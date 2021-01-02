Сериалы февраля: «Кларисса», «Супермен и Лоис» и «За час до рассвета»

Ситком об удивительном мире NASCAR. Владелец гоночной команды уходит на пенсию, оставляя свою дочь за главную, что не нравится главе команды механиков. Назревает конфликт: бумеры продолжают руководить процессами по старинке, не замечая оповещений на мобильных телефонах от новой начальницы, а миллениалы хотят все модернизировать.

Главная звезда «Механиков» — давний соратник Адама Сэндлера Кевин Джеймс, который давно нигде не появлялся (кроме ролей второго плана в фильмах со своим другом). Тут он играет типичного бумера-управленца: ненавидит современные технологии, доверяет только своему чутью и кривится, когда младшее поколение дает ему советы. Ситком с закадровым смехом придумал Джефф Лоуелл, сценарист и продюсер «Двух с половиной человек».