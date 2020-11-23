«Постановка», «Настя, соберись!» и «Доктор Кто»: 17 премьер января на КиноПоиск HD

Очередной эксперимент Гаспара Ноэ — аналог «8 с половиной», но со вкусом кислоты. Актриса Беатрис Даль (играет саму себя) решает дебютировать в режиссуре с фильмом о ведьмах, которые погибали на кострах инквизиции, и зовет на главную роль Шарлотту Генсбур. Довольно скоро все пойдет не по плану: оператор, работавший с Годаром, закатит истерику, навязчивые журналисты и фанаты будут отвлекать членов съемочной группы, а под конец и вовсе включится пульсирующий стробоскоп, от которого голова пойдет кругом не только у съемочной команды, но и у зрителя. Вычурное кино о кино Ноэ снимает в формате полиэкранов и с цитатами классиков — от того же Годара до Карла Теодора Дрейера. На премьере в Каннах в зале дежурили медики — эпилептикам такое зрелище стоит обходить стороной.