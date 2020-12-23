Вышел трейлер сериала «Кларисса», продолжения триллера «Молчание ягнят»

Канал CBS выпустил первый трейлер сериала «Кларисса» — сиквела триллера «Молчание ягнят». Главная героиня проекта — агент ФБР Кларисса Старлинг, которую на экране уже изображали Джоди Фостер и Джулианна Мур. В сериале эту роль исполнила Ребекка Бридс.

Действие сериала развернется в 1993-м, через год после событий «Молчания ягнят». Проект расскажет неизвестную личную историю Клариссы Старлинг и покажет, как она вернулась к охоте за серийными убийцами и сексуальными маньяками после столкновения с Ганнибалом Лектером и Буффало Биллом.

Премьера «Клариссы» состоится 11 февраля.