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Сериалы

Сериалы февраля: «Кларисса», «Супермен и Лоис» и «За час до рассвета»

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В феврале мы узнаем, как живется после знакомства с Ганнибалом Лектером, хороший ли отец Супермен, как внедряться в банду грабителей и что немецкий Netflix приготовил на смену «Тьме».

Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

Топ-4

«Кларисса», 1-й сезон

Где смотреть: CBS, more.tv, КиноПоиск — c 12 февраля

1993 год. Агент ФБР Кларисса Старлинг прославилась поимкой серийного убийцы Буффало Билла, поэтому начальство отправляет ее в Вашингтон. Не успев отойти от предыдущего громкого дела (и знакомства с Ганнибалом Лектером), она начинает новое расследование и сталкивается с целой галереей маньяков и сексуальных насильников. Параллельно Кларисса пытается разобраться в своем непростом детстве, которое не дает ей покоя.

Еще один сериал по мотивам романов Томаса Харриса (вслед за «Ганнибалом» с Мадсом Миккельсеном и Хью Дэнси). Правда, самого доктора Лектера мы не увидим: в центре шоу — Кларисса Старлинг и ее дедуктивные способности. В «Молчании ягнят» ее играла Джоди Фостер, а в сериале эта роль досталась Ребекке Бридс («Милые обманщицы»). Среди создателей — Алекс Куртцман («Грань») и Дженни Люмет («Звездный путь: Дискавери»).

Смотрите сериал на more.tv и КиноПоиск HD в Плюсе с more.tv

«Механики», 1-й сезон

Где смотреть: Netflix — 15 февраля (премьера всех серий)

Ситком об удивительном мире NASCAR. Владелец гоночной команды уходит на пенсию, оставляя свою дочь за главную, что не нравится главе команды механиков. Назревает конфликт: бумеры продолжают руководить процессами по старинке, не замечая оповещений на мобильных телефонах от новой начальницы, а миллениалы хотят все модернизировать.

Главная звезда «Механиков» — давний соратник Адама Сэндлера Кевин Джеймс, который давно нигде не появлялся (кроме ролей второго плана в фильмах со своим другом). Тут он играет типичного бумера-управленца: ненавидит современные технологии, доверяет только своему чутью и кривится, когда младшее поколение дает ему советы. Ситком с закадровым смехом придумал Джефф Лоуелл, сценарист и продюсер «Двух с половиной человек».

«Молодой Скала», 1-й сезон

Где смотреть: NBC — c 16 февраля

Будущий Скала (Адриан Гру) растет в семье промоутера Аты Майвиа и рестлера Рокки Джонсона. Ему десять лет. Через пять он превращается в пытающегося стать крутым усатого школьника (Брэдли Констант), а еще через три года начинает делать первые успехи на рестлерском ринге. Это три ипостаси суперзвезды Дуэйна Джонсона тех времен, когда блокбастеры с ним еще не собирали миллиарды долларов, а летать в автомобилях с крыши на крышу он мог лишь во сне.

Мы уже видели байопики про юные версии популярных персонажей («Детство Шелдона») и вот наконец-то дожили до подростковых комедий про знаменитых современников. Создатели сериала — Нахнатчка Кхан («Трудности ассимиляции», «Не верь су*** из квартиры 23») и сам Скала, который появляется в сериале на правах рассказчика. Историю своего становления он подает с юмором — не скрывает, каким нелепым был в детстве и юности (можно убедиться, поискав его ранние фотографии).

«Супермен и Лоис», 1-й сезон

Где смотреть: CW — c 23 февраля (премьера двух серий)

Кларк Кент и Лоис Лейн оставляют суету Метрополиса и переезжают в Смолвиль. На ферме супруги ведут степенную провинциальную жизнь: приглашают соседей на барбекю, наслаждаются сельской идиллией и воспитывают бунтующих подростков. Быть примерным родителем — трудное дело, к тому же негодяи, невзирая на дауншифтинг Супермена, все равно пытаются до него добраться.

Тайлера Хэклина и Битси Таллок в роли Кларка и Лоис мы уже видели в масштабном кроссовере «Кризис на Бесконечных Землях» (он затронул героев «Флэша», «Стрелы», «Черной молнии» и других шоу), но это их первый сольный выход. За создание сериала отвечают Грег Берланти, Тодд Хелбинг и другие люди, работавшие над связанными шоу. Можно надеяться, что «Супермен и Лоис» будут нацелены еще и на взрослую аудиторию — кажется, телевселенной DC не хватает историй о героях с кризисом среднего возраста. А «Ванда/Вижн», эксперимент от конкурирующей Marvel, доказали, что с парой супергероев можно сделать немало интересного.

Остальные премьеры

«Леди и „Дейл“», мини-сериал

Где смотреть: HBO Max, Амедиатека, КиноПоиск — с 1 февраля

Документальный сериал о предпринимательнице Элизабет Кармайкл, которая в 1970-е провернула невероятную аферу. Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал энергетический кризис в США, поэтому Кармайкл запатентовала инновационный трехколесный спорткар «Дейл» с очень низким потреблением топлива. Множество инвесторов вложились в перспективный проект, но затем женщина исчезла, прихватив миллионы. В итоге Элизабет Кармайкл оказалась не той, за кого себя выдавала. Сериал спродюсировали братья Дюпласс («Комната 104»).

Смотрите сериал в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Отпуск», 1-й сезон

Где смотреть: ТНТ — с 1 февраля

Свежая комедия про особенности российского отпуска, на этот раз в Геленджике, куда Саша и его родители регулярно приезжают отдохнуть и погреться. Но эта поездка станет незабываемой. Саша влюблен в Люсю, но она выбирает другого. Родители Саши между тем собираются разводиться. Местные жители переживают собственные любовные кризисы. Сериал спродюсировали Валерий Федорович и Евгений Никишов («Полицейский с Рублевки», «Перевал Дятлова»), а главные роли сыграли Павел Майков, Татьяна Догилева, звезда TikTok Валя Карнавал (она же Валентина Карнаухова) и бывшие кавээнщики Арарат Кещян и Демис Карибидис.

«Л.У.К.А.: Начало», 1-й сезон

Где смотреть: tvN — с 1 февраля

Чи-о (Ким Рэ-вон) ничего не знает о самом себе и о том, откуда у него суперспособности. Пока он пытается все это выяснить, на него открывают охоту военные. Судьба сводит Чи-о с детективом Гу-рим (Ли Да-хи), чьи родители исчезли, когда она была ребенком. Детектив намерена во что бы то ни стало разгадать тайну этого исчезновения, так же как и Чи-о хочет раскрыть загадку своего происхождения. Вместе им предстоит сопротивляться наемникам, пущенным по их следу. Фантастический сериал снял корейский режиссер Ким Хон-сон («Воин Пэк Тон-су»).

«Улица Светлячков», 1-й сезон

Где смотреть: Netflix — 3 февраля (премьера всех серий)

Тихоня Кейт Маларки и общительная Талли Харт встречаются на улице Светлячков, становятся подругами и обещают пронести свою привязанность сквозь года. Повзрослевшая Кейт страдает от собственной нереализованности, а Талли становится известной журналисткой. Но они все равно продолжают дружить ради обещания, данного много лет назад. Шоураннером «Улицы Светлячков» стала Мэгги Фридман («Ведьмы Ист-Энда»), а основана она на одноименном романе Кристин Ханна. Главных героинь сыграли Сара Чок и Кэтрин Хайгл.

«Невидимый город», 1-й сезон

Где смотреть: Netflix — 5 февраля (премьера всех серий)

Полицейский Эрик (Марко Пигосси) занимается экологическими расследованиями и никак не может пережить смерть жены. Однажды на побережье Рио-де-Жанейро находят мертвого розового дельфина, и для Эрика это становится последней каплей: он начинает верить в древние легенды и в то, что реальная Бразилия населена мистическими существами, чьи намерения могут быть враждебными. Мистический детектив снял режиссер Карлос Салдана, работавший над первыми тремя частями анимационной франшизы «Ледниковый период» и мультфильмом «Фердинанд» (за который был номинирован на «Оскар»).

«Уравнитель», 1-й сезон

Где смотреть: CBS — c 7 февраля

Робин Маккол — мать-одиночка с таинственным прошлым, которая старается помочь тем, кто нуждается в защите. Но она делает это не просто так, а чтобы искупить свои прегрешения. Новая версия одноименного детективного сериала из 1980-х (он известен, скорее, по ремейку с Дензелом Вашингтоном) меняет пол центрального героя: теперь за справедливость сражается Куин Латифа.

«Парижская полиция 1900», 1-й сезон

Где смотреть: Canal+, Амедиатека, КиноПоиск — с 9 февраля

Французский детектив, действие которого происходит в «Прекрасную эпоху». Париж, 1899 год. В городе бушуют антисемиты, возмущенные шпионским делом Дрейфуса, а президент Феликс Фор умирает в постели в компании молодой любовницы. На фоне социальных потрясений действует молодой инспектор Антуан Жуэн (Жереми Лаэрт), которому поручено расследование жестокого убийства: в Сене нашли изуродованные останки женского тела в чемодане. Над историческим костюмным детективом работал Фабьен Нури, сценарист «Смерти Сталина».

Смотрите сериал в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Место преступления: Исчезновение в отеле „Сесил“», 1-й сезон

Где смотреть: Netflix — 10 февраля (премьера всех серий)

В феврале 2013 года канадская студентка Элиза Лэм остановилась в лос-анджелесском отеле «Сесил», а позже бесследно пропала. Спустя месяц ее тело нашли в цистерне с водой на крыше здания, а в интернете появилась видеозапись того, как Лэм одна заходит в лифт, но ведет себя так, будто рядом с ней кто-то есть. Это загадочное дело пытались раскрыть энтузиасты (версий смерти и странного поведения много — от биполярного расстройства до привидений), но документальный сериал Netflix предложит свое видение случившегося. Снял проект Джо Берлингер (режиссер резонансного true crime «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди»), и посвящен он будет не только Элизе Лэм. В 1947 году в отеле «Сесил» незадолго до своего убийства побывала Элизабет Шорт, известная как Черный Георгин, а в 1980—1990-е его постоянными резидентами были маньяки Ричард Рамирес и Джек Унтервегер.

«Шоу Кенана», 1-й сезон

Где смотреть: NBC — c 16 февраля

Кенан пытается воспитывать двух дочерей и поддерживать карьеру на плаву: он ведет утреннее шоу на телевидении. Но Кенана бесит неугомонный тесть, который постоянно вмешивается и в процесс воспитания детей, и в жизнь героя. Главную роль в этом типичном ситкоме сыграл Кенан Томпсон, многолетний резидент Saturday Night Live, а режиссером некоторых серий выступил Крис Рок. В роли навязчивого тестя появится Энди Гарсиа, среди других звезд шоу — Дон Джонсон и Крис Редд.

«За час до рассвета», 1-й сезон

Где смотреть: more.tv, Wink, КиноПоиск HD — c 16 февраля

Великая Отечественная закончилась. Лейтенант Денис Журавлев возвращается в родной город и устраивается в милицию. Его новый начальник — майор Шумейко по прозвищу Сатана, гроза всех бандитов. Уже долгое время он пытается поймать преступную банду под руководством Клеща. Журавлев предлагает внедриться в банду: он новичок, его еще никто не знает в лицо. Боевому офицеру кажется, что ловить преступников — дело простое, но очень скоро он понимает, что в этой войне все еще запутаннее, ведь здесь нет четкого деления на чужих и своих. Роли милиционеров исполнили Константин Хабенский и Андрей Бурковский, кроме них в сериале снялись Агния Дитковските, Алена Михайлова, Артур Смольянинов и Артур Ваха.

Смотрите сериал на more.tv и на КиноПоиск HD в Плюсе с more.tv

«В ее глазах», 1-й сезон

Где смотреть: Netflix — 17 февраля (премьера всех серий)

Мать-одиночка Луиза (Симона Браун) заводит роман с привлекательным незнакомцем в баре, но вскоре выясняется, что это ее новый босс Дэвид (Том Бейтман). Мужчина к тому же женат, но Луиза не может прекратить эту связь. Через какое-то время запутавшаяся женщина становится лучшей подругой жены Дэвида, Адель (Ив Хьюсон), и начинает подозревать, что за их супружескими отношениями скрывается нечто зловещее. Этот триллер снят по мотивам одноименного романа Сары Пинборо, а за адаптацию отвечает Стив Лайтфут, бывший шоураннер мрачной марвеловской супергероики «Каратель».

«Сизиф: Миф», 1-й сезон

Где смотреть: jTBC — c 17 февраля

Гениальный инженер Хан Тхэ-суль (Чо Сын-у) — один из лучших в Южной Корее специалистов по квантовой физике. Десять лет назад погиб его старший брат, после чего ученый стал затворником. Узнав правду о смерти брата, он решает провести собственное расследование. И, чтобы спасти его от гибели, из будущего является воительница Кан Со-хэ (Пак Щин-хе). Выясняется, что инженер как-то связан с будущим мира — именно поэтому Кан Со-хэ здесь. Режиссер фантастического сериала — Чин Хёк («Легенды синего моря»).

«Племена Европы», 1-й сезон

Где смотреть: Netflix — 19 февраля (премьера всех серий)

Новая подростковая фантастика из Германии. 2070-е, Европа лежит в руинах после глобальной катастрофы. Пока высшие классы пируют и устраивают гладиаторские бои, все остальные объединяются в племена и сражаются за существование. Главные герои — сестра (Генриетта Конфуриус) и двое братьев (Эмилио Сакрайя, Давид Али Рашед). Они становятся обладателями высокотехнологичного куба, который может повлиять на судьбу мира. «Племена Европы», видимо, приходят на смену «Тьме», другому немецкому шоу Netflix, и даже заимствуют оттуда актера Оливера Мазуччи (в «Тьме» он сыграл взрослого Ульриха Нильсена).

«Мы дети станции Зоо», 1-й сезон

Где смотреть: Amazon, more.tv, КиноПоиск — c 20 февраля

Сериал по мотивам дневников Кристианы Фельшеринов, вышедших в 1978 году и ставших мировым бестселлером и знаковой книгой для целого поколения. Кристиана описала собственный опыт: в 12 лет она с друзьями стала курить гашиш, потом начались эксперименты с ЛСД, таблетками и героином, и к пятнадцати Кристиана постоянно употребляла инъекционные наркотики и занималась секс-работой. Ее окружением были такие же потерянные подростки. На основе дневников был снят культовый фильм «Я Кристина», и вот теперь очередь дошла до сериала Amazon. В нем расскажут историю шестерых подростков-наркоманов из разных социальных слоев, которые ищут себя и свое место в жизни. Главную роль исполнила Яна МакКиннон («Темный город»), а саундтрек сериала, вдохновившись музыкой Боуи, написали немецкие музыканты Робот Кох и Майкл Кадельбах.

Смотрите сериал на more.tv и на КиноПоиск HD в Плюсе с more.tv

«Джинни и Джорджия», 1-й сезон

Где смотреть: Netflix — 24 февраля (премьера всех серий)

Молодая мать-одиночка Джорджия (Брианна Хоуи) решает начать новую жизнь в Новой Англии, оставив позади годы скитаний. Вместе с сыном Остином (Дизель Ла Торрака) они радуются переменам, в то время как невротичная дочь-подросток Джинни (Антония Джентри) относится к ним скептически. Джорджию преследуют призраки прошлого, которые могут загубить все ее начинания. За режиссуру сериала отвечает Аня Адамс («Необыкновенный плейлист Зои», «Трудности ассимиляции»).

«Панки Брюстер», 1-й сезон

Где смотреть: Peacock — 25 февраля (премьера всех серий)

Продолжение одноименного культового ситкома 1980-х про веселую девочку Пенелопу Брюстер по прозвищу Панки. Ее бросили родители, но вскоре она обрела приемного отца и поселилась в большом многоквартирном доме. В новом сериале повзрослевшая героиня сама воспитывает троих детей, когда внезапно встречает девочку, которая очень сильно напоминает ее в детстве. Роль Панки снова исполнила Солейл Мун Фрай.

«Небесное вторжение», 1-й сезон

Где смотреть: Netflix — 25 февраля (премьера всех серий)

Аниме про школьницу Юри Хондзе, которая переносится в параллельный мир, где все перемещаются между небоскребами по специальным мостам. Здесь ей предстоит столкнуться с загадочными убийцами в масках, которые охотятся за людьми, заставляя их спрыгивать с крыши. Пока вокруг царит настоящий кровавый хаос, Юри разыскивает своего брата. Режиссером «Небесного вторжения» стал Масахиро Таката («Домашний питомец, иногда сидящий на моей голове»).

Кроме того

«Космобой», 1-й сезон

Где смотреть: Netflix — 2 февраля (премьера всех серий)

Премьера анимационного сериала о мальчике, который становится супергероем.

«Майти-экспресс», 2-й сезон

Где смотреть: Netflix — 2 февраля (премьера всех серий)

Второй сезон шоу для самых маленьких — про дружбу детей и разумных поездов.

«Аче», 2-й сезон

Где смотреть: Netflix — 5 февраля (премьера всех серий)

Испанский триллер про Барселону 1960-х. Девушка становится любовницей наркобарона.

«Шоу Снупи», 1-й сезон

Где смотреть: Apple TV — c 5 февраля

Новая экранизация серии комиксов Чарльза М. Шульца. Чарли Браун и другие герои попадают в приключения, порожденные неутомимой фантазией пса Снупи.

«Черная молния», 4-й сезон

Где смотреть: CW — c 8 февраля

Финальный сезон сериала из телевселенной DC, где директор школы надевает костюм супергероя и борется с преступностью.

«Неизвестный хип-хоп», мини-сериал

Где смотреть: FX — c 12 февраля

Документальный сериал о связи хип-хопа и неблагоприятной обстановки в криминальных районах Америки.

«Приятные хлопоты», 3-й сезон

Где смотреть: Freeform — c 17 февраля

Спин-офф мелодрамы «Фостеры» о подростковой жизни двух сестер в Лос-Анджелесе.

«Ради всего человечества», 2-й сезон

Где смотреть: Apple TV — c 19 февраля

Продолжение драмы в жанре альтернативной истории. В первом сезоне Советы высадились на Луну раньше американцев, и в итоге НАСА приняло решение отправлять в космос астронавток. Во втором сезоне лунное противостояние США и СССР рискует превратиться в настоящую ядерную войну: Минобороны переместилось в ЦУП, и милитаризация НАСА становится главным интересом некоторых героев.

«Ходячие мертвецы», 10-й сезон (продолжение)

Где смотреть: AMC, КиноПоиск — c 28 февраля

После долгого перерыва «Ходячие мертвецы» возвращаются с финальными шестью эпизодами десятого сезона. Обитатели зомби-вселенной пережили суровую зиму, но появились Шепчущие и разрушили все надежды на спокойную жизнь.

Автор: Марат Шабаев

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