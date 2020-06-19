Вы пришелец и оказались на Земле? Вот 13 советов, которые помогут выжить

28 января на КиноПоиск HD стартует новый сериал SyFy «Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком (вы можете помнить его по «Светлячку»). Это комедийный детектив о пришельце, который потерпел крушение на Земле и, чтобы выжить, притворился местным врачом. Теперь ему придется расследовать убийства, в том числе свое собственное. Ведь кто-то виновен в смерти доктора Гарри Вендершпигля, чье тело он занял!

Быть пришельцем на Земле нелегко, поэтому мы решили собрать подборку советов для всех инопланетных гостей.

1 Селитесь в холодных краях На свежем воздухе и дышать легче, и охотиться приятнее. На севере водится доступная дичь, которую не найти в лесах или мегаполисах, — полярники-исследователи. Их не только легко ловить и хранить, но и удобно использовать для приобретения новых навыков. Но не забывайте, что даже мирные полярники могут придумать, как вас выкурить. Например, с помощью огнемета.

«Нечто»

2 Притворяйтесь домашним животным Во-первых, люди и сами толком не знают, как общаться с собаками, кошками и другими созданиями. Во-вторых, они не сразу поймут, что с собакой что-то не так. Главное, не отращивайте лишние конечности на людях и не разговаривайте.

«Лило и Стич»

3 Или городским сумасшедшим Если очень хочется остаться инкогнито, лучше всем вокруг рассказывать, что вы на самом деле с другой планеты и прилетели посмотреть, как живут земляне. Зачем скрывать правду, если люди все равно не поверят. Как максимум вас изолируют от человеческого общества, но вас это не должно беспокоить, верно?

«Планета Ка-Пэкс»

4 Иногда с землянами можно подружиться Но для этого они должны быть гиками, знающими наизусть все книги любимых фантастов и способными по памяти разложить историю «Warhammer 40000». А если человек свободно говорит по-вулкански и помнит все столкновения Доктора Кто с далеками, то он точно будет готов к встрече с настоящим пришельцем (а главное, не попытается сразу сдать гостя из космоса спецслужбам).

«Пол: Секретный материальчик»

5 Держите себя в щупальцах Не гневайтесь и не приходите в чужой дом в дурном настроении. Если по пути к Земле вас подрезала парочка метеоритов, а сломанный навигатор добил последнюю нервную клетку, лучше поворачивайте обратно. Слишком высок шанс наломать дров и сгоряча кого-нибудь испепелить, а не заметить такое не могут даже земляне.

«Марс атакует!»

6 В любой ситуации нужно искать общий язык Даже если этого органа у вас нет.

«Прибытие»

7 Проведите тщательный ресерч Любой, даже самый продуманный план может дать осечку. Должно быть, невероятно обидно десятилетиями продумывать захват планеты, размещать корабли-треножники, подгадывать момент атаки, чтобы потом все вторжение пошло прахом из-за какой-то мелочи. С землянами вообще нужно быть осторожными — непонятно, что они едят и чем дышат. Это все нужно выяснить до высадки.

«Война миров»

8 Помните, что люди впечатлительны Вид щупалец, третьей ноги, лишней головы или говорящего мопса может привести их в ужас. А слишком частое стирание памяти опасно для их здоровья. Они такие хрупкие.

«Люди в черном»

9 Организуйте тайное правительство Представьте, что вам удалось ассимилироваться на Земле и получить некоторые рычаги влияния на землян. Как поступить с появившейся властью? Конечно же, надо тайно и безболезненно учить людей порядкам вашего родного мира, который организован намного лучше. Со временем они поймут, что жили неправильно, и примут ваше учение. Главное, быть осторожными. Вы ведь не хотите, чтобы вас называли рептилоидом?

«Чужие среди нас»

10 Не забывайте о соперниках Земля — самый лакомый кусочек в космосе. Из всех миллионов планет во Вселенной всевозможные формы жизни заинтересованы именно в Солнечной системе, а точнее, в Земле. Эта планета — источник воды и людей, ценнейшего (и вкуснейшего) ресурса, ради которого не жалко устроить межгалактическую войну.

«Звездный десант»

11 Не попадайтесь камерам Любой уважающий себя пришелец знает: лучше избегать внимания земных СМИ и операторов-любителей. Поэтому вот три правила, которые помогут сохранить анонимность: сниматься нужно только в темноте и плохо освещенных местах, лучше всего посреди поля; двигаться со скоростью быстрее человеческой, чтобы камера не успевала поймать; не оставлять следов.

«Район № 9»

12 Никогда не вступайте в конфликт в джунглях Без лишних слов: это всегда чревато дурными последствиями. Особенно если против вас сражается легендарный герой 1990-х. Один такой умный уже попробовал (и ничего хорошего из этого не вышло).

«Хищник»

13 Если вас забыли на Земле, найдите надежного друга Земляне не всегда добродушны, и, если ваши сородичи сбежали в спешке, оставив вас на этой планете, не спешите отчаиваться. Просто подружитесь с кем-нибудь. Например, с ребенком, которому друг тоже очень нужен. Постарайтесь не перепутать его с агентом NASA, желающим изучить с твоей помощью внеземные технологии. На крайний случай помните, что всегда можно притвориться собакой.