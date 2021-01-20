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Тизер сериала «Супермен и Лоис»: Семейные будни Человека из стали

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В сети появился тизер «Супермена и Лоис» — нового сериала по комиксам DC, который расскажет о жизни знаменитого супергероя и его возлюбленной. По сюжету Кларк Кент и Лоис Лейн женаты и воспитывают двоих детей. Герои пытаются совместить семейную жизнь со своими привычными занятиями — спасением мира и журналистикой.

Главные роли в сериале исполнили Тайлер Хэклин и Битси Таллок. Шоураннером проекта выступил Тодд Хелбинг, сценарист «Флэша» и «Тайн Смолвиля».

Премьера «Супермена и Лоис» состоится 23 ферваля на The CW.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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От виртуального короля до инстаграм-целителя — доксериал про тех, кто мастерски умеет притворяться
В главных ролях:Александр Молочников, Фима
Режиссер:Савва Савельев
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