Вы пришелец и оказались на Земле? Вот 13 советов, которые помогут выжить

28 января на КиноПоиск HD стартует новый сериал SyFy «Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком (вы можете помнить его по «Светлячку»). Это комедийный детектив о пришельце, который потерпел крушение на Земле и, чтобы выжить, притворился местным врачом. Теперь ему придется расследовать убийства, в том числе свое собственное. Ведь кто-то виновен в смерти доктора Гарри Вендершпигля, чье тело он занял!
Быть пришельцем на Земле нелегко, поэтому мы решили собрать подборку советов для всех инопланетных гостей.
1
Селитесь в холодных краях
На свежем воздухе и дышать легче, и охотиться приятнее. На севере водится доступная дичь, которую не найти в лесах или мегаполисах, — полярники-исследователи. Их не только легко ловить и хранить, но и удобно использовать для приобретения новых навыков. Но не забывайте, что даже мирные полярники могут придумать, как вас выкурить. Например, с помощью огнемета.
2
Притворяйтесь домашним животным
Во-первых, люди и сами толком не знают, как общаться с собаками, кошками и другими созданиями. Во-вторых, они не сразу поймут, что с собакой что-то не так. Главное, не отращивайте лишние конечности на людях и не разговаривайте.
3
Или городским сумасшедшим
Если очень хочется остаться инкогнито, лучше всем вокруг рассказывать, что вы на самом деле с другой планеты и прилетели посмотреть, как живут земляне. Зачем скрывать правду, если люди все равно не поверят. Как максимум вас изолируют от человеческого общества, но вас это не должно беспокоить, верно?
4
Иногда с землянами можно подружиться
Но для этого они должны быть гиками, знающими наизусть все книги любимых фантастов и способными по памяти разложить историю «Warhammer 40000». А если человек свободно говорит по-вулкански и помнит все столкновения Доктора Кто с далеками, то он точно будет готов к встрече с настоящим пришельцем (а главное, не попытается сразу сдать гостя из космоса спецслужбам).
5
Держите себя в щупальцах
Не гневайтесь и не приходите в чужой дом в дурном настроении. Если по пути к Земле вас подрезала парочка метеоритов, а сломанный навигатор добил последнюю нервную клетку, лучше поворачивайте обратно. Слишком высок шанс наломать дров и сгоряча кого-нибудь испепелить, а не заметить такое не могут даже земляне.
6
В любой ситуации нужно искать общий язык
Даже если этого органа у вас нет.
7
Проведите тщательный ресерч
Любой, даже самый продуманный план может дать осечку. Должно быть, невероятно обидно десятилетиями продумывать захват планеты, размещать корабли-треножники, подгадывать момент атаки, чтобы потом все вторжение пошло прахом из-за какой-то мелочи. С землянами вообще нужно быть осторожными — непонятно, что они едят и чем дышат. Это все нужно выяснить до высадки.
8
Помните, что люди впечатлительны
Вид щупалец, третьей ноги, лишней головы или говорящего мопса может привести их в ужас. А слишком частое стирание памяти опасно для их здоровья. Они такие хрупкие.
9
Организуйте тайное правительство
Представьте, что вам удалось ассимилироваться на Земле и получить некоторые рычаги влияния на землян. Как поступить с появившейся властью? Конечно же, надо тайно и безболезненно учить людей порядкам вашего родного мира, который организован намного лучше. Со временем они поймут, что жили неправильно, и примут ваше учение. Главное, быть осторожными. Вы ведь не хотите, чтобы вас называли рептилоидом?
10
Не забывайте о соперниках
Земля — самый лакомый кусочек в космосе. Из всех миллионов планет во Вселенной всевозможные формы жизни заинтересованы именно в Солнечной системе, а точнее, в Земле. Эта планета — источник воды и людей, ценнейшего (и вкуснейшего) ресурса, ради которого не жалко устроить межгалактическую войну.
11
Не попадайтесь камерам
Любой уважающий себя пришелец знает: лучше избегать внимания земных СМИ и операторов-любителей. Поэтому вот три правила, которые помогут сохранить анонимность:
- сниматься нужно только в темноте и плохо освещенных местах, лучше всего посреди поля;
- двигаться со скоростью быстрее человеческой, чтобы камера не успевала поймать;
- не оставлять следов.
12
Никогда не вступайте в конфликт в джунглях
Без лишних слов: это всегда чревато дурными последствиями. Особенно если против вас сражается легендарный герой 1990-х. Один такой умный уже попробовал (и ничего хорошего из этого не вышло).
13
Если вас забыли на Земле, найдите надежного друга
Земляне не всегда добродушны, и, если ваши сородичи сбежали в спешке, оставив вас на этой планете, не спешите отчаиваться. Просто подружитесь с кем-нибудь. Например, с ребенком, которому друг тоже очень нужен. Постарайтесь не перепутать его с агентом NASA, желающим изучить с твоей помощью внеземные технологии. На крайний случай помните, что всегда можно притвориться собакой.
Хотите пройти углубленный курс по выживанию на Земле? Посмотрите фильмы, из которых мы черпали советы: «Нечто», «Планета Ка-Пэкс», «Пол: Секретный материальчик», «Марс атакует!», «Прибытие», «Люди в черном», «Чужие среди нас», «Звездный десант», «Район № 9», «Монстро», «Лило и Стич», «Хищник», «Инопланетянин».
А с 28 января на КиноПоиск HD будет доступен для просмотра «Засланец из космоса».