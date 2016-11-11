Звуки «Прибытия» и «Убийцы»: Как Вильнёв и Йоханнссон экспериментируют с музыкой

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ПодкастЗвуки «Прибытия» и «Убийцы»: Как Вильнёв и Йоханнссон экспериментируют с музыкой

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Чем нетипичен подход Дени Вильнёва к жанровому кино? Почему «Убийца»  странный боевик, а «Пленницы»  необычный детектив? Как исландский композитор-минималист Йохан Йоханнссон озвучил пришельцев в фантастическом фильме «Прибытие»? Почему из-за композиции Макса Рихтера «On the Nature of Daylight» его дисквалифицировали в оскаровской гонке? И как структура песни «Codex» группы Radiohead дублирует открытый финал «Пленниц»?

О сотрудничестве франко-канадского режиссера и исландского композитора рассказывает музыкальный критик Лев Ганкин.

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Треки, которые звучат в этом эпизоде:

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