем не такими, какими вы их помните.
3
И о маме тоже не забывайте
Мама (или теплые воспоминания о ней!) тоже может помочь пережить потерю. А иногда она может выручить из смертельной опасности. Например, нелишним будет упомянуть ее имя в самом разгаре битвы. Тогда даже самый суровый противник мгновенно растает.
4
Говорите прямо о том, чего хотите
Спрятали цветастое трико в кладовку, обзавелись детишками, но тянет вернуться на супергеройскую стезю? Сбегаете из дома по ночам, чтобы втихую ловить преступников? Сообщите об этом партнерам и детям. Они и так придут на помощь, когда станет худо, но этой ситуации вообще можно избежать, если сразу действовать сообща.
5
Обеспечьте безопасность своим близким
Не расслабляйтесь, даже если решили отойти от супергеройских дел. Видите преступника — хватайте его, не стоит надеяться на полицию. Иначе завтра злодей объявится на пороге родного дома, а зрители из года в год будут слушать грустную историю про погибшего дядю.
6
Воспитывайте детей в дружбе и согласии
Если вы постоянно намекаете, что наследство достанется лишь одному из детей, а других используете и держите впроголодь, это может привести к непредсказуемым последствиям. Дети обозлятся и позабудут вас (а то и вовсе попытаются друг друга убить), и в итоге вы превратитесь в заросшего отшельника, обитающего в захолустье.
7
Не пренебрегайте маникюром
Длинные и некрасивые ногти способны оставить глубокие шрамы. Забудьте гендерные стереотипы, хватайте других когтистых родственников — и прямиком в салон. Если потом затеете драку, то хотя бы будет не так больно.
8
Забудьте о бывших
Серьезно, вам оно не нужно. Забудьте. Даже если вы были женаты три тысячи лет и обладаете одинаковыми суперспособностями. Скорее всего, ваш бывший партнер давно о вас позабыл, запил и превратился в неопрятного бродягу, и лучше не стоит с ним связываться. Особенно если пребывание рядом с ним плохо влияет на ваше самочувствие.
9
Оставайтесь хорошим родителем, несмотря ни на что
Развод не должен оставить ребенка без родителя. Да, мы понимаем, супергерои — очень занятые люди, но найдите время на детей. Гуляйте, разговаривайте и дарите подарки от всего сердца. Самый запоминающийся презент может стоить копейки, но он должен врезаться в память ребенка.
10
Но помните, что семья — это не только кровное родство
Биологические родители могут быть равнодушны и даже жестоки. А приемные могут стать самыми близкими людьми. Семьей могут стать и абсолютно незнакомые люди (а также животные и растения), тем более если у вас одна цель. А ради друга детства (брат за брата!) можно даже развязать гражданскую войну — вы-то знаете, что он хороший, просто пропагандисты промыли ему мозги! Кстати, сестринство — тоже здоровая альтернатива обыкновенной семье.
А если вы хотите узнать о семейной жизни супергероев еще больше, посмотрите фильмы и сериалы, которые легли в основу этой памятки: «Супермен и Лоис», «Ванда/Вижн», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Суперсемейка», «Человек-паук», «Тор: Рагнарёк», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Хэнкок», «Человек-муравей», «Шазам!», «Стражи Галактики», «Первый мститель: Противостояние», «Чудо-женщина».