«Постановка», «Настя, соберись!» и «Доктор Кто»: 17 премьер января на КиноПоиск HD

Фэнтези по Плоскому миру Терри Пратчетта, пьяные танцы Мадса Миккельсена, мажор Прилучного в полном метре и два новых сериала от КиноПоиск HD — рассказываем о самых интересных новинках месяца в нашем онлайн-кинотеатре.
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Спецэпизод «Доктора Кто»
Премьера: 1 января (эксклюзивно в Плюсе)
Без традиционного специального эпизода для фанатов «Доктора Кто» не обходятся ни одни новогодние каникулы. Тринадцатый Доктор (Джоди Уиттакер) все еще в космической тюрьме, где она оказалась в финале предыдущего сезона. Земле тем временем снова угрожает опасность: злобные механические далеки вернулись, на этот раз в виде дронов на службе у премьер-министра Великобритании. Остановить их захватнические планы должны спутники Доктора и внезапно вернувшийся капитан Джек Харкнесс (Джон Барроумен), одна из звезд сериала в 2000-е и герой собственного спин-оффа «Торчвуд».
«Еще по одной»
Премьера: 1 января (эксклюзивно в Плюсе)
Идеальный фильм для праздничного похмелья снял Томас Винтерберг, один из идеологов «Догмы-95» наряду с Ларсом фон Триером. Пьяняще-отрезвляющая история четырех датских учителей (центрального героя играет Мадс Миккельсен), которые решили проверить на себе радикальную научную гипотезу: человек рождается с недостатком алкоголя в крови, поэтому для счастья нужно понемногу накатывать в течение каждого дня. Нетрудно догадаться, что сначала им всем станет очень хорошо, а потом очень плохо. «Еще по одной» удачно балансирует на грани экзистенциальной драмы и зрительской комедии и оценивается многими критиками как одна из лучших работ Винтерберга. Фильм уже выдвинули на «Оскар» от Дании, а недавно он получил ворох наград Европейской киноакадемии — главный приз, а также статуэтки для режиссера, сценаристов и Миккельсена.
Спецэпизод «Проекта «Анна Николаевна“»
Премьера: 1 января (эксклюзивно в Плюсе)
Один из главных проектов КиноПоиск HD про женщину-андроида, служащую в российской полиции, в 2021 году вернется со вторым сезоном. А пока создатели подготовили для фанатов сериала праздничный выпуск. В специальном эпизоде мы ненадолго вернемся в прошлое и узнаем, что происходило в 2012 году, когда прототип Анны Николаевны (Зоя Бербер) спасал россиян от конца света, который ожидался по календарю майя. Оказывается, первого андроида командировали на тестовую службу к майору Пожарскому (Антон Филипенко) еще 8 лет назад, но тогда об этом никто так и не догадался.
«Постановка», 2 сезона
Премьера: 1 января (в Плюсе) — 1-й сезон, январь — 2-й сезон
В 2020-м вышло огромное количество сериалов о самоизоляции, но, пожалуй, один из самых примечательных получился у британского режиссера Саймона Эванса. Его герои — Майкл Шин и Дэвид Теннант в роли самих себя. Звездный дуэт из «Благих знамений» репетирует новую театральную постановку по видеосвязи. Актеры сомневаются в своих силах, философствуют, соперничают за место в титрах и делятся забавными бытовыми историями. В качестве звезд второго плана — реальные жены главных героев (Анна Лундберг и Джорджия Теннант), а также Джуди Денч, Нина Сосанья и Сэмюэл Л. Джексон. Короткий формат (шесть серий по 15 минут), обаятельные актеры и остроумные шутки пришлись по вкусу зрителям, поэтому скоро состоится премьера второго сезона, ведь коронавирус, увы, так пока никуда и не делся.
«Мажор. Фильм»
Премьера: 2 января (эксклюзивно в Плюсе)
Продолжение популярного сериала и одновременно совершенно самостоятельная история. Третий сезон завершился тем, что Игорь Соколовский, герой Павла Прилучного, получил роковую пулю. Оказывается, она не была смертельной, и Мажор угодил в тюрьму. Фильм начинается с того, что Соколовский сбегает на волю и снова становится светским львом. Вскоре выясняется, что в тусовке все сидят на каком-то новомодном синтетическом наркотике. Пока Мажор пытается выяснить, кто стоит за поставками, и одновременно разобраться в себе, по его следу идет ФСБ. В фильме появятся уже знакомые по сериалу лица (Игорь Жижикин, Павел Чинарев, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов, Владимир Селезнев), а также новые герои в исполнении Евгения Стычкина, Агнии Дитковските и Даниила Воробьева.
«Настя, соберись!»
Премьера: 3 января (эксклюзивно в Плюсе)
Любовь Аксенова сыграла талантливого дизайнера Настю, чья жизнь рассыпается на части. Она теряет работу и расстается с мужем, который, как выясняется, ей изменял. А в голове Насти живут разные субличности (дерзкая карьеристка, домохозяйка, строгий взрослый, богиня и внутренний ребенок), которые тянут ее в разные стороны. Им всем предстоит научиться жить друг с другом, чтобы Настя полюбила себя такой, какая она есть. Режиссером комедийного сериала выступила Вера Смолина, а продюсерами — Константин Майер, Сергей Корнихин и Николай Куликов («Я худею», «Толя-робот»). Личности в Настиной голове сыграли Светлана Камынина, Рина Гришина, Юлия Гришаева, Алина Алексеева и Ева Смирнова.
«Ширли»
Премьера: 3 января (в Плюсе)
Причудливый байопик писательницы Ширли Джексон («Призрак дома на холме»), классика хоррор-литературы. Ее сыграла Элизабет Мосс, фемикона последнего десятилетия, звезда «Рассказа служанки» и недавнего «Человека-невидимки». Джексон страдает от собственных демонов и чрезмерной популярности мужа, преподавателя литературы Стэнли Хаймана (Майкл Стулбарг). Их удушливый быт разбавляет появление молодой супружеской пары — преподавателя Фреда (Логан Лерман) и его жены Розы (Одесса Янг). Строго говоря, картина не совсем байопик, поскольку в ней множество выдуманных героев и обстоятельств. Это, скорее, драма о роли женщины в искусстве и тяжелой судьбе гениев, с изобретательным видеорядом, который создает режиссер Жозефин Декер, автор инди-хита «Мадлен Мадлен». «Ширли» стала сенсацией фестиваля «Сандэнс» и была показана на Берлинском фестивале, где критики отметили как игру Мосс, так и неординарную операторскую работу.
«Стража», 1-й сезон
Премьера: 4 января (эксклюзивно в Плюсе)
Долгожданный сериал по мотивам фэнтезийного цикла Терри Пратчетта. Действие происходит в Плоском мире, а конкретно в мрачном, но обаятельном городе Анк-Морпорк. Главные герои — пьющие, нерешительные и откровенно неудачливые стражники, которые должны следить за соблюдением закона. Но легко ли это сделать в мегаполисе, где уживаются люди, гномы, оборотни, вампиры и другие существа, а над крышами может появиться огнедышащий дракон? Действие сериала, в отличие от первоисточника, развернется почти в современных декорациях. Главного героя «Стражи» сыграл Ричард Дормер («Игра престолов»).
«Открытие ведьм», 2-й сезон
Премьера: 9 января (эксклюзивно в Плюсе)
Британское фэнтези с элементами мелодрамы и детектива. Историк Диана Бишоп (Тереза Палмер) возвращается в Оксфорд, где изучает алхимические трактаты. Однажды в библиотеке она обнаруживает манускрипт с тайными знаниями о магических существах; помощь в его расшифровке ей предлагает симпатичный биохимик Мэттью Клермонт (Мэттью Гуд), который оказывается вампиром. Впрочем, и сама Диана не так проста: она потомственная ведьма, но свой дар пытается игнорировать. Во втором сезоне герои отправятся назад во времени и попадут в эпоху Елизаветы I. «Открытие ведьм» также продлили на третий сезон, съемки которого уже начались.
«Бэтвумен», 2-й сезон
Премьера: 18 января (эксклюзивно в Плюсе)
В первом сезоне мы познакомились с Кейт Кейн (Руби Роуз) — родственницей Бэтмена, которая пытается найти свою возлюбленную в мрачном Готэме и примеряет супергеройское облачение. Однако актриса Руби Роуз покинула сериал, поэтому его ждет своеобразный мягкий перезапуск: новой Бэтвумен станет Джависия Лесли. Она сыграет молодую Райан Уайлдер, бывшую наркоманку. Девушке предстоит стать героиней Готэма, который все еще кишит преступниками и суперзлодеями.
«Вечный свет»
Премьера: 19 января (эксклюзивно в Плюсе)
Очередной эксперимент Гаспара Ноэ — аналог «8 с половиной», но со вкусом кислоты. Актриса Беатрис Даль (играет саму себя) решает дебютировать в режиссуре с фильмом о ведьмах, которые погибали на кострах инквизиции, и зовет на главную роль Шарлотту Генсбур. Довольно скоро все пойдет не по плану: оператор, работавший с Годаром, закатит истерику, навязчивые журналисты и фанаты будут отвлекать членов съемочной группы, а под конец и вовсе включится пульсирующий стробоскоп, от которого голова пойдет кругом не только у съемочной команды, но и у зрителя. Вычурное кино о кино Ноэ снимает в формате полиэкранов и с цитатами классиков — от того же Годара до Карла Теодора Дрейера. На премьере в Каннах в зале дежурили медики — эпилептикам такое зрелище стоит обходить стороной.
«Нэнси Дрю», 2-й сезон
Премьера: 21 января: (эксклюзивно в Плюсе)
Мрачное переосмысление истории знаменитой сыщицы из старшей школы в духе хитового «Ривердэйла». В первом сезоне Нэнси Дрю (Кеннеди МакМанн) подрабатывала официанткой и готовилась покинуть родной городок, чтобы поступить в колледж. Но таинственное убийство, в котором подозревали подростков, спутало ее планы. В новом сезоне Нэнси продолжит расследование, которое приблизит ее к разгадке мистического проклятия. На волне успеха сериала создатели запустили в производство спин-офф под названием «Том Свифт», основанный на серии книг про юного гения-изобретателя. Дебют персонажа состоится как раз во втором сезоне «Нэнси Дрю».
«Топи», 1-й сезон
Премьера: 28 января (эксклюзивно в Плюсе)
Писатель Дмитрий Глуховский («Метро 2033», «Текст») дебютирует как сценарист сериала. «Топи» рассказывают о группе молодых москвичей, которые покидают столицу в попытке справиться с внутренними демонами. Герои ищут искупления и спасения в монастыре, который находится в мрачной деревне Топи, но вскоре понимают, что в этих краях творится что-то неладное. Все семь серий снял Владимир Мирзоев («Борис Годунов»), а главных героев сыграли Иван Янковский, Максим Суханов, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова.
«Засланец из космоса», 1-й сезон
Премьера: 28 января (эксклюзивно в Плюсе)
Экранизация серии комиксов, выпущенных издательством Dark Horse. Главный герой — пришелец, чей корабль терпит крушение в американской глубинке, поэтому ему нужно принять человеческое обличье и ждать помощи. Инопланетянин становится доктором Гарри Вендершпигелем и случайно оказывается замешан в расследовании таинственного преступления. Проблема в том, что Гарри ведет себя как настоящий чудак, постоянно выдавая свое незнание норм поведения, принятых у людей. Комичную главную роль исполнил Алан Тьюдик, одна из звезд космического вестерна «Светлячок».
«Звездные войны: Повстанцы», 1-й сезон
Премьера: январь (в магазине)
Действие мультсериала происходит за несколько лет до события фильма «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда». Империя постепенно захватывает все разумные планеты, но распространению тирании активно сопротивляются повстанцы с космического корабля «Призрак». Фанаты «Звездных войн» вновь увидят Дарта Вейдера, Палпатина, Йоду, Оби-Вана Кеноби и других любимых героев. Тем, кто до этого момента избегал мультсериала по знаменитой вселенной, теперь точно стоит его посмотреть: в «Повстанцах» отметились такие герои, как Бо-Катан и Асока Тано, недавно дебютировавшие в «Мандалорце».
«Мстители: Величайшие герои Земли», 2 сезона
Премьера: январь (в магазине)
Идеальное времяпрепровождение для тех, кто соскучился по фильмам Marvel. Мультсериал по мотивам популярных комиксов рассказывает про оригинальный состав легендарных «Мстителей». В него входят Железный человек, Халк, Тор, Человек-муравей и Оса. Позже к ним присоединяются не менее почетные члены команды вроде Капитана Америка и Мисс Марвел. Супергерои решают судьбы мира, бросая вызов таким злодеям, как Ронан Обвинитель, Арним Зола и Доктор Дум.
«Американская история преступлений», 3 сезона
Премьера: январь (в магазине)
Райан Мёрфи разбирается с самыми громкими убийствами и скандалами новейшей американской истории. Первый сезон «Американской истории преступлений» был посвящен суду над О. Джеем Симпсоном, которого обвиняли в убийстве бывшей жены и ее бойфренда. Дело довольно быстро превратилось в один из самых громких и грязных судебных процессов в истории США благодаря беспрецедентному вниманию со сторону телевидения. Во втором сезоне рассказывалось об убийстве Джанни Версаче. Долгожданный третий сезон стартует в январе. На этот раз обошлось без трупов, ведь он построен вокруг секс-скандала с участием Билла Клинтона и Моники Левински. Роль президента исполнил Клайв Оуэн, а его подчиненную сыграла восходящая звезда Бини Фелдштейн, сестра Джоны Хилла, покорившая всех в подростковой комедии «Образование». А еще в новом сезоне вновь появится любимица шоураннера: Сара Полсон сыграет Линду Трипп, лучшую подругу Левински.