Тизер сериала «Супермен и Лоис»: Семейные будни Человека из стали

В сети появился тизер «Супермена и Лоис» — нового сериала по комиксам DC, который расскажет о жизни знаменитого супергероя и его возлюбленной. По сюжету Кларк Кент и Лоис Лейн женаты и воспитывают двоих детей. Герои пытаются совместить семейную жизнь со своими привычными занятиями — спасением мира и журналистикой.

Главные роли в сериале исполнили Тайлер Хэклин и Битси Таллок. Шоураннером проекта выступил Тодд Хелбинг, сценарист «Флэша» и «Тайн Смолвиля».

Премьера «Супермена и Лоис» состоится 23 ферваля на The CW.