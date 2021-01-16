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Подкаст«Ванда/Вижн», «Ваша честь», «Люпен»: Что мы смотрим в январе

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Почему «Ванда/Вижн» — самое загадочное произведение студии Marvel? Как в «Настя, соберись!» рассказывают историю о жизненном кризисе с помощью психологических теорий? Чем разочаровывает «Противостояние» — экранизация романа Стивена Кинга о мировой пандемии? Почему документальное шоу «История бранных слов» с Николасом Кейджем идеально подойдет тем, кто изучает английский язык? Как Брайан Крэнстон повторяет роль Уолтера Уайта в сериале «Ваша честь»? Чем радуют перебранки Майкла Шина и Дэвида Теннанта во втором сезоне «Постановки»? Что раздражает в «Страже» по мотивам миров Терри Пратчетта? Как мини-сериал «Учитель» освещает тему запретных отношений в эпоху #MeToo? И почему на авантюрную драму «Люпен» с Омаром Си можно не тратить время?

В этом выпуске подкаста главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов снова обсуждают без спойлеров сериалы, которые сейчас смотрят, и рассказывают, стоит ли обратить на них внимание и кому они могут быть интересны.

В следующий раз мы поговорим о документальном сериале «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», одном из главных хитов Netflix в 2020 году.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

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Новые серии 2-го сезона. Талантливая ученица гениального следователя продолжает расследовать череду таинственных убийств.
В главных ролях:Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский
Режиссер:Александр Войтинский
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